Una tendenza serpeggia nei social e in particolare su Twitter quella dei pentiti della vaccinazione. Tutti parlano di effetti collaterali che non si aspettavano e che durano ormai da parecchio tempo: i più comuni sono mancanza di fiato ( vedi la sindrome dell’atleta spompato), dolore toracico, mal di testa insistente, febbre, linfonodi ingrossati e mancanza di sonno. Poi vengono condivise le paure per amici e conoscenti che sono morti inaspettatamente o che avuto reazioni avverse gravi da portali in ospedale. Altri utenti dei social ammettono di essersi vaccinati solo pr vivere la loro vita o perché l’università o il datore di lavoro lo richiedeva e ora si pentono apertamente di questo gesto e di aver convinto altri a farsi vaccinare. Per molti, il motivo per cui hanno “pubblicato rimpianti” è perché si sentono truffati, perché il vaccino non li ha affatto protetti dall’infezione da Covid non solo nell’ondata omicron, ma anche in quella Delta e soprattutto perché la falsa promessa della libertà non è stata mantenuta dali governi che li hanno spinti all’ “innocua puntura” facendo intendere che così sarebbero caute le restrizioni che invece sono rimaste e in alcuni luoghi sono ancora più severe di quanto non fossero prima dell’inizio della campagna di vaccinazione.

Qui è possibile trovare centinaia di questi twitter des doleances, ma quello che personalmente mi colpisce è l’indignazione senza direzione. Cioè il fatto che molta comprende perfettamente di essere stata ingannata, ma senza tentare di capire perché ciò che è accaduto e soprattutto perché continua ad accadere anche di fronte all’evidente fallimento della vaccinazione e di tutte le altre inutili misure prese gettando alle ortiche i testi scientifici, manipolando i dati, enfatizzando i dati per trasformare una sindrome influenzale in una peste, provocando una strage con il divieto di cura. Insomma la consapevolezza ha tirato fuori la testa dall’inganno sanitario, ma in molti casi non è arrivata a scorgere il livello politico nascosto dietro la mistificazione. E questo ovviamente rende più difficile trovare il modo di reagire politicamente perché una cosa è capire che la gente è stata indotta a iniettarsi una sostanza tossica e del tutto inutile, un’altra comprendere che questo è avvenuto per ridurre in macerie la democrazia.

