Sinceramente non avrei mai immaginato di vivere in tempi totalmente determinati dalla confusione e purtroppo da una stupidità ormai cronica dei poteri istituzionali, ma anche dei cittadini che li votano compartecipando al loro stesso disastro. E’ impossible non pensare a un incubo quando si vede tanta bella gente che si smanazza il feroce burattino Zelensky senza però concedergli più di tanto le armi e i soldi per una guerra senza speranza. ma quanto basta però ad avvilire i cittadini privati di welfare al solo scopo di continuare il carnaio ucraino in conto terzi. E’ certamente un sogno vedere quanta gente ancora caschi nella favola del pallone spia cinese che è un vero assurdo da ogni punto di vista e che adesso è stato prontamente sostituito un sinistro oggetto volante misterioso – sempre attribuibile in qualche nodo alla Cina -prima che qualcuno colleghi casualmente il cervello. E che dire della Germania che compra il gas dagli Usa a un prezzo tre volte maggiore rispetto a quello russo, ma che non dice mezza parola sull’inchiesta bomba di Seymour Hersh che in modo circostanziale racconta come siano stati gli Usa a distruggere il North Stream, intenzione che peraltro era già stata dichiarata più volte a chiare lettere ancor prima della guerra ( e vi sono i video che lo dimostrano) e detta direttamente da Biden a Scholz. Ma dal cancelliere non si leva un solo grugnito

Il mondo impazzito? O è guidato da pazzi che si cono comprati media e politica, avendo di fatto più risorse di qualsiasi Pil e che giocano a fare i medici come in un celebre racconto di Poe? Si, ma attenzione è solo il mondo occidentale che sta impazzendo, mentre chi non fa parte di questo club sociopatico non ne vuole più sapere e si prepara a far completamente a meno dell’Occidente. La resistenza russa alle sanzioni ha dimostrato che si può benissimo arginare la tracotanza dell’economia finanziaria che si esprime attraverso il dollaro, anzi che se questa economia di carta non è applicata dovunque finisce per crollare. Così mentre gli Usa e i suoi lacchè non sanno più che fare se non digrignare i denti e ancora più spesso le dentiere mentre si inventano storie idiote per la distrazione dell masse, fuori dal manicomio si sta costruendo un nuovo mondo assai diverso da quello modellato e dominato dall’anglosfera. Sta diventando operativo, ad esempio, l’ accordo tra Russia e Iran – firmato formalmente il 29 gennaio – che collega i loro sistemi di trasferimento interbancario e già 52 banche iraniane e 106 russe lo stanno utilizzando per vedere se ci sono delle cose da mettere a punto: si tratta di una svolta essenziale perché ciò consente di effettuare gli scambi totalmente al di fuori del sistema occidentale Swift dunque anche al di fuori delle sanzioni. Del resto Teheran, appena uscita dal disperato tentativo americano di evitare questi esiti tramite una rivoluzione colorata e armata che tuttavia gode di un’appoggio esiguo, ma ingrandito a dismisura dall’informazione occidentale si è detta favorevole alla creazione di una valuta digitale basata sull’oro per sostituire per sostituire rublo, dollaro e rial da utilizzare da utilizzare principalmente nella Zona Economica Speciale di Astrakhan, sul mar caspio Mar Caspio, già molto occupata a movimentare abbondanti carichi iraniani e caposaldo dei trasporti Nord . Sud della Federazione russa. e non bisogna dimenticare che l’Iran è diventato membro efftetivo dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai ( SCO ) con un diretto collegamento alla Nuova via della Seta.

Così mentre l’occidente si dimena per uscire dalla sabbie mobili che esso stessa ha creato, riesce solo ad andare sempre più a fondo auto raccontandosi delle balle. Tutto ciò che stiamo monitorando ora è per molti versi una diretta conseguenza del vertice SCO di Samarcanda dello scorso settembre, quando il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping, in persona, hanno scommesso sul rafforzamento del mondo multipolare mentre l’Iran firmava un memorandum per aderire all cooperazione di Sahngai. La terribile farsa dei palloncini che dimostra come sia facile prender a gabbo milioni di persone è uno dei metodi di escalation psicologica attraverso cui gli Usa minacciano Pechino perché non aderisca ad altri sistemi interbancari, cosa che costituirebbe un vero colpo al cuore del dollaro. Ma l’accordo russo iraniano, insieme alla chiusura dei commerci, almeno quelli alla luce del sole rendono sempre più appetibile l’idea di lasciare l swift definitivamente. Pechino non si farà prendere dal panico e sta aspettando lungo il fiume che la follia occidentale autodistrugga l’impero che ha abusato del suo potere e ora non riesce nemmeno a correggersi.

