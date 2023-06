Eccolo l’esercito segreto che sarebbe dovuto intervenire in Ucraina: sorprendentemente non è formato da polacchi, rumeni o da “volontari” Nato, ma è un esercito russo guidato da Yevgeny Prigozhin un ex cuoco ed ex carcerato per furto e rapina ovvero amministratore delegato (e non capo sul campo) della compagnia militare privata Wagner. Questo personaggio che ha avuto sicuramente un discreto successo nel suo attuale ruolo di dirigente del gruppo militare, sembrava un fedelissimo di Putin, ma con il passare del del tempo è diventato sempre più mentalmente instabile ed si è dato a sproloqui folli e sboccati nei quali ha attaccato i vertici militari russi, colpevoli a suo dire di non fornire adeguati mezzi alla sua compagnia e attribuendosi successi che non sarebbero mai stati alla sua portata senza la potenza di fuoco dell’esercito russo. Francamente a me pare che si trattasse di una sorta di gioco delle parti, per simulare una qualche diatriba e discordia in campo russo. Ma mi sbagliavo: evidentemente lo chef dei “musicisti” o ha avuto una crisi di follia o è stato comprato già da tempo dagli Usa secondo il classico copione di avere personaggi in sonno ovunque. Del resto essendo il dollaro una moneta senza sufficiente sottostante a giustificarne il valore può essere utilizzato per tentare di mantenere le condizioni per imporre al mondo una moneta iper valutata. il che senz’altro un successo per un sistema in rapido crollo.

Dunque la domanda in sospeso è se Prigozhin sia solo un traditore o sia davvero pazzo, cosa che probabilmente decideranno gli psichiatri, tenendo conto che chi fa l’amministratore di gruppi armati non deve essere troppo in sé. Non so prevedere cosa accadrà cosa accadrà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Probabilmente il gruppo Wagner che attualmente controlla si alcune parti della città di Rostov sul Don si arrenderà e che Prigozhin venga rimesso in galera per un periodo assai congruo. Far parte di una rivolta armata non è una ricetta per il successo nella Russia di oggi, e la maggior parte dei membri di Wagner è abbastanza intelligente da rendersene conto.

C’è ovviamente anche un’attività febbrile da parte dei nemici della Russia occidentali , che vogliono sfruttare questi sfortunati eventi per cercare di destabilizzare politicamente la Russia. È probabile che l’ unico effetto sia un indurimento delle politiche interne della Russia per quanto riguarda la limitazione delle attività di questi manipolatori interni – misure che molte persone attendono da tempo considerando troppo morbide le posizioni di Putin contro chi tenta di sabotare il

paese. Non penso proprio che questa rivolta, così simile per certi versi a quella dell’Oas per chi si ricorda le vicende di Algeria, semplicemente perché non ci sono le basi per una rivolta o un pronunciamento e lo stesso Prigozhin sembra così divorato dal narcisismo unito a una mentalità criminale, non pare essere credibile come capo di qualunque cosa. Sta di fatto che tutto questo ci porta più vicino al conflitto nucleare

