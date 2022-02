Gli intrecci fra gli oligarchi del neoliberismo e i poteri istituzionali sono molto più forti e più stretti di quanto non si immagini o piuttosto di quanto non si voglia immaginare per evitare di prendere atto di una situazione ormai intollerabile dal punto vista delle libertà democratiche. Prendiamo ad esempio l’Europa che in questi due anni di narrazione pandemica è stata capace di sovvenzionare sottobanco uno dei creatori della medesima, ovvero Bill Gates, senza che però la gente ne sapesse nulla, grazie alla complessità dei rapporti e dell scatole cinesi delle quali il neoliberismo vive. Nel maggio del 2020 Bruxelles decise di stanziare 7,4 miliardi di euro, diventati poi 9,8 miliardi per la lotta la virus da destinare alle “organizzazioni sanitarie globali” individuate spesso in fondazioni e organizzazione private che fanno una grande raccolta di denaro grazie alla filantropia. Ma vediamo come sono stati distribuiti questi soldi:

Circa 1,1 miliardi alla Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) per lo sviluppo e la diffusione di vaccini.

Circa 488 milioni di euro a GAVI, l’Alleanza per i vaccini. Questo importo non include altri finanziamenti giunti da altri capitoli di spesa.

Quasi 257 milioni a “COVID-19-Therapeutics-Accelerator” un’iniziativa per migliorare lo sviluppo e l’uso delle opzioni di trattamento.

Oltre 76 milioni alla Global Fund e alla Fondazione per la nuova diagnostica innovativa (FIND) per lo sviluppo e la diffusione della diagnostica.

2,6 miliardi di euro attraverso l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per rafforzare i sistemi sanitari.

15,7 milioni di euro al il Fondo globale per la lotta all’AIDS, alla tubercolosi e alla malaria.

Almeno 700 milioni di euro per progetti di ricerca nazionali sul COVID-19.

E adesso i diamo un’occhiata a cosa sono queste organizzazioni e a chi le gestisce.

Come è noto, CEPI e GAVI sono state fondate da Bill Gates e sono da lui controllate. Ciò significa che Gates decide per cosa CEPI e GAVI debbano usare i soldi. Poiché Gates è un investitore strategico in BionTech e Pfizer, non sorprende che CEPI e GAVI abbiano scommesso principalmente sul preparato a mRna delle due società. Il COVID-19-Therapeutics-Accelerator (ACT) è stato lanciato alla fine di aprile 2020 in un evento congiunto dal direttore generale dell’Oms, da Macron, dalla commissione europea e ancora una volta dalla Bill & Melinda Gates Foundation. Esso riunisce, oltre a governi, corporazioni filantropi, anche il Cepi il Gavi, il Global Fund, la Wellcome, la Banca mondiale e fa parte ed è partner del Covax fondato per fornire vaccini ai paesi poveri del mondo.

Le fondazioni FIND e Global Fund hanno ricevuto solo “piccoli spiccioli”, insieme circa 76 milioni. Ma anche Gates ha le mani sui soldi, perché è il maggior contributore di entrambe queste fondazioni, ed è dunque sempre lui al comando.

Com’è noto la fondazione Gates è anche uno dei massimi contributori dell’Oms avendoci investito direttamente o tramite Gavi una cifra vicina la miliardo, riuscendo così a controllare questa organizzazione che è peraltro finanziata anche dalle aziende farmaceutiche che orbitano attorno alla fondazione Gates, che ha teleguidato la nomina di Tedros mentre appositi personaggi che si infiltrano nelle polemiche fanno un’ambigua confusione dicendo che l’Oms sarebbe guidato dalla Cina . Facciamo un esempio pratico di cosa voglia dire: nel settembre del 2020 la fondazione Gates è diventata un investitore strategico in Abbot e in Biosensor due società che avevano sviluppato test rapidi per covid ( anche se poi questi, al pari dei tamponi rivelano un’infinità di altri virus). Guarda caso pochi giorni dopo il 28 settembre l’OMS ha annunciato un programma che ha stanziato ingenti somme di denaro per fornire ai paesi più poveri del mondo test rapidi per il Covid-19. Ci sono dozzine di produttori di tali test rapidi in tutto il mondo, ma provate ad indovinare chi sono stati i fortunati che hanno ottenuto il grosso degli ordini dell’Oms. Esatto ad Abbot e Bionsensor, ma non basta perché i soldi finiti nelle tasche di Gates via Organizzazione mondiale della sanità, provenivano dal COVID-19-Therapeutics-Accelerator finanziato dall’UE. il cerchio si chiude: Gates fonda l’ACT con alcuni altri, che riceve i soldi dall’UE e poi li trasferisce tramite l’OMS alle società in cui Bill Gates ha una partecipazione. Insomma è tutto collegato come una rete sotterranea che solo a tratti appare in superficie.

Questo è ciò che viene chiamata filantropia. Del resto basterebbe far riferimento alla Biontech aziendina di Magonza in perdita di cui Gates è diventato azionista, beneficiando di un profitto di 3 miliardi di dollari a fronte di un investimenti di 100 milioni. Funziona così con i “filantropi” che fanno finta di donare i loro soldi per salvare il mondo: non regalano nulla, investono il denaro in aziende e poi usano il loro potere politico per moltiplicare i propri soldi. La novità è che adesso queste oligarchie possono autonomamente creare le condizioni per accrescere le loro ricchezze.

