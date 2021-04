Minima moralia, maxima iniuria

Leggo nel tripudio dell’informazione mainstream, sempre più stupida e ripetitiva come i suoi padroni che Biden chiamando a raccolta i neuroni superstiti ha detto: “Condividiamo i sentimenti di Papa Francesco che ha affermato come vaccinarsi sia un obbligo morale”. Certo detto da uno divenuto presidente a suon di brogli, che ha provocato massacri di decine di migliaia di persone in Colombia e altrettante in tutto il Centro America, che da vicepresidente di Obama è stato il motore guerrafondaio degli Usa in Libia, in Siria e nel resto del Medio Oriente, che adesso, assieme al figlio, è al centro della corruzione di un Paese come l’Ucraina che egli stesso ha collaborato a distruggere, vengono i brividi. Ciò che è morale per quest’uomo dovrebbe essere immorale per tutti le persone di buona volontà o almeno dotate di un minimo di dignità. Poi dimostra di non aver compreso che il vaccino non garantisce affatto alle persone di essere infettive e di contrarre l’infezione, né dimostra di avere capito che la copertura anche quando c’è, dura pochi mesi, così ha aggiunto “Solo vaccinando le nostre comunità possiamo non solo battere il virus, ma anche avvicinare il giorno in cui torneremo a celebrare le feste insieme” recitando senza capire il messale pandemico autorizzato a cura di Big Pharma ed edito da Big tech.

Del resto l’inquilino della Casa Bianca avrà pensato (si fa per dire) che era cosa buona e giusta andare dietro all’appello dell’ex cappellano dei generali argentini che buttavano i prigionieri dagli aerei, mentre l’allora prelato e oggi facondo Papa da rotocalco che parla e parla soprattutto con gli svaniti, si asteneva dal dire anche la minima cosa contro questi abomini, di reclamare quell’etica che oggi attribuisce ai vaccini. Ma quei generali non erano stati forse aiutati dagli Usa a prendere il potere quando Biden era membro della Commissione per le relazioni estere del Senato di cui proprio in periodo divenne presidente?

Ed ecco dunque che questi due personaggi fanno la loro giusta rimpatriata morale e impartiscono la lezioncina che hanno imparato a memoria: ieri tacevano oggi danno lezione.

Dal canto mio penso chiosando una frase dell’uomo in bianco, ma chi è costui che può giudicare immorale non vaccinarsi?