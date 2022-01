Da due mesi a questa parte viviamo dentro un nuovo criminale non senso. Da da una parte le burocrazie sanitarie hanno cominciato a fare marcia indietro su molte delle assurdità dette e praticate per sostenere il racconto pandemico: è stata tolta ogni credibilità ai tamponi riconoscendo in modo indiretto, ma inequivocabile che essi hanno creato i numeri truffaldini dei decessi grazie ai quali è stato possibile allevare la paura e azzerare ogni capacità di ragionamento nella popolazione; è stato ormai riconosciuto il fallimento dei vaccini anche se l’industria farmaceutica tenta di trarre profitto proprio da questo fallimento per moltiplicare a dismisura le dosi; si è rivalutato persino il ruolo primario dell’ immunità naturale, assurdamente negato per due anni a vergogna perenne della scienza medica e tra un po’ è immaginabile che cada il divieto di cura. In queste condizioni i governi che dicono di aver ideato le misure su consiglio e guida di queste istituzioni della sanità invece di allentare la morsa di misure inefficaci e certamente dannose, invece di abbandonare l’obbligo a iniettarsi sieri genici, stringono sempre di più la corda intorno al collo delle libertà più elementari e alle costituzioni democratiche per costringere tutti a donare il braccio alla folle oligarchia neo liberista.

Tutto questo sarebbe davvero incomprensibile anche considerando la corruzione e l’infimo livello raggiunto dai milieu politici occidentali, sempre subalterni ai poteri economici, se non fosse che l’ossessione di vaccinare tutti ben sapendo che questo è inutile perché i preparati a mRna potrebbero al limite essere efficaci contro il virus originario, non certo contro le sue varianti, è semplicemente un modo per cancellare le tracce della grande mistificazione ed impedire che i colpevoli possano venire incriminati: se tutti sono vaccinati o comunque quasi tutti, non esiste più un gruppo di controllo per misurare l’impatto delle reazioni avverse di medio e lungo periodo dei preparati genici, che in realtà molti scienziati si attendono. Se ci sarà un aumento delle patologie cardiovascolari, delle malattie autoimmuni, persino dei tumori e insomma un declino dello stato di salute generale , questo non potrà essere con certezza addebitato ai vaccini, perché non esisteranno, almeno in occidente abbastanza non vaccinati a fare da controprova. Inoltre questo potere sarebbe molto a rischio se si dovesse vedere che i non vaccinati godono di migliore salute rispetto ai vaccinati e perciò a questo punto è necessario impedire che ci sia una significativa fetta di popolazione scampata alla puntura per evitare che i colpevoli della pandemia e le multinazionali del farmaco siano sottoposti ad azioni legali, ma anche che l’indignazione per quanto essi hanno fatto, porti a una rivoluzione degli assetti e a una bonifica politico sociale del marciume che ci sta soffocando.

Si tratta insomma di fare su scala planetaria ciò che i produttori dei vaccini hanno fatto con i loro gruppi di controllo: quando hanno visto che le cose si mettevano male e che anche la manipolazione dei dati, peraltro già ampiamente attuata, non avrebbe potuto rendere i vaccini accettabili, hanno vaccinato tutti ” per motivi umanitari” e chiuso baracca e burattini. Naturalmente il danno fatto dai vaccini e dalle altre “misure” sarà evidente, ma non potrà essere completamente provato e i colpevoli con qualche sofisma tirato fuori dal cilindro, godranno di una forzata assoluzione per mancanza di prove. Il problema però è che i vaccini non soltanto inutili, ma sono anche pericolosi come è stato già dimostrato su base statistica e ogni giorno arrivano nuove conferme del disastro compiuto: dunque questi tentativi di portare tutti alla vaccinazione, vengono attuati non perché essa serva a qualcosa, ma proprio per cancellare le prove della sua inutilità e della sua dannosità. Dire che si tratti di etica criminale è persino poco. Purtroppo l’ambiente medico non si sottrae alla mistificazione perché esso per primo ha interesse a cancellare le tracce della propria complicità. Ed ecco anche il motivo per resistere ad ogni costo alla vaccinazione: per essere dei testimoni anche biologici del tentativo di presa del potere di una cupola disperata e folle.

