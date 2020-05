Prolegomeni ad ogni futura menzogna 1 Wuhan

Man mano che la narrazione della pandemia rientra negli alvei della realtà sanitaria e gli effetti dell’esondazione mediatica lasciano gli alluvionati in mezzo al fango e alle macerie dell’economia reale, il sistema si prepara ad offrire due cose: il vaccino con schedatura incorporata a cui Bill Gates ci vuole condannare ad ogni costo sebbene esso sia presumibilmente del tutto inutile, ma anche una spiegazione, una giustificazione, un alibi per quanto è accaduto e che ha enormemente accresciuto il potere delle elite, proprio mentre ha mostrato i limiti organizzativi e le opacità del sistema mercato. Naturalmente queste giustificazioni si volgeranno ben presto verso una sorta di processo alla Cina, che del resto fin da subito è stata scelta come capro espiatorio se non altro per connessione geografica, in maniera da imputarle il disastro economico che invece è stato lucidamente prodotto dalla millenarizzazione assurda di una sindrome influenzale, molto simile nei numeri simile a quella che percorre l’emisfero nord ad ogni inverno.

In tale contesto, prima che vi facciate ancora una volta prendere per i fondelli, occorre sapere quanto più è possibile sul famigerato laboratorio biologico di Wuhan di livello 4, ossia autorizzato a studiare i virus più letali per l’uomo e da cui si pensa possa essere scappato il virus. Ora va messo in rilievo che si tratta sostanzialmente di un laboratorio internazionale dove vanno e vengono continuamente ricercatori di ogni parte del mondo. La sua storia è stata abbastanza travagliata a causa delle tensioni geopolitiche: il suo progetto di massima risale al 2004, ma è stato osteggiato per anni ed è stato realizzato solo nel 2014 con la collaborazione della Francia che ha ospitato i per anni i ricercatori cinesi a Lione nell’ambito di un accordo cooperativo sulla prevenzione e il controllo delle malattie infettive emergenti. C’è da notare che non aveva alcun senso frenare la realizzazione del laboratorio quando a Taiwan poco più grande della Sicilia e con la popolazione più densa del pianeta non si sa bene perché ce ne sono due analoghi: per Pechino invece esistevano delle ragioni concrete tra cui il non voler restare ai margini di questi studi nel momento in cui aveva più di un milione di lavoratori e tecnici in Africa. Infatti le prime ricerche hanno riguardato il patogeno BSL-3 che causa la febbre emorragica Crimea-Congo, un virus mortale trasmesso da zecche che colpisce il bestiame in tutto il mondo, ma che che episodicamente può colpire anche l’Uomo oltre all’Ebola e alla Sars. Ad ogni buon conto alla costruzione del laboratorio hanno partecipato anche gli scienziati del Galveston National Laboratory dell’Università del Texas con i quali sono stati mantenuti stretti rapporti di collaborazione e il Galveston viene finanziato dal Niaid, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, da altre agenzie federali e dall’industria biofarmaceutica. Fondi vario tipo sono arrivati anche da varie altre organizzazione come lo stesso Oms e come l’ente diretto da Anthony Fauci sotto forma di 3,5 milioni di dollari per ricerche riguardanti un eventuale vaccino anti Aids che secondo quanto dice Montagnier avrebbe dovuto essere veicolato attraverso un cornavirus. Il laboratorio di Wuhan ha anche estese collaborazioni con centri di ricerca inglesi e principalmente con il Pirbright Institute, un ente controllato dal governo britannico ma che tra i suoi principali finanziatori privati annovera la Fondazione Bill & Melinda Gates. Nel 2015 il Pirbright Institute ha richiesto il brevetto di un coronavirus attenuato che può essere usato per la produzione di un vaccino per la bronchite infettiva aviaria, brevetto che è stato concesso con 4 anni di ritardo e precisamente il 17 dicembre 2019. Il 14 luglio del 2019 è stata allontanata dal Canadian National Microbiology Laboratory di Winnipeg una equipe di ricercatori cinesi, di cui facevano parte anche la dottoressa Xiangguo Qiu e suo marito Keding Cheng, microbiologi di fama internazionale che non avevano lavorato solo in Cina e in Canada, ma anche per l’ US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, studiando l’immunoterapia post-esposizione per due virus Ebola e il virus Marburg nelle scimmie. Il motivo di questo allontanamento e successiva espulsione dal Canada non sono conosciuti, ma forse hanno a che fare con la spedizione via nave in Cina di alcuni virus Ebola e Nipah, avvenuta qualche mese prima. Rimane da capire cosa ci sia dietro questa spiegazione semiufficiale, anzi mormorata dai canadesi che non sta in piedi visto che virus di quel tipo erano già a disposizione del laboratorio di Wuhan. Si trattava forse di qualche mutante sviluppato in Canada? Il 18 ottobre 2019, trecento atleti militari americani sono sbarcati a Wuhan insieme a molti altri atleti delle forze armate di 140 nazioni per partecipare al Military World Games durato fino al 27 ottobre e lo stesso giorno il John Hopkins Center for Health Security in collaborazione con il World Economic Forum e la Fondazione Bill & Melinda Gates ha presentato a New York “l’Event 201 Pandemic Exercise” in cui è stata simulata una pandemia da coronavirus partita dalla Cina e poi diffusasi in tutto il mondo per mostrare gli enormi costi economici e di vite umane legati alle infezioni dei virus. Al summit hanno partecipato 15 leader di multinazionali, di governi, di responsabilità della sanità pubblica e gli organizzatori hanno ritenuto di dover mettere in evidenza sui report riservati che “EVENT 201 IS A FICTIONAL EXERCISE AND DISEASE”. A scanso di equivoci. Il primo caso di Covid 19 è stato scoperto il 1 dicembre del 2019 ad appena un mese dopo l’Event 201 di New York calcolando anche i tempi di incubazione. In gennaio prima ancora del capodanno cinese che oggi si ritiene sia stato l’evento che ha collaborato a diffondere il virus le azioni della Bill & Melinda Gates e delle altre multinazionali impegnate nella ricerca del vaccino sono decollate.

Tutto questo non vuole appoggiare e smontare alcuna tesi, ma dimostra soltanto che si che se si vuole rincorrere un colpevole l’ultima cosa che bisogna fare è restare in Cina e accontentarsi dell’ ovvio così come occorre guardarsi dalle concatenazioni più immediate anche perché in questo specchietto sono riportati solo i soggetti e le relazioni più evidenti.