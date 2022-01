I cosiddetti anti complottisti hanno le facce come il culo, chiedendo però scusa a una nobile parte anatomica troppo spesso usata per denigrare menti assai più sporche e penetrabili: dopo che in Canada i convogli di camionisti hanno marciato su Ottawa incontrando un enorme favore popolare durante il tragitto, dopo che il premier Trudeau è scappato dalla capitale, adesso la televisione pubblica Cbc suggerisce l’idea di un complotto, ovvero che la protesta sia stata ispirata dalla Russia. In un mondo normale questo sarebbe al di là della satira e del ridicolo, e si direbbe che l’emittente potrebbe più realisticamente chiamarsi Cbd: ma adesso ahimè una stronzata del genere può essere detta impunemente perché i media ormai trattano da nemico chiunque metta in dubbio qualsiasi cosa riguardi la pandemia e le vaccinazioni, il nuovo culto ufficiale dell’occidente oligarchico. E quando ci trova di fronte a una manifestazione di popolo contrario i rimbecilliti dell’informazione, perché a forza di servire il cervello va in pappa, non trovano di meglio che imbastire un oscuro complotto di Mosca. Ma chissà va a vedere che Putin non stia concentrando truppe per invadere il Canada e forse andando avanti su questa strada i soldati russi potrebbero essere accolti come liberatori. lo dico scherzando, ma non poi tanto pensando alle miserande condizioni mentali e politiche dell’Europa dove parimenti ogni forma di protesta viene attribuita a fantomatici complotti russi. .

Del resto la cupola pandemico – vaccinale cerca di fare di tutto per denigrare il convoglio della libertà perché le sue dimensioni , l’estensione enorme dei percorsi, l’incredibile quantità di gente che si è assiepa lungo le strade chiedendo libertà, è qualcosa che non può essere minimizzato dai media e d’altronde sfugge a tutti quei controlli e azioni repressive che possono essere esercitati durante le normali manifestazioni di piazza. I camionisti e quelli che seguono ai bordi della strada lo spettacolo non violano nessuna legge e dunque non esistono pretesti, né la possibilità materiale di impedire queste azioni se non instaurando una palese dittatura. Questo è stato ben compreso anche altrove, visto che si sta organizzando un analogo gigantesco convoglio della libertà anche in Usa dove i camionisti andranno dalla California a Washington. E c’è già il nome Convoy to Dc 2022.

Intanto Ottawa è presidiata da 50 mila camion mentre il primo ministro Trudeau rimane “in esilio” fuori dalla capitale non rendendosi conto che la sua fuga dà all’azione dei camionisti un sapore di vera rivolta popolare. E i cretini di governo non sanno che attribuire tutto questo che a un complotto russo. E’ incredibile come possano apparire patetici e stupidi i tracotanti quando non sanno cosa dire. Anzi è incredibile che ci si possa far influenzare e guidare da cretini di questo livello.

