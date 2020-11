L’operazione è riuscita, il paziente è morto

Anna Lombroso per il Simplicissimus

Scommettiamo che è successo anche a voi e molte volte di rimanere in attesa nell’anticamera del vostro medico di base (quando le Usl sono diventate aziende si è intervenuti anche per aggiornare la dizione : medico di famiglia) a sfogliare rotocalchi di due anni prima con la rivelazione di morti, divorzi e nascite che erano sfuggite al vostro controllo, o riviste specializzate in reflusso, emorroidi, pruriti.

È che l’indugio era doveroso: a passare saltando la fila era stato l’informatore scientifico, altra spericolata acrobazia linguistica adottata per dare dignità al commesso viaggiatore, al rappresentante di commercio di farmaci, pozioni, unguenti e preparati, molto gradito a molti clinici quindi meritevole di attenzione e rispetto.

In anni passati avevamo saputo il perché ma col tempo ci eravamo assuefatti a quelle rivelazioni che denunciavano la rete di generalizzata corruzione esercitata dalle ditte farmaceutiche, tanto che molti pare godessero della possibilità di usufruire dei campioni gratuiti generosamente elargiti insieme a gite organizzate, computer e dispositivi medici.

Una inchiesta del 2003 che aveva coinvolto una delle major conclusa con l’assoluzione dei medici indagati per le regalie ricevute fu accolta con sollievo perché restituiva la reputazione ai camici bianchi, ma resta ancora aperto il capitolo che racconta della collezione di accuse di corruzione imputate alle grandi aziende distributrici di mazzette, favori, crociere in cambio dell’accreditamento di antiasmatici.

Da anni facevamo finta di non sapere che protocolli e piani terapeutici adottati e applicati in corpore vili, cioè noi, erano preconfezionati e comunque condizionati dalle case produttrici così come avevamo fatto il callo all’eclissi della diagnostica e dunque all’obbligo, se potevamo permettercelo per costi e tempi d’attesa biblici, di effettuare analisi, test, indagini, raggi, tac, risonanze per venire a capo di un disturbo, un’allergia, un dolorino, tutti accertamenti che esercitavano una pressione forte sull’attività delle Asl e degli ospedali, non garantendo la qualità delle prestazioni e la loro tempestività e favorendo così il business dei laboratori privati come unica alternativa.

Ormai c’eravamo abituaui a non scandalizzarci e gli effetti si vedono oggi.

E difatti in questi otto mesi non ci siamo scandalizzati che non sia stato pensato e adottato nessun provvedimento per rafforzare il presidio dei medici di base sul territorio mettendoli in grado di intervenire sul nascere di una malattia, invece di aspettare che si sviluppi per conferire il malato ormai grave a intasare gli ospedali.

Non ci siamo scandalizzati quando ci siamo rivolti al nostro Mmg (medico di medicina generale) che aveva ricevuto indicazione di non visitarci, non venire a domicilio, di venir meno al giuramento di Ippocrate e alle regole deontologiche, indirizzandoci ai numeri verdi, ai centri anticovid delle aziende sanitarie, a interlocutori variamente fantasmatici e inafferrabili.

Non ci siamo scandalizzati quando illustri virologi, infettivologi e clinici hanno colpevolizzato gli il gregge degli impauriti che assediano i pronto soccorso, quando, ormai lo ripetono quotidianamente, la maggior parte dei pazienti potrebbe essere curata e potrebbe guarire stando a casa e quando delle Usca (le propagandate unità speciali per la continuità assistenziale), definite strategiche e essenziali, non c’è più traccia e che il cortocircuito di competenze e responsabilità rimpallate tra medici di base, pronto soccorso e centri per i tamponi sia ormai in procinto di deflagrare all’arrivo delle influenze stagionali.

Non ci siamo scandalizzati quando una volta stabilito sia pure a mezza bocca che le persone con sintomi non gravi devono essere trattate a domicilio, non si abbia nessuna informazione se ai medici di base siano state dati protocolli sanitari da seguire con le indicazioni dei farmaci da prescrivere, del piano terapeutico da applicare, o se ancora una volta ci si affidi all’arbitraria discrezionalità, ai consigli per gli acquisti degli informatori, alla buona volontà dei singoli che dovrebbero districarsi nella massa rozza e imperscrutabile di dati offerti in rete.

Non ci siamo scandalizzati che non si sia promosso uno screening a tappeto al momento debito, che i tamponi, dei quali deve essere accertata definitivamente l’efficacia e l’attendibilità, anche senza incaricare i veterinari come vorrebbe Zaia, vengano affidati all’esercito grazie a un accordo tra Salute e Difesa, che grazie all’impegno dei fratelli De Rege Fontana-Gallera chi non vuole sottoporsi a frustranti attesa li paghi oltre 90 euro in una struttura privata e che in Regioni che rivendicano efficienza quelli semigratuiti in una struttura pubblica comporti almeno mezza giornata di attesa al drive in.

