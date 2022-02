Si sono travestiti da agnelli che volevano salvare l’umanità dalla presunta peste che essi stessi hanno allestito, ma alla fine si sono rivelati lupi, i quali hanno creato un’isteria di massa per poter più facilmente aumentare il proprio potere e affermare una visione distopica e assoluta della diseguaglianza. Un’isteria e che è costata e costerà molte vite. Infatti a Parigi la folla che si vede accalcata davanti alla sede della Pfizer grida “assassini” a tutti i protagonisti della vicenda compreso Macron che in quanto dipendente dei Rotschild è molto vicino al cuore della narrazione pandemica e nella sua mente di deviato dice di voler rendere dificile la vita ai non vaccinati. Se si vuole una dimostrazione che al fondo di questa vicenda non esiste solo la malafede e la menzogna, ma anche un animus vendicativo e omicida purtroppo espresso anche da chi aveva giurato di salvaguardare la vita, lo dimostra la squallida vicenda di un ospdale di Francoforte che ha rifiutato di operare un bimbo di tre anni affetto da gravi provlemi cardiaci, quando ha saputo che i genitori non erano vaccinati. Si tratta di un bambino di Cipro la cui operazione era impossibile nell’isola, che era già stato respinto da Gran Bretagna e Israele sempre per gli stessi motivi. E questo di fatto lo si può intendere come un tentato infanticidio: il bambino infatti è stato salvato solo grazie alla generosità della Grecia che ha accolto il piccolo paziente e lo ha operato.

Ora c’è da tenere in conto che in Germania i bambini sotto i cinque anni non devono essere vaccinati e che non esiste una legge che stabilisca che i genitori non vaccinati non siano ammessi all’interno degli ospedali, quindi quello commesso a Francorforte è un vero e proprio arbitrio. Tanto più grave perché esso viene coperto dal ministero della sanità tedesco il quale ha detto che, sì, legalmente non c’era alcun impedimento all’operazione, ma che spetta agli ospedali decidere le proprie politiche. Il che in realtà vorrebbe dire che ogni ospedale può fare ciò che vuole anche al di fuori al di fuori delle leggi purché questo sia nello spirito del tempo. E’ del tutto evidente che con la pandemia si vanno sfasciando i rapporti istituzionali, la società entra in una fase magmatica e che emerge una vena sadica dentro la nientificazione della cultura ocidentale, ridotta a rosari di frasi fatte. ciò dimostra che basta creare l’atmosfera giusta per cambiare radicalmente la società senza una modifica immediata di leggi e istituzioni: basta piantare il seme e la malapianta finirà per crescere da sola, ailmentata dal peggio che l’umanità riesce ad esprimere.

