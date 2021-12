Anna Lombroso per il Simplicissimus

La crociata contro i bestemmiatori della Scienza, declinata in tutte le sue svariate discipline, deve essere condotta senza quartiere. L’anatema e l’ostracismo devono colpire tutti gli eretici, a cominciare dai più pericolosi, quelli che addirittura mettono in dubbio e abiurano alla loro stessa funzione etica e pedagogica al servizio di autorità che si prodigano nell’interesse generale. E non deve trascurare quelli che sfiduciati o arroganti, vogliono minare credibilità e prestigio dei “competenti”.

È doveroso farlo a tutti i livelli per ricostruire la reputazione scalfita dai dubbiosi di professione, che sconfinano così nel nichilismo e rafforzano l’ignoranza. Quindi è diventato obbligatorio restituire credito a tutte le branche, mica solo quelle Stem, mica solo la statistica macchiata dall’incredulità popolare che dà credito alla teoria dei polli, mica solo la virologia logorata da diatribe dei suoi sacerdoti colpiti da inattesa visibilità, mica solo la medicina indebolita dall’inazione cui sono stati costretti i suoi addetti ai lavori consigliati di soprassedere sul giuramento che sigla il loro patto coi pazienti, macché.

In attesa della promozione definitiva a scienza della superstizione, della sostituzione dell’ivermectina con riti apotropaici in grazia dell’Aifa, visto il successo della liturgia vaccinale a ripetizione, del recupero degli oggetti della ricerca di De Martino e dei guaritori delle indemoniate chiamati a officiare il loro Tso sui novax, Repubblica e Corriere della Sera, concordi, incoraggiano l’ammissione a dottrina incontestabile, cui dedicare atti di fede e considerazione, dell’astrologia.

Perché in uno stato di emergenza la Scienza va presa in blocco, in ogni sua manifestazione e disciplina, anche quelle oggetto per anni di dileggio e scherno, quelle che venivano concesse al gentil sesso con tanto di almanacchi delle stelle da mettere sotto l’albero, quelle aborrite dal sapere ufficiale che metteva in guardia da santoni e profeti, e che oggi ne ha mutuato gli usi, con tanto di trucchi, macumbe e imbrogli, confidando in analoga popolarità.

Così siamo stati informati delle magnifiche sorti della lettura degli astri, che era stata confinata nell’angusto osservatorio di atei, scettici e cinici, dediti a demolire speranza e incoraggiante pensiero magico.

Sostiene Pesatori, il criptico astrologo di Repubblica, che impiega “tecnica, cultura ed etica. E le condisce con ironia e gioco” che l’astrologia aiuterà la scienza del futuro, grazie alla combinazione di studi interdisciplinari. “Per fare astrologia ad alto livello, dice, non puoi mai smettere di studiare, soprattutto le discipline parallele. Psicanalisi, arte, filosofia, letteratura, alchimia, poesia e possibilmente anche le scienze, specialmente la fisica contemporanea, anche se qui sono un somaro vero“.

E a conferma del fatto che mica stiamo parlando di imbonitori televisivi che danno i numeri del lotto alla casalinga di Voghera, cita i numi del suo Pantheon, Gianni Sassi, Francesco Leonetti, Antonio Porta, Paolo Volponi, lo stesso Umberto Eco, alcuni severissimi componenti del gruppo Fluxus e Diego Frigoli, psicoanalista junghiano.

Invece Marco Celada, passato da fisico cibernetico ad astrological coach dei manager, rivendica sul Corriere di avere predetto nel 2013 la pandemia, né più e né meno di Nostradamus e dell’Oms. E se fosse così, conviene munirsi di cornetti perché tra un oroscopo e la “lettura dell’energia” di chi gli capita a tiro, è portatore di notizie nerissime: «Da febbraio a maggio, l’indice ciclico planetario raggiungerà il culmine della negatività, una situazione che mai più si ripeterà nel corso di questo secolo », dandoci però la speranza che a giugno “cominceremo a uscirne”.

Ah, dimenticavo, grazie ai suoi viaggi di studio in tutto il mondo e nei quali pratica la sua “astrologia attiva” aveva profetizzato anche « l’emergenza climatica che ha costretto l’Onu a correre ai ripari con la Conferenza di Glasgow. Bastava esaminare l’indice ciclico planetario, una sorta di elettrocardiogramma della Terra. La sinusoide si ottiene calcolando le distanze dei pianeti fra di loro. Quando si allontanano, il ciclo è positivo; quando si avvicinano, è negativo».

Se andiamo avanti così comincerò anche io a riservare una certa fiducia a questi profeti che, a ben guardare, risultano essere più attendibili dei Migliori, dei Tecnici, dei Competenti, che hanno al loro attivo da secoli previsioni smentite, teorie naufragate, profezie naufragate nel ridicolo.

Per quanto c’è da temere che la loro preveggenza si traduca in fatti. Celada, dice che l’Italia ha bisogno di figure “marziali”, come « Sergio Mattarella …. Che ha Marte sul discendente. È severo. Se deve sgridare qualcuno, lo fa.… o Matteo Renzi. Stesse caratteristiche. Lui martella, rompe, divide, pretende».

Draghi non lo è, ma in compenso – e l’avevamo sospettato anche noi senza fondi di caffè – è astrologicamente “fortunato”. E dunque lo darebbe al 93% al Quirinale, temendo però che, cito: « Rischi di restare inchiodato a Palazzo Chigi, perché, osserva «è là con un mandato internazionale: è il garante dell’Italia. Il mondo non si fida dei nostri governi. Quindi, chi dopo di lui? », lasciando intendere di guardare con interesse alla soluzione Giorgetti.

Non è una novità che guaritori, maghi, spiritisti, chiromanti assumano la veste di consiglieri speciali dei potenti, da Rol al misterioso convitato di pietra che dalla riunione segreta di Bologna fece uscire la notizia di un covo Br a Gradoli, da Merlino a Rasputin, così è probabile che, come si augura Celada si realizzi il progetto in corso alla Statale di Milano di reintrodurre l’astrologia, più attendibile dell’economia, tra le materie di studio universitario.

Vedi mai che i prestigiatori dell’oligarchia rinuncino a beneficare i loro illusionisti peracottari di riferimento e in servizio attivo, pronti a celebrarne le gesta preordinate in cielo, dalle stelle oltre che dalla Provvidenza.

