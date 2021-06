Ricevo e pubblico

Stiamo assistendo in questi giorni alla resa dei conti con i ciarlatani e gli isterici del Covid,

con gli esperti di “visione a tunnel”, quelli che con false profezie e pronostici irragionevoli,

hanno portato molti Paesi nel caos e i popoli nella peggiore crisi della democrazia da un secolo a questa parte.

Il frontman di questi mistificatori è attualmente sulla graticola dei media che per un anno e mezzo

lo hanno considerato come la voce della verità, deridendo, crocifiggendo e bloccando chiunque osasse contraddire incredulo, fosse anche un premio Nobel.

Il dottor Fauci è alla fine del suo sentiero di gloria, presto lo metteranno davanti a dozzine

di commissioni d’inchiesta e poi davanti a un tribunale.

In qualità di scienziato che tesseva la tela di finanziamenti, pubblicazioni, carriere è stato intervistato, interpretato, chiosato dai media mainstream in migliaia di articoli.

La sua isteria e le previsioni da giorno del giudizio sono state la base per la restrizione ne dei diritti di libertà , le sue dichiarazioni e le sue interviste sono servite come base per avvitare paura nella gente e dar vita a tattiche intimidatorie.

Ma adesso l’intero castello di bugie sta crollando

E questo ci porta a un altro argomento:

Da dove viene il virus?

Cosa è successo?

E quali sono le conseguenze delle risposte a queste domande?

Ormai le prove sono schiaccianti, il Covid 19 è un virus prodotto artificialmente,

un virus programmato in laboratorio appositamente adattato per colpire le persone.

E’ stato finanziato attraverso una rete ramificata di fondazioni private

e dall’industria farmaceutica ed è stato prodotto in un laboratorio

della città cinese di Wuhan proprio per far perdere le tracce della sua origine e magari

in caso di necessita attribuirle al nuovo nemico di una elite fuori controllo.

Probabilmente è sfuggito per stupidità o negligenza della sicurezza, anzi dobbiamo sperare speriamo che sia stato solo un incidente.

Questo porta a molti interrogativi che inquietano:

Chi sono i responsabili oltre a Fauci e ai suoi amici ?

Chi sapeva e quando lo ha saputo?

Chi ha mentito?

Se il progetto era noto allora la scoperta e lo sviluppo dei test PCR assieme alla messa a punto in tempi assolutamente da record del vaccino sono colpi di genio oppure non sono affatto una coincidenza?

Stiamo forse pagando centinaia di miliardi ad aziende che potrebbero aver sviluppato il virus,

magari solo in vista di quello strano per non dire grottesco concetto che bisogna creare nuovi virus per potersi difendere da quelli che eventualmente potrebbero fare un salto di specie?

Davvero vogliamo credere a cose di questo genere ?

Perché i media mainstream non si pongono queste domande? Ed è questa la domanda che personalmente mi infastidisce di più.

La democrazia è anche questo: che tutti hanno il diritto, ma anche il dovere di porre domande

e dar vita a dibattiti, ma sembra che tutto questo sia stato dimenticato dalla politica, dai media e anche

dalle vittime che preferiscono essere bastonate con le enormi carote delle pubbliche balle piuttosto che mettersi a pensare.