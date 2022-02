Dall’inizio della “pandemia”, la libertà di espressione è stata come fumo negli occhi per i leader mondiali e chiunque sia stato critico fosse critico critico nei confronti delle misure sarà censurato, screditato, licenziato, oscurato. Per un’ottima ragione: poiché la pandemia era una mistificazione integrale, ogni minimo rilievo, ogni incertezza poteva far crollare il castello di carte messo assieme. Il timore che ciò accedesse o che possa accadere adesso ha fatto sì che venisse meno qualsiasi autocensura del potere che ormai si rivela quello che è: una dittatura che si regge sulla forza bruta. Così in alcuni Paesi l’espressione di qualsiasi idea critica su ciò che dice il potere viene in qualche modo accostato al terrorismo. Ha cominciato la Spagna già alla fine dello scorso anno con una legge nella quale la disinformazione viene messa sullo stesso piano degli attacchi armati dal mare, dal cielo o dalla terraferma e adesso anche gli Usa hanno seguito l’esempio: il 7 febbraio, il Department of Homeland Security (DHS ) ha pubblicato il bollettino “Summary of Terrorism Threat to the US Homeland” in cui la disinformazione è trattata da minaccia terroristica. Lo si dice in maniera esplicita: “La principale minaccia terroristica che gli Stati Uniti devono affrontare continua a provenire da autori solitari o da piccole cellule di individui motivati ​​da una varietà di lamentele straniere e/o interne, spesso attraverso l’uso di determinati contenuti online da coltivare”. E subito dopo si fa riferimento alla verità intangibili sul Covid.

Da nota che in entrambi i casi, quello spagnolo e quello americano, non si parla mai di menzogna o di notizie non vere o di qualunque cosa esprima il rapporto fra idee e realtà, ma tutto rimane dentro l’ambiguo concetto di disinformazione che in sostanza significa informazione non conforme a quanto stabilito dalle autorità. Per questi signori ha poca o nessuna importanza che che molte notizie e tesi classificate dai fact-checker come fake news durante la “pandemia” si siano poi rivelate veritiere e siano addirittura diventate scienza ufficiale: il problema non è affatto questo, è che qualsiasi informazione vero o falsa, evidente o fasulla che non si accordi con la narrazione generale è di per sé un attentato al potere. Del restio è ovvio che quando questo vive totalmente dentro realtà costruite o fasulle come possono essere la pandemia, i vaccini miracolosi, la Russia che vuole invadere l’Ucraina o la folle ideologia della Co2, il dissenso anche in puri termini accademici diventa molto più pericoloso tanto che come scrive il succitato dice il bollettino della sicurezza potrebbe facilmente “intensificare le tensioni sociali al fine di seminare discordia e minare la fiducia del pubblico nelle istituzioni statali. Potrebbero fomentare disordini che potrebbero potenzialmente ispirare atti di violenza”. Insomma le istituzioni potrebbero dirci che gli asini volano e tentare di smentire questo si configurerebbe come un attentato contro il potere costituito e come pericolosa disobbedienza che mina la fiducia nelle autorità.

Io francamente non so se mai riusciremo ad uscire da questa fase, ma di certo gli idioti che si risentono se si vuole paragonate tutto questo alle più feroci dittature, potrebbero facilmente accertare che tutto questo, ovvero la insindacabilità delle tesi e dell’informazione del potere, è una delle caratteristiche peculiari dei sistemi totalitari. La democrazia o anche il fantasma di questa non c’entrano ormai più nulla in queste derive e che questo sfascio completo delle libertà più elementari, compresa quella di informazione, di parola e di espressione che vengono fatte passare grazie a una presunta emergenza. La cosa stupenda è che questa sottrazione di democrazia viene fatta passare con il pretesto che la disinformazione può mettere in pericolo la democrazia. Ma la democrazia non sarebbe quella dove c’è la libertà di esprimere la propria opinione. O è solo solo una parola vuota con cui ceti politici rimbecilliti e corrotti possono giocare?

