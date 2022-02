Quando Joe Biden è stato nominato presidente degli Stati Uniti, era chiaro che la crisi ucraina si sarebbe riaccesa perché proprio lui in qualità di vicepresidente di Obama è stato profondamente coinvolto nel colpo di stato di Maidan orchestrato dagli Stati Uniti nel febbraio 2014 e ha un’enorme parte della colpa per l’attuale escalation. E’ qualcosa che viene accuratamente ignorato dai media mainstream perché non rientra nella narrativa della “malvagia Russia di Putin” che adesso è obbligatoria. Nei principali media occidentali, la crisi in Ucraina è stata attribuita alla reintegrazione russa della Crimea nel 2014 e alla decisione dei russi etnici nell’Ucraina orientale di separarsi dall’Ucraina come Repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk. Ma erano reazioni al colpo di stato sostenuto dagli Stati Uniti, in cui una folla armata guidata dalla milizia neonazista del Settore Destro ha preso d’assalto il parlamento ucraino, costringendo il presidente eletto Viktor Yanukovich e membri del suo partito a fuggire. I restanti membri del parlamento hanno votato per formare un nuovo governo, minando la transizione politica e i piani per nuove elezioni che Yanukovich aveva approvato pubblicamente il giorno prima dopo gli incontri con i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Polonia che ovviamente spiacevano agli Usa.

Il ruolo degli Stati Uniti nell’orchestrare il colpo di stato è stato rivelato da una registrazione audio trapelata del 2014 del vicesegretario di Stato Victoria Nuland e dell’ambasciatore degli Stati Uniti Geoffrey Pyatt che lavoravano ai loro piani, che includevano l’esclusione dell’Unione Europea (il famoso “Fake Europe”, della Nuland) e mettere il loro protetto Arseniy Yatsenyuk (“Yatsen”) come primo ministro. Alla fine della telefonata, l’ambasciatore Pyatt disse a Nuland: “… vogliamo cercare di trovare qualcuno con una personalità internazionale che venga qui e aiuti a iniziare questa cosa.” Nuland rispose (letteralmente): “Geoff, mentre stavo scrivendo la nota, il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan è tornato da me e ha detto che abbiamo bisogno di Biden. Quindi Biden è pronto”. Non è mai stato spiegato perché due alti funzionari del Dipartimento di Stato che stavano pianificando un cambio di regime in Ucraina si sono rivolti al vicepresidente Joe Biden per “iniziare questa cosa” piuttosto che al loro capo, il segretario di Stato John Kerry.

La seconda prova decisiva che si trattava di un colpo di stato e non di una “rivoluzione” democratica è stata la conversazione telefonica del 26 febbraio 2014 tra il ministro degli Esteri dell’UE Catherine Ashton e il suo agente in Ucraina, che stavano indagando se il colpo di stato fosse una rivoluzione o un colpo di stato. È stato il ministro degli Esteri estone, Urmas Paet, a dirle di aver scoperto che si trattava di un colpo di stato e che “qualcuno della nuova coalizione” l’aveva orchestrato. Tuttavia, non sapeva chi fosse chi sia questo “qualcuno”. Sia Ashton che Paet sono rimasti scioccati da questa scoperta, ma hanno immediatamente ignorato la questione e hanno parlato solo delle prospettive degli investitori europei in Ucraina di recuperare i loro soldi: la loro ossessione era la corruzione in Ucraina. Ora che la crisi in Ucraina è giunta al culmine nel primo anno da presidente di Biden, tali domande senza risposta sul suo ruolo nel colpo di stato del 2014 sono diventate ancora più urgenti e preoccupanti. Questo senza tenere conto degli interessi personali di Biden nella vicenda ucraina che finora ha causato 14 mila morti: durante il suo mandato come vicepresidente di Barack Obama, ha minacciato di trattenere i fondi dei prestiti del governo degli Stati Uniti, oltre un miliardo di dollari, fino a quando il governo ucraino, sotto l’ex presidente Petro Poroshenko, non avesse licenziato il procuratore generale Viktor Shokin, che stava conducendo un’indagine penale sulla Burisma Holdings , dove Hunter Biden, il figlio di Joe, aveva accumulato una fortuna come membro del consiglio di amministrazione.

Adesso è questo l’individuo che almeno ufficialmente deve decidere le mosse degli Usa sulla crisi ucraina. Stiamo davvero freschi.

