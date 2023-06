Visto che in moltissimi l’hanno chiesto mi corre l’obbligo di un annuncio che mai avrei immaginato di dover dare e che mi grava come un peso insopportabile: l’ultimo saluto ad Anna Lombroso si terrà mercoledì alle 11 al Tempietto Egizio del Verano a Roma. Qualcosa di molto semplice e oserei dire sottovoce rispetto a tempi che usano il megafono per qualunque cosa, specie le più futili, costretti ad amplificare sempre più il messaggio perché riesca a perforare la stupida sarabanda. Qui non ci sarà nulla di tutto questo. Che cosa sarà di noi che ci avviamo verso la catastrofe autodistruttiva di un mondo ? Le probabilità di sopravvivere non sono a nostro favore e tanto meno sono a favore dell’umanità e della verità Non lo so, forse ad Anna sarà risparmiato il dover vivere nell’orribile mondo di cui ha contrastato l’avvento fin da quando strisciava di nascosto nelle menti insinuandosi ogni giorno di più come un subdolo insetto kafkiano. E questa è l’unica possibile consolazione per una perdita irreparabile non solo per me, ma per quanti l’hanno conosciuta.

Mi viene in mente di pubblicare qui il primo post di Anna sul Simplicissimus, nel 2010, per mostrare come già da allora avesse una chiara visione della direzione che stava prendendo il Paese, mentre molti rimanevano avvinghiati alle polemiche di corto respiro.

Anna Lombroso per il Simplicissimus Ieri sera, posseduta da chissà che demone maligno, ho guardato, con un occhio solo e senza gran convinzione, Annozero. Fossi meno strega, meno incattivita, meno faziosa, meno arida sarei precipitata in un abisso melenso di comprensione compassionevole per quel povero ricco, solo, poco amato, desiderabile solo per il suo denaro, costretto a cercare affettività mercenaria. Ma siccome sono piena di malanimo nei confronti di un criminale che sta erodendo il nostro futuro, intreccia relazioni inquietanti con tiranni di ogni latitudine, esercita la funzione di utilizzatore finale di corpi e della cosa pubblica, irride chi ha a cuore l’interesse generale, attenta alla costituzione per tutelare i suoi beni personali, esibisce costumi infami, disdicevoli e lesivi della dignità come fossero invidiabili qualità. Per tutto questo, tristemente ammirata della sua potenza, mi sono persuasa che la sua tirannide mediatica ha provocato uno stravolgimento tale di valori e principi da indurre in persone, malauguratamente influenti, sentimenti obliqui e distorti di “comprensione”. Si, per fortuna sono una bastarda e quindi adesso non solo voglio sparare sul pianista ma anche, e con entusiasmo, sui violinisti che lo accompagnano con i loro lacrimevoli minuetti: la De Gregorio che gli indica la strada della vera solidarietà, proponendogli di andare nelle favelas nostrane, suppostamente con Apicella, a convincere i ragazzi di Gomorra a suonare il flautino e persuadere le puttanelle ciniche e invasate di grandifratelli a scoprire la bellezza del no profit. E Mieli che rivolge accorati appelli ai familiari e famigli del cavaliere solitario, perché lo indicano dolcemente a comportamenti più virtuosi. Chi ha assistito a quei balletti, anche senza essere l’infame Franti come me, ha certamente avuto contezza che non c’era ironia ne’ tantomeno sarcasmo. No, c’era invece tutta la pia ipocrisia dei benpensanti, la voluttuosa ansia di redenzione dei rappresentanti della “moralona”, intrisa di menzogne convenzionali, buoni sentimenti in sostituzione di principi etici, pericolose inclinazioni verso derive confessionali. E forse quel malinteso snobismo di chi si sente “migliore” che conduce a al “negazionismo” della verità e della storia, induce stolidi giustificazionismi, promuove una comoda tolleranza e una pacifica indulgenza, insomma riduce il conflitto politico legittimo sacrosanto e doveroso a un teatrino di affini, in questo caso intenti a salvare anime piuttosto che il Paese. Tempo fa ho criticato un amico che aveva usato toni e termini “forti”, richiamandolo al rispetto delle “buone maniere” come segno distintivo della civiltà e attrezzatura indispensabile della democrazia in opposizione al rozzo irrispetto di regole e leggi peculiarità della nostra classe dirigente. Avevo torto, meglio l’invettiva che invitare Attila a fare il giardiniere, Arsenio Lupin a entrare nell’Arma e Berlusconi ad essere “per bene” nel privato, meglio lo sdegno rabbioso e insurrezionale che quella ipocrita, velenosa e ecumenica “comprensione”, anticamera dell’indifferenza e della complicità.

