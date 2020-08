Dopo la beffa il danno: in arrivo nuovi blocchi

Potrebbe sembrare una buona notizia il fatto che all’esame dei giudici di Bergamo ci sia anche un dossier dell’ex generale Pier Paolo Lunelli, il quale ha scritto protocolli pandemici per diversi Stati europei, secondo cui se si fosse agito secondo un piano pandemico adeguato a prevenire un’epidemia influenzale probabilmente avremmo avuto 10 mila morti in meno di Covid. E che ci siano stati grossi pasticci dovuti alla disorganizzazione e ai sempre maggiori tagli alla sanità non c’è dubbio, che si debbano cercare delle responsabilità è altrettanto sacrosanto, ma tutto questo alla fine tende ad accreditare una narrazione apocalittica fatta di cifre che non stanno in piedi. Che senso ha dire che diecimila si potevano salvare dal tremendo virus quando ancora non sappiamo quanti siano effettivamente morti per Covid e non semplicemente con Covid presunto. Qui ci sono, come tutti dovrebbe sapere, ma si guardano bene dal sapere, due problemi di fondo: il primo è che la diagnosi con i tamponi è assolutamente priva di qualsiasi valore, vista l’enorme percentuale di errore e sopratutto il fatto che il tampone può rilevare catene di Rna appartenenti ad altri coronavirus è solo il primo passo di diagnosi differenziali che non sono mai state effettuate.. Secondo il Responsabile medico della Sanità canadese , tanto per prendere una fonte ufficiale, che può prendere le distanze solo relativamente, il tasso di falsi positivi è del 50 %. Il secondo problema è che da noi, come del resto in moltissimi luoghi che guarda caso hanno il maggior numero di infetti e di decessi ufficiali, la diagnosi di Covid comporta benefici finanziari non indifferenti per gli ospedali, i reparti e i singoli medici o paramedici: una situazione che compromette in maniera radicale qualsiasi criterio statistico.

Ora se prendiamo le 35 mila persone ufficialmente decedute per presunto Covid e le dimezziamo per tenere conto della percentuale dei falsi positivi, arriviamo a 16 mila 500, se a questi sottraiamo i 10 mila salvabili senza gli errori commessi, rimangono appena 6500 decessi in quattro mesi, una cifra inferiore dalla metà a un quarto rispetto a quella dell’influenza stagionale. Ecco perché la sollecitudine per altro obbligatoria, verso gli errori tende però ad accreditare in qualche modo l’allarme e le successive misure di segregazione. Questo sta avvenendo su vari livelli un po’ dovunque e il movimento per cancellare le tracce dell’Apocalissi in un raffreddore è così evidente che quasi se ne sente il rumore. Del resto è necessario tenere le carte coperte perché le conseguenze economiche di un tentativo di ingegneria sociale surfetato su un allarme sanitario in gran parte costruito, sono in qualche modo fuori controllo: la ripresa ad agosto si è fermata, anzi è arretrata rispetto a luglio, segnalando che i guasti sono stati più profondi di ciò che si poteva prevedere e adesso tutti gli analisti prevedono che ci vorranno almeno due anni per riattingere i livelli pre Covid. In queste condizioni ogni Paese ha i suoi specifici problemi, ma da noi, dove si è tento disastrosamente di fare i primi della classe nella narrazione pandemica, l’unica speranza per il governo non è far finalmente cadere tutto l’apparato simbolico e informativo della paura per tentare una qualche vera ripresa, ma anzi continuare a prospettare l’apocalisse, con l’invenzione continua di storie fasulle, tipo quella dei cinque giovani ricoverati, e la riproposizione delle segregazioni per nascondere la propria totale incapacità. Non può riaprire tutto per poi far scoprire ai cittadini che non è in grado di riaprire le scuole e che anzi soldi preziosi per l’istruzione sono stati scialacquati in orrende stronzate come i banchi su rotelle: è fin troppo chiaro che ci si appresta a dire che non ci sono le condizioni di sicurezza per farlo o magari si metteranno a breve regole per rendere di fatto impossibile l’insegnamento. E questo vale per molti settori strangolati dalle misure anti virus che dovranno essere abbandonati a se stessi visto che non ci sono i soldi per sostenerle in qualche modo. e che quelli millantati in realtà sono in gran parte nostri e non si sa se e quando arriveranno

Dunque aspettiamoci un nuovo blocco totale della attività, la creazione di nuovi comitati e task force formati da sedicenti esperti , nonché consulenze milionarie. Così, questo governo di incapaci – protetto dal silenzio del Capo dello Stato – potrà continuare a sopravvivere, a nominare sedicenti esperti e dispensare consulenze milionarie a cialtroni di livello stratosferico. E tutto questo avviene con la benevolenza dell’Europa dei frugali che non vede l’ora di mettere le mani sui risparmi privati degli italiani tramite la troika.