Non ci siamo scandalizzati che – se gli ospedali devono essere riservati alla cura dei soggetti che presentano complicazioni serie e che richiedono assistenza ventilatoria, sia in forma intensiva che sub-intensiva – dei 3500 posti in più promessi dal commissario Arcuri da aggiungere ai 5.179 preesistenti ne siano stati procurati solo 1.259, ovvero poco più di un terzo, laddove comunque l’Italia sia al di sotto della media europea con una disponibilità dei posti letto in terapia intensiva pari a 12,5 ogni 100.000 abitanti, che è meno della metà della Germania.

Non ci siamo scandalizzati che le Regioni sia pure dotate dei macchinari e dei dispositivi necessari non abbiano organizzato i reparti specializzati per via della carenza di personale sanitario originata dai tagli esercitati negli ultimi anni sicché il rapporto in Italia tra anestesisti-rianimatori e posti letto di terapia intensiva era di 2,5 unità, con un rapporto così basso, da mettere a rischio la gestione, l’assistenza e la cura, come ha ribadito la Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva che denuncia come già in condizioni normali in condizioni normali, manchino all’appello 4000 anestesisti.

E d’altra parte non ci eravamo scandalizzati quando nel 2018 e ancora prima le associazioni di clinici pneumologi avevano lanciato l’allarme in modo da rispondere adeguatamente all’aumento di incidenza e prevalenza delle malattie respiratorie croniche a livello mondiale, per via di fattori legati all’inquinamento e alla trasmissione incontrollabile di patologie, con una più corretta ed adeguata programmazione dei posti letto di Pneumologia negli ospedali e con l’attivazione di Unità di Terapia Semi-Intensiva Respiratoria, “in grado di poter dare le giuste risposte terapeutiche a pazienti affetti da patologie respiratorie acute e/o croniche severe che affollano i Pronto Soccorso, oltre a liberare posti di pazienti meno critici dalle Rianimazioni, soprattutto in presenza del ripetersi di epidemie influenzali”.

Non ci siamo scandalizzati quando alla legittima derisione per un commissario, a suo dire drogato dai burattinai di un oscuro complotto, ha ammesso di non sapere che rientrava sulle sue funzioni la predisposizione di un piano di emergenza regionale, non ha corrisposto la esibizione dei piani accuratamente realizzati da suoi omologhi, nemmeno quando si è saputo che forse ne esisteva uno nazionale troppo inquietante per essere diffuso, mentre al tempo stesso si propalavano messaggi apocalittici e millenaristi, nemmeno quando il format cui riferirsi nel caso di crisi, il Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico pare risalga a un bel po’ di anni fa.. e si vede.

Dobbiamo invece cominciare a scandalizzarci quando ancora una volta si risponde agli eretici, quelli che osano criticare l’azione dei governi, nazionale e locali, subito arruolati nell’armata Brancaleone dei Pappalardo e dei terrapiattisti, che in questi mesi, non era possibile riparare i danni fatti in 30 anni: solo negli ultimi dieci si sono avuti tagli alla sanità per 36 miliardi.

Reazione che sarebbe plausibile se non provenisse da chi non chieda di rinnovare ciecamente l’atto di fede nelle ricette dell’austerità offerte a caro prezzo dall’Europa, da chi non trova di meglio che obbedire ai richiami confindustriali, imponendo lockdown generali, locali quanto basta, soft o light a seconda delle gerarchie dell’essenzialità, da chi prevede gerarchie e graduatorie anche nel rispetto dell’unico diritto garantito quello alla salute, in modo che non si muoia di Covid, ma, come denunciano i cardiologi da un pezzo, di infarti, attribuibili alla mancanza di controlli, o di cancro, come sostiene l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, perché sono sospese o rinviate le chemioterapie e la prevenzione già prima ridotta è diventata un lusso e un capriccio per pochi meritevoli.

Risposta che dopo otto mesi e più diventa una presa per i fondelli quando la salvezza è affidata ai vaccini sui quali viene indirizzato ogni sforzo, ogni decisione, ogni investimento, mentre è stato disincentivato qualsiasi impegno per l’individuazione di cure efficaci, dopo che erano state proibite le autopsie e delegittimate sperimentazioni sul campo da parte di medici poco avvezzi alla frequenza di studi televisivi.

Come si diceva una volta, quando almeno aveva cittadinanza un po’ di amara ironia, sappiamo che l’operazione è riuscita, ma il Paese è morto.