E’ in pieno sviluppo la battaglia per il vaccino AstraZeneca, sospeso a quanto sembra per troppe reazioni avverse decessi che però altri hanno fretta di negare sulla base di opinioni non supportate da alcuna statistica: insomma si combatte aspramente in quel sottosuolo medicale dove salute e profitto si confondono. La cosa meravigliosa è che come a questa parte al pubblico viene negata qualsiasi conoscenza specifica delle ragioni. E intanto però si è saputo di una lettera aperta inviata da 12 eminenti scienziati scienziati all’ Agenzia Europea del farmaco ( Ema) nella quale si chiede a questo organismo di ” affrontare i problemi di sicurezza urgenti o di sospendere le vaccinazioni” vista la “vasta gamma di effetti collaterali” riscontrate anche in persone giovani che niente avrebbero da temere dal Covid e “le notizie da parte dei media di tutto il mondo di case di cura colpite da Covid-19 entro pochi giorni dalla vaccinazione dei residenti”. Poi proseguono: “Sebbene riconosciamo che questi eventi potrebbero essere stati, ognuno di essi, sfortunate coincidenze , siamo preoccupati che ci sia stato e continui ad essere un esame inadeguato delle possibili cause di malattia o morte in queste circostanze, e specialmente in assenza degli esami post mortem”

Questa lettera aperta è stata inviata all’Ema il 28 febbraio scorso, ma non ha ricevuto alcuna risposta nonostante i 12 scienziati , capeggiati dal dottor Sucharit Bhakdi, professore emerito di microbiologia medica e immunologia, ed ex presidente dell’Istituto di Microbiologia Medica e Igiene, Università Johannes Gutenberg di Magonza , avessero chiesto una specifica risposta a 7 quesiti capitali per comprendere gli effetti e l’efficacia dei vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca e soprattutto per dissipare le preoccupazioni relative alla sicurezza e alle reazioni avverse come trombocitopenia ( parrebbe quella “tipica” di AstraZeneca) , lesioni endoteliali , microtrombi e ictus. In mancanza di quasi risposta la lettera è stata resa pubblica. Tra le altre osservazioni c’è n’è anche una fondamentale che decostruisce tutta la retorica vaccinale dei governi: “Più in generale, per quanto riguarda lo sviluppo dei vaccini Covid-19, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha dichiarato nella sua Risoluzione 2361 , il 27 gennaio 2021, che gli Stati membri devono garantire che tutti i vaccini Covid-19 siano supportati da alta qualità prove corrette e condotte in modo etico. I funzionari dell’EMA e altri organismi di regolamentazione nei paesi dell’UE sono vincolati da questi criteri. Dovrebbero essere informati che potrebbero violare la risoluzione 2361 applicando prodotti medici ancora in studio di fase 3. Ai sensi della risoluzione 2361, gli Stati membri devono anche informare i cittadini che la vaccinazione non è obbligatoria e garantire che nessuno sia politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per essere vaccinato. Gli Stati sono inoltre tenuti a garantire che nessuno sia discriminato per non aver ricevuto il vaccino “.

Ora mi rendo conto di fare cosa sgradita, ma chiedo al lettore di fare un piccolo sforzo e di seguire le sette domande nelle quali sono stati chiesti chiarimenti che non sono arrivati semplicemente perché l’agenzia del farmaco non è assolutamente in grado di rispondere e si trova nell’imbarazzo di aver autorizzato vaccini di cui non si sa in realtà proprio nulla al di là del meccanismo di azione. Si tratta di domande tecniche che forse potranno dire poco ai più, ma che è necessario esplorare per replicare a quelli che confondo la scienza con l’autorità e soprattutto per mostrare a quale rischio si esponga la popolazione per combattere un virus tuto sommato di livello influenzale :