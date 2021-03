Bambini poveri, poveri bambini

Mi limito a riportare l’ultimo allarme dell’Unicef benché abbaia maturato un totale scetticismo verso questi espressioni dell’Onu che ormai da lustri si sono trasformati in strumenti di privatizzazione o di pressione da parte dei grandi gruppi economici o nel migliore dei casi in piattaforma per operazioni geopolitiche in cambio di aiuti sempre comunque insufficienti e legati a contropartite. Ma proprio questa vicinanza alle trame del potere reale rende in qualche più credibili gli allarmi quando essi vengono lanciati . Dunque l’Unicef denuncia che dopo un anno di Covid e di misure:

nei paesi in via di sviluppo, la povertà infantile e aumentata di circa il 15%. Si prevede inoltre che altri 140 milioni di bambini in questi paesi verranno ospitati in famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà.

per oltre 168 milioni di bambini in tutto il mondo sono chiuse da quasi un anno. Due terzi dei paesi con chiusure totali o parziali si trovano in America Latina e nei Caraibi.

almeno 1 studente su 3 non è stato in grado di accedere all’apprendimento remoto mentre le loro scuole erano chiuse.

almeno 1 bambino su 7 ha vissuto con politiche di confinamento a casa per la maggior parte dell’ultimo anno, provocando sentimenti di ansia, depressione e isolamento. (Se però escludiamo dal conto la maggior parte delle nazioni asiatiche come la Cina, il Giappone, la Corea o l’India dove queste misure di confinamento sono state estremamente limitate nello spazio e nel tempo e che rappresentano la metà degli del pianeta, nel resto del mondo la proporzione è di 3,5 bambini su sette ndr)

a partire da novembre 2020, altri 6-7 milioni di bambini sotto i 5 anni hanno aver sofferto di deperimento o malnutrizione acuta con un aumento del 14% che potrebbe tradursi in più di 10.000 decessi infantili in più per ogni mese. Con un calo del 40% nei servizi nutrizionali per bambini e donne, molti altri risultati nutrizionali potrebbero peggiorare.

Tutto questo ovviamente non deriva dal covid, ma dalle misure imposte in primo luogo per ottenere un reset dell’economia, ma del tutto inutili a fermare una pandemia oltre che totalmente incoerenti. Saranno contenti quei filantropi che con le pandemie e le vaccinazioni ci sguazzano e si arricchiscono da almeno un decennio: dopotutto non è facile distruggere intere generazioni e guadagnarci pure.

