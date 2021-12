Alle volte invidio chi non si pone dubbi e che dunque vive inconsapevole dentro una matrice assurda: evita di doversi arrabbiare ad ogni parola, evita di indignarsi per la sicumera con cui certi presidi burocratici sanitari assai più legati alla politica che a una qualsiasi forma di scienza, deridevano chi aveva delle domande sui vaccini e sulle sue componenti. Anzi elencavano la loro composizione sottolineando la sua innocuità, mentre in realtà non ne sapevano nulla, non erano e non sono altro che imbonitori ignoranti e fasulli di una narrazione insensata. Infatti si citavano tranquillamente due nano particelle lipidiche, denominate ALC-0159 e ALC-0315 destinate ad avvolgere e proteggere il filamento genico di mRna, presente nello pseudo vaccino di Pfizer senza alcun problema, così come sono citati anche nei documenti dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco che di fatto non è che una dependance di Big Pharma. Eppure proprio questa particelle sono state sospettate ancor prima delle campagne vaccinali di aver procurato reazioni allergiche gravi.

E a buona ragione: benché nulla sia trapelato in questo anno drammatico tutte le aziende di produzione di ALC-0159 e ALC-0315 indicano che tali prodotti non sono adatti all’uso su esseri umani o animali e possono essere utilizzati solo per scopi di ricerca come appare in questa scheda. oppure nella sintesi che propongo qui sotto:

Il fatto è che una delle aziende produttrici delle due nanoparticelle, la Echelon Biosciences il cui nome è già di per sé sinistro perché legato allo spionaggio intensivo e al controllo delle informazioni, ha tolto questi prodotti dalla sua pagina web non appena si è aperta la discussione come si può dimostrare con Google Cache. Ad ogni modo sono parecchie le aziende che producono queste sostanze – aziende più legate alle nanotecnologie che alla produzione medicale – e tutte nelle loro avvertenze dicono che non possono essere usate sui pazienti e sono solo per la ricerca. Cliccare per credere : Shochem, Sapphire Bioscience , MedChemExpress , ABP Biosciences. Invece sono state usate a miliardi di dosi sugli esseri umani. In realtà informazioni aggiuntive avrebbero dovuto essere presentate entro il luglio del 2021 per permettere la proroga di un anno in Europa dell’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio del vaccino Pfizer: le informazioni aggiuntive promesse non sono arrivate, ma la proroga è stata ugualmente concessa come del resto si poteva immaginare visto che lo stesso presidente della commissione europea è titolare di un gigantesco e ignobile conflitto di interessi. Ora non è detto che queste due particelle siano necessariamente nocive, anche se ALC-0159 rimane a lungo nel fegato, come è stato dimostrato nei topi o che siano all’origine della maggior parte delle reazioni avverse provocate invece dallo stesso meccanismo di azione degli pseudo vaccini, ma sappiamo che non sono state sufficientemente sperimentate e vengono vendute escludendo il loro uso sull’uomo. Ora perché invece vengono usate in maniera massiccia addirittura punendo chi si vuole sottrarre? Questo potrebbe avere una rilevanza penale concreta trattandosi di gravi violazioni delle leggi sui sui medicinali perfettamente dimostrabili?

Ma al di là della questione specifica la vicenda rappresenta alla perfezione tutta l’opacità di una vaccinazione universale completamente sperimentale e che oltre alla pressoché totale inutilità presenta delle enormi incognite sotto ogni punto di vista: ALC-0159 e ALC-0315 sono solo una piccola parte di esse, anche se sono la spia di una situazione inconcepibile anche solo pochi anni fa, perché il grosso sono le conseguenze a lungo termine dovute alla alterazione del sistema immunitario. E del resto le incognite solo tali che le multinazionali del farmaco hanno venduto i loro vaccini sperimentali solo se sgravate di ogni responsabilità. La quale ora ricade su chi ha accettato e sottoscritto questa formula delinquenziale.

