Raccontate il vostro effetto avverso

Un sito indipendente da lobby farmaceutiche, sanitarie e governi raccoglie la testimonianza su tutti gli effetti avversi e di decessi riscontrati dopo le vaccinazioni per evitare che tutto questo sia avvolto dal silenzio

Parliamoci chiaro: gli effetti avversi dei vaccini, soprattutto di quelli a mRna, stanno dilagando e assieme ad essi anche i decessi non ufficialmente riconosciuti e questa è una consapevolezza che si diffonde, di cui molti cominciano a fare esperienza attraverso parenti o conoscenti, ma non diviene coscienza pubblica perché solo raramente viene rotto il silenzio su questa follia vaccinale: gli effetti avversi vengono minimizzati o attribuiti ad altre cause, i medici minacciati e gli infermieri diffidati dal diffondere questa notizie. Dunque siano di fronte a un’opera di massiccia censura che cerca di nascondere i guai, spesso più gravi della malattia stessa, perché le campagne vaccinali devono comunque andare avanti anche a fronte di un efficacia molto dubbia e il sospetto che queste pratiche improvvisate e totalmente sperimentali possano anche innescare le varianti: questo fa sia gli interessi di Big Pharma, sia di una governance occidentale che vuole ribaltare il tavolo dei diritti e delle libertà. E tuttavia qualcosa si sta muovendo per fare un po’ di chiarezza in questo mare di menzogne e di silenzi.

Tutto questo è reso possibile grazie a tre condizioni di cui la prima, di carattere per così dire culturale, è l’abitudine diffusa a livello politico, burocratico, sanitario a considerare i vaccini sicuri ed efficaci con effetti avversi gravi estremamente rari, convinzione che viene estesa ai vaccini anticovid sebbene la loro formulazione frettolosa e totalmente sperimentale, non accompagnata da test seri susciti molti dubbi, tanto che la vaccinazione non esime dal sottarsi alle misure di segregazione. La seconda condizione è che assai spesso nel mondo occidentale, i responsabili preposti alle vaccinazioni di massa sono gli stessi che hanno diffuso la narrativa pandemico – apocalittica e gli stessi che dovrebbero indagare sulle morti sospette e sull’incidenza statistica delle razioni avverse, creando perciò un conflitto di interessi. La terza condizione è che medici e operatori sanitari in genere sono stati intimiditi per cui quando le persone si ammalano davvero o muoiono dopo aver ricevuto una vaccinazione, lo attribuiscono a qualsiasi cosa tranne che ai vaccini. In realtà è così da anni. Chiunque si chieda ad alta voce se i vaccini Covid o altri iniezioni causino danni viene immediatamente etichettato come “anti-vax” e “anti-scienza”. Questa è una conseguenza pericolosa per la carriera per gli operatori sanitari.

Per fortuna adesso esiste uno strumento per uscire da questa logica perversa e cioè un sito in cui le persone che hanno subito effetti avversi o parenti di persone decedute e soprattutto operatori sanitari possono segnalare questi casi in maniera da avere delle statistiche quanto meno più credibili di quelle ufficiali. Il sito si chiama Vaxxtracker, creato da un gruppo di cittadini preoccupati per i potenziali rischi associati alle vaccinazioni. “La pratica standard per lo sviluppo e la sperimentazione dei vaccini – viene detto nella presentazione -richiede spesso anni, addirittura decenni. Pertanto, numerosi effetti collaterali possono emergere da questo nuovo vaccino. Lo scopo di VaxxTracker.com è fornire a coloro che hanno ricevuto una vaccinazione un luogo sicuro per segnalare gli effetti collaterali negativi e agisce indipendentemente da governi, gruppi farmaceutici o di lobbying.” VaxxTracker.com è disponibile in molte lingue e presenta tutte le statische possibili degli effetti avversi per età, tipo di vaccino, per tipo di effetto, per Paese mentre è possibile anche ricevere degli avvisi via mail tutte le volte che un effetto avverso o un decesso viene segnalato. Ancora pochi lo conoscono e quindi è chiaro che solo una minima parte delle conseguenze dei vaccini a mRma viene segnalata , ma almeno c’è la possibilità di non trovarsi di fronte al solito muro di gomma di negazioni di principio e potrà servire in futuro come atto di accusa contro i narratori della pandemia.