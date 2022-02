Non so se possa essere considerata una notizia: ma oggi non c’è stata l’attesa, anzi la proclamata invasione dell’Ucraina da parte della Russia che Washington e Londra avevano annunciato, ma che era pura fantasia. Immagino che il commento di Putin di fronte alle incredibili cose che vengono dette per coprire la figura barbina non possa che essere quello dell’immagine di aperture del post. Ma al di là egli scherzi è stato fatto credere ai cittadini occidentali una cosa del tutto fuori dal mondo, ovvero che Mosca volesse impadronirsi dell’Ucraina, cioè di un Paese che gli occidentali hanno provveduto a rovinare completamente e che deve essere interamente mantenuto: i russi non lo vorrebbero nemmeno regalato. Tuttavia agli occhi dell’amministrazione a stelle e strisce un atto di guerra c’è stato: ovvero la consegna all’ambasciatore americano di una nota in cui ci si rammarica del fatto che Washington non ha dato alcuna risposta costruttiva sulla bozza di trattato con gli Stati Uniti preparata dalla parte russa e che riguardava le garanzie di un arresto della Nato e le trattative su un eventuale disarmo. Il che sottolinea il vero motivo della isteria creata sull’invasione che non c’è: evitare agli Usa l’ “umiliazione” di dover sottoscrivere un qualche patto di pacificazione che assolutamente non si vuole senza al tempo tempo fare la figura di essere guerrafondai senza riscatto e risultare senza appello dalla parte del torto.

