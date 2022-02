Ho sempre odiato le anime belle, perché il loro scopo non è altro che difendere se stesse, non lasciare che la contraddizione delle cose le sfiori, che il mondo le contamini ed le costringa a scegliere e ad agire. Sono quelle che compiangono le vittime, ma quando esse si ribellano, quando questo le costringe a scegliere, allora trovano immediatamente ragioni per i colpevoli; sono contro il tiranno, ma non appena esso viene ucciso ecco che si pongono il problema se sia giusto o meno: dicono di amare la libertà, ma quando essa viene compromessa trovano qualunque ragione per i secondini. L’essenza dell’anima bella è non agire e cercare di mettere tutto in equilibrio per evitare di dover scendere in campo, per non essere turbata, per costruire una propria pace egotica, per nascondersi nella grotta ipocrita dei buoni sentimenti. Così negli anni hanno sempre discettato sui diritti del lavoro, ma in ogni momento chiave hanno trovato sempre le giuste ragioni per i padroni; hanno marciato per la pace, ma poi hanno trovato qualunque pretesto per trovare un’oncia di giustizia nelle guerre dell’imperialismo; si sono lamentati per anni della distruzione della sanità e del potere di Big Pharma per poi cancellare tutto e trovare buono e giusto qualsiasi arbitrio, per chiudere gli occhi di fronte a qualsiasi assurdità e indebita imposizione. Per paura o per semplice vigliaccheria o per incapacità di giudizio?

Si potrebbero fare migliaia di esempi perché trent’anni di storia italiana non sono che una espressione di anime sempre più belle e di realtà sempre più brutte. E ora ecco che esse esprimono dubbi e contrarietà contro la Russia perché è stata costretta a compiere un’azione militare per evitare pulizie etniche, peraltro assolutamente annunciate da vari caporioni nazisti foraggiati con i soldi occidentali e dunque anche con il loro obolo così fermamente antifascista: immediatamente gli uomini con la svastica sono passati se non dalla parte della ragione da quella comprensione, perché si può compatire la vittima finché rimane tale, ma guai se si ribella. La forma di perenne ingiustizia dell’anima bella è trovare l’equidistanza laddove non ci può essere.

E nemmeno si accorgono che questa atarassia è sfruttata dal potere che si sono esercitati a non vedere per non essere costretti ad agire contro di esso. Tanto che alla fine ne divengono i più fedeli e acritici servi. Ciò che si interpreta con bello è solo un cancro dell’anima che si costruisce dei vaghi fini universali per evitare di muoversi e di agire, come diceva Hegel si tratta di “una fuga davanti al destino”. Ma questo finisce sempre per bussare alla porta di chi ha tentato solo di costruirsi un rifugio usando i detriti degli ideali. Ed è quello il momento in cui bisognerebbe trasformarsi in anime vere.

