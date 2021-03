Questo non è un vero e proprio post, ma uno stimolo a leggere un ebook del professor Michel Chossudovsky, professore emerito di economia all’università di Ottawa, fondatore e direttore del Centre for Research on Globalization, prolifico autore di saggi in controtendenza rispetto al mainstream: in questo casi si è occupato di tutti gli aspetti della narrazione pandemica come del resto si evince chiaramente dal titolo: “La crisi mondiale della Corona del 2020: la distruzione della società civile, la depressione economica ingegnerizzata, il colpo di stato globale e il “grande ripristino”. Per chi intende bene l’inglese parlato c’è anche un video riassuntivo titolato La peggiore crisi della storia moderna che potete trovare qui . Ma la lettura dei dieci capitoli rende molto chiare certe linee di sviluppo e tutte le contraddizioni della narrazione pandemica, anche fornendo spiegazioni tecniche che possono illuminare i credenti del culto pandemico. Qui ne riporto la sintesi fatta dal sito Global Research dove è possibile leggere l’ebook e che fornisce un’idea globale del libro:

Siamo al crocevia di una delle crisi più gravi della storia del mondo. Stiamo vivendo la storia, ma la nostra comprensione della sequenza degli eventi da gennaio 2020 è stata offuscata perché in tutto il mondo, le persone sono state indotte in errore sia dai loro governi che dai media sulle cause e le conseguenze devastanti della “pandemia” Covid-19. La verità non detta è che il nuovo coronavirus fornisce un pretesto e una giustificazione a potenti interessi finanziari e politici corrotti per precipitare il mondo intero in una spirale di disoccupazione di massa, bancarotta, povertà estrema e disperazione.

L ‘”emergenza” di salute pubblica Covid 19 sotto gli auspici dell’OMS è stata presentata all’opinione pubblica come un mezzo , anzi come una soluzione per contenere il “virus killer”. Se il pubblico fosse stato informato sul fatto che il Covid è -secondo la definizione dell’Oms- “Simile all’influenza stagionale”, la campagna della paura si sarebbe subito arenata così che il blocco e la chiusura delle economie nazionali sarebbero stati respinti in modo definitivo.

La prima fase di questa crisi (fuori dalla Cina) è stata lanciata dall’Oms il 30 gennaio 2020 in un momento in cui si sono verificati 5 casi negli Stati Uniti, 3 in Canada, 4 in Francia, 4 in Germania.

Questi numeri giustificano la dichiarazione di un’emergenza sanitaria pubblica mondiale?

Ma la La campagna della paura è stata sostenuta da dichiarazioni politiche e disinformazione dei media, le persone sono state spaventate, sono state incoraggiate a fare il test PCR, che è ambiguo e difettoso: un test PCR positivo non significa che sei infetto e / o che puoi trasmettere il virus. È noto che il test RT-PCR produce un’alta percentuale di falsi positivi . Inoltre, non identifica il virus.

Fin dall’inizio, nel gennaio 2020, non c’erano “basi scientifiche” per giustificare il lancio di un’emergenza sanitaria pubblica mondiale. A febbraio la crisi covid è stata accompagnata da un forte crollo dei mercati finanziari e ci sono prove di frode finanziaria.

L’11 marzo 2020: l’Oms ha dichiarato ufficialmente una pandemia mondiale in un momento in cui c’erano 44.279 casi e 1440 morti fuori dalla Cina su una popolazione di 6,4 miliardi (Stime dei casi confermati sulla base del test PCR) . Immediatamente dopo l’annuncio dell’11 marzo 2020 dell’Organizzazione mondale della sanità , le istruzioni di confinamento e isolamento sono state trasmesse a 193 stati membri delle Nazioni Unite. Si tratta di misure senza precedenti nella storia, applicati quasi simultaneamente in un gran numero di paesi, interi settori dell’economia mondiale sono stati destabilizzati. Le piccole e medie imprese sono state portate alla bancarotta, la disoccupazione e la povertà sono dilagate. Gli impatti sociali di queste misure non sono solo devastanti, ma sono in corso sotto quella che viene definita “una seconda ondata”. Non ci sono prove di una “seconda ondata”. Ampiamente documentato, le stime della PCR sono errate.

Gli impatti sulla salute (mortalità, morbilità) derivanti dalla chiusura delle economie nazionali superano di gran lunga quelli attribuiti al Covid-19. Secondo fonti delle Nazioni Unite, le carestie sono scoppiate in almeno 25 paesi in via di sviluppo . La salute mentale di milioni di persone in tutto il mondo è stata colpita dal blocco, dall’allontanamento sociale, dalla perdita di posti di lavoro, dai fallimenti, dalla povertà di massa e dalla disperazione. La frequenza dei suicidi e della tossicodipendenza è aumentata in tutto il mondo.

Sono i potentati finanzieri e miliardari che stanno dietro a questo progetto che ha contribuito alla destabilizzazione mondiale dell’economia reale. E ci sono ampie prove che la decisione di chiudere un’economia nazionale con conseguente povertà e disoccupazione avrà inevitabilmente un impatto sui modelli di morbilità e mortalità.

Dall’inizio di febbraio 2020, i super ricchi hanno incassato miliardi di dollari. Ampiamente documentata , è la più grande ridistribuzione della ricchezza globale nella storia del mondo, accompagnata da un processo di impoverimento mondiale.

Bene questa l’estrema sintesi, l’ebook lo trovate qui . Ovviamente è inglese, ma Global research permette una traduzione in 27 lingue: non è proprio il massimo, ma sufficiente a una chiara comprensione.