Sono dei bugiardi davvero atomici alla Nato perché la pila che alimenta la menzogna e l’ipocrisia non si scarica mai. Tanto per accrescere meglio la folle e rabbiosa lapidazione di Putin il Times di Londra e a seguire tutte le testate occidentali che tanto sono edite dalle stesse manine hanno diffuso la notizia che Putin ha posto in allerta le forze nucleari sfruttando questa ennesima occasione per dire che il leader russo è un pazzo fuori controllo, così come suggeriscono alcuni pazzi davvero senza freni che possiedono l’informazione . Ora dire che qualcuno ha messo in allerta le forze nucleari è abbastanza privo di senso perché le forze nucleari sono per definizione sempre allertate se il Paese è in guerra. Le forze Usa in particolare sono quasi sempre in defcon tre – un livello di attenzione massima prima della vera e propria preparazione al combattimento – nelle fasi calde di quasi ogni conflitto, pure quelli per la verità rarissimi in cui non sono direttamente implicate. E anche in questo caso le forze Usa erano in allarme Defcon 2 già molto prima del 24 febbraio, comprese le basi italiane e le altre strutture dotate di armi nucleari sparse per l’Europa. Dunque erano in allarme ben prima di quelle russe, ma mentre Putin viene considerato pazzo ad allarmare il dispositivo nucleare, i bugiardi – e il Corriere in questo è inarrivabile per servire doppia morale su un letto di idiozia – vede come saggia le decisione di Biden.

Del resto la teoria del first strike , ovvero del primo colpo nucleare a sorpresa non è certo russa e nemmeno è mai stata sovietica, ma americanissima e per questo pur essendo fondamentalmente criminale e folle, non ha mai suscitato la minima critica fra i giornalai e gli altri protagonisti del Minculpop Nato, tanto meno tra le comparse europee della politica che fanno quel che vuole il burattinaio. Putin perciò ha fatto una cosa sacrosanta a sottolineare che anche le forze russe sono in allerta anche perché non si sa bene chi comandi alla Casa Bianca e c’è la possibilità che le fazioni guerrafondaie nascoste dietro Biden possano tentare qualche colpo di mano, come aveva magistralmente avvertito Kubrik con il suo dottor Stranamore e cosa di cui si è avuto sentore nel 2021. Certo l’informazione non brulica di gente dotata dell’intelligenza, della cultura e men che meno dell’onestà necessaria a scrivere queste cose e quindi meno sa e più diventa offensivamente stupida senza nemmeno accorgersene. Speriamo che i cittadini europei non debbano accorgersene tragicamente, ma di certo lo vedranno quando rimarranno in mutande mentre i giornali e televisioni magnificheranno una ripresa storica dell’economia totalmente infondata o basata su calcoli già educorati e fatti sul pil nominale ovvero quello che non tiene conto dell’inflazione e sono, al di fuori di alcuni usi tecnici, pura carta straccia. Ma cosa non lo è oggi in occidente?

