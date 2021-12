Natale sta arrivando mentre l’opera buffa di Omicron è in pieno svolgimento sotto l’albero: un medico, tale William Schaffner, che compare spesso sulla Cnn e dunque si potrebbe considerare nella sostanza un dipendente di Big Pharma di cui segue alla lettera le prescrizioni, ha detto che al pranzo di Natale sarebbe bene che tutti avessero le mascherine e si facessero un tampone prima di partecipare al festoso rito. Certo anche i vaccinati, anche quelli con la terza dose, anche quelli che già pregustano la quarta in preda a un masochismo narcisistico. Oh vaccino mio divino … che un imbecille e/ o un bugiardo parli in televisione non stupisce di certo, anzi è la norma perché l’intelligenza e la verità sono estremamente nocive a questo mezzo, ma che le persone si siano rincretinite al punto di non capire che vengono prese per il naso costringendole a uno pseudo vaccino inutile e pericoloso, è desolante. E visto che ormai finiscono in ospedale in grande maggioranza solo i completamente vaccinati l’idea che i preparati a mRna possano rendere più leggera una malattia che comunque in condizioni di salute normale è già leggera di suo, è solo un’ulteriore balla. Anzi a dire la verità l’aumento di mortalità generale che segue la stessa linea delle vaccinazioni significa solo che questi pseudo vaccini hanno un effetto generalmente negativo.

Se poi andiamo a vedere cosa compare sui giornali c’è da orripilare più che da sorridere: quasi tutti in Gran Bretagna dai quotidiani gratuiti che si spacciano in metropolitana a quelli più blasonati danno le loro ricette per sapere se uno ha l’omicron nel sangue. Ci sono cinque sintomi inequivocabili per i quali si consiglia di ricorrere al test pcr:

mal di gola senso di affaticamento lievi dolori muscolari tosse sudorazioni notturne

Un momento, ma non sarà per caso il raffreddore? Proprio quello provocato da altri due coronavirus e che miliardi di persone sperimentano ogni anno e spesso due o tre volte l’anno? Certo, ma questo è omicron bellezza e tu non ci puoi fare nulla. Anche perché è facile che col raffreddore si sia postivi a un test che rivela ogni specie di virus, come si può accertare leggendo le specifiche. Davvero mi chiedo come sia possibile credere ancora a queste barzellette, ma evidentemente accade perché sulla scia di questi “consigli” la gente il test se lo fa sul serio tanto che il sito del governo britannico per ordinare gli esami PCR gratuiti e stato chiuso a causa di milioni di richieste. Eppure sia l’ Oms e che persino il Cdc americano hanno ufficialmente destituito il tampone di validità diagnostica: tuttavia la distribuzione di paura è stata tale che non appena la gente avverte i primi sintomi di un comune raffreddore corre a farsi il test. E questo a sua volta conferma “l’aumento drammatico” dei casi Omicron che a sua volta potrebbe portare a ulteriori restrizioni. Insomma un circolo vizioso che denuncia lo stato di isteria permanente delle popolazioni occidentali, visto che dappertutto gli amministratori si “omicronano” portando a una nuova distruzione economica. Alla fine saranno spazzati letteralmente via proprio da ciò che stanno provocando, ma sono troppo poco intelligenti per capirlo, troppo furbi per disobbedire agli ordini, troppo burattini per pensare in proprio. Altrove non è affatto così, vedi per esempio il Giappone. ma l’Asia in generale ha un atteggiamento assai diverso. Qualcosa si è spezzato da noi, il senso della realtà è volato via assieme alla dignità, il vuoto dal quale siamo stati circondati da decenni nei quali abbiamo accettato qualunque cosa in cambio di qualche merce, alla fine ci rende vittime di una colossale crisi cognitiva.

Mi piace: Mi piace Caricamento...