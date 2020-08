Cari amici vi scrivo

Sfidando il raffreddore in aspetto di peste, ma soprattutto le assurde e ridicole misure per evitarne la diffusione, mi sono preso qualche giorno di vacanza proprio nel momento in cui milioni di italiani tornano a non lavorare. Quindi mi terrò distante dalle orrende cronache della dittatura sanitaria: mi basta il fatto che nel luogo dove sono, un tempo sogno dello sviluppo italiano oggi immagine del precipizio , le postazioni per scrivere con un minimo di comodità scarseggiano, quasi che l’attività sia in qualche modo “impropria”: chi sono mai costoro che intendono scrivere più di dieci parole invece di accontentarsi di una frase e una faccina digitate sul telefonino? Forse terroristi o complottisti, odio cene scampi negazionisti come dicono i giornalisti più stupidi e per questo più ligi? Chi lo sa, quindi mi limiterò a qualche pensiero fuor di maschera e fuori dai mascheramenti del potere.

Venendo fin quaggiù cercando di fare il maggior numero di chilometri in trazione elettrica, ma bruciando tutto il risparmio in aria condizionata visto il caldo feroce, pensavo al fatto che ogni ordine nuovo, compreso quello neoliberista si innesta e si realizza proprio sul timore di perdere il vecchio ordine e sulle insicurezze che ciò crea. Insicurezza per il terrorismo come fino a qualche tempo fa o per la pandemia ora, due fenomeni in realtà perfettamente gestiti, ma anche e paradossalmente anche insicurezza per il lavoro e per il futuro che le stesse ricette per l’ordine nuovo creano. Se non si riesce a scorgere il circolo vizioso non si fa altro che aiutare il processo come è accaduto a tanta perte della sinistra e del sindacalismo italiani. In realtà la mascherina c’è chi la porta decenni.