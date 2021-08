Chi è davvero Antony Fauci ? La risposta è complessa visto il ruolo di primo piano che ha avuto per decenni quest’uomo più gestore di finanziamenti che scienziato. Ora sta per uscire un libro di Robert F. Kennedy, Jr. sul regista della pandemia di cui voglio riportare la presentazione, visto che si tratta di una vera miniera di informazioni alcune anche inedite e di spunti, su questa figura controversa e sui suoi alleati dentro l’industria farmaceutica e tecnologica attraverso Gates. Una notizia che mi pare abbastanza gustosa è che Fauci è uno dei detentori delle royalties del vaccino Moderna cosa che lo pone come uno dei principali attori del lucro sulle campagne vaccinali alle quali incita fingendosi scienziato. In poche parole l’uomo è l’emblema della decadenza della scienza in mano al denaro. In realtà fin da subito il fatto che la risposta alla pandemia fosse affidata, in un Paese come gli Usa, a un ultraottantenne quando in campo scientifico già a 50 anni si è vecchi avrebbe dovuto far riflettere qualora ancora ci fosse una capacità di riflessione. Ma leggiamo il lungo excursus.

In qualità di direttore dell’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive (NIAID), il dott. Anthony Fauci dispensa 6,1 miliardi di finanziamenti pubblici annuali per la ricerca scientifica. E tali giganteschi fondi permettono a Fauci di dettare l’argomento, il contenuto e l’esito della ricerca scientifica sulla salute in tutto il mondo nonché di esercitare un controllo dittatoriale sui leader di “conoscenza e innovazione” e sugli istituti “indipendenti” che approvano e impongono farmaci e vaccini, compresi i comitati che hanno consentito l’ autorizzazione all’uso di emergenza dei vaccini contro il Covid- 19 . Fauci usa il potere finanziario a sua disposizione per esercitare un’influenza straordinaria su ospedali, università, riviste e migliaia di medici e scienziati influenti, le cui carriere ha il potere di rovinare, far avanzare o premiare. Si tratta degli stessi medici che appaiono nei telegiornal e in rete, che pubblicano sulle pagine editoriali di media influenti e creano e difendono le narrazioni ufficiali del cartello farmaceutico.

Fauci non segue la missione tradizionale del Niaid di ricercare le cause dietro l’ esplosione di malattie allergiche e autoimmuni – come dimostra il fatto che sotto la sua sorveglianza, questi disturbi sono aumentati nei bambini dall’1,8% al 54% di oggi , da quando Fauci dirige questo istituto. Invece di affrontare l’aumento delle malattie croniche, egli ha trasformato Niaid da un regolatore di livello mondiale in un incubatore di prodotti per Big Pharma sviluppando nuovi farmaci e vaccini per i quali lui, la sua agenzia e i suoi dipendenti condividono spesso brevetti e royalties.. Ad esempio, Fauci e quattro dei suoi vice guadagneranno milioni di dollari di profitti derivanti dalle vendite del vaccino Covid di Moderna, che è stato co-sviluppato da Moderna e NIAID.

Fauci ha costantemente fallito durante i suoi mandati. La sua eredità è una nazione che usa sempre più prodotti farmaceutici , paga quasi tre volte di più per i farmaci da prescrizione rispetto alle persone in dozzine di altri paesi e ha risultati sanitari peggiori e una popolazione più malata rispetto ad altre nazioni ricche. Oggi, i farmaci da prescrizione – molti sviluppati dal National Institutes of Health (NIH) durante il mandato di Fauci presso questo istituto sono la terza causa di morte in America .

Fauci è sopravvissuto a mezzo secolo nel suo incarico di governo, è il J. Edgar Hoover della salute pubblica – inchinandosi (e traendo profitto) agli interessi farmaceutici. Ha lanciato la sua carriera durante la prima crisi dell’AIDS collaborando con aziende farmaceutiche per sabotare trattamenti terapeutici sicuri ed efficaci per l’Aids non coperti da brevetto. Ha orchestrato studi fraudolenti e poi ha fatto pressioni sui regolatori della Food and Drug Administration affinché approvassero un trattamento chemioterapico mortale che sapeva essere inutile contro l’AIDS. Fauci ha ripetutamente violato le leggi federali per consentire ai suoi partner farmaceutici di utilizzare bambini poveri e dalla pelle scura come topi da laboratorio in esperimenti mortali con l’Aids tossico e le chemioterapie contro il cancro. Nel 2005, il Congresso ha citato la sua agenzia per aver costantemente infranto le leggi federali in esperimenti fuorilegge su orfani neri e ispanici in famiglie affidatarie a New York e in altri sei stati. Oltre a questo esiste una lunga lista di esperimenti non etici di Fauci in Africa dove ha causato caos e tragedie in tutto il continente, in particolare per i bambini e le madri incinte. Ciascuno dei vaccini finanziati da Fauci e Bill Gates – poliomielite , DPT , malaria , meningite , tetano e HIV – probabilmente ha causato molte più reazioni avverse e morti in tutto il mondo di quanti ne abbiano evitati.

All’inizio del 2000, Fauci strinse la mano a Gates nella biblioteca della villa di Seattle da 147 milioni di dollari, consolidando una partnership che mirava a controllare un’impresa globale di vaccini da 60 miliardi di dollari sempre più redditizia con un potenziale di crescita illimitato. Nel 2009, Gates si presentò alle Nazioni Unite e dichiarò il ” Decennio dei vaccini “. Ha impegnato 10 miliardi di dollari per costruire un’infrastruttura normativa, politica, mediatica e fisica con l’obiettivo di inoculare l’intera popolazione globale con molti vaccini entro il 2020. Attraverso la leva finanziaria e le relazioni personali attentamente coltivate con i capi di stato e le principali istituzioni dei media e dei social media, l’alleanza Big Pharma-Fauci-Gates esercita il dominio sulla politica sanitaria globale. Questa santa alleanza in un ventennio circa ha

Il ” Real Anthony Fauci ” descrive in dettaglio come Fauci, Gates e le loro coorti hanno usato il loro controllo su media, riviste scientifiche, agenzie governative e semi-governative, scienziati e medici influenti per inondare il pubblico di spaventosa propaganda sulla virulenza del Covig-19 e patogenesi, e mettere a tacere il dibattito e censurare il dissenso . Gates e Fauci si sono impegnati in comunicazioni quasi quotidiane durante il blocco e hanno coordinato praticamente ogni decisione sulle contromisure Covid tra loro. Hanno effettivamente messo le popolazioni globali agli arresti domiciliari e hanno inondato i media mainstream e i social media con propaganda creata per terrorizzare. Inoltre i due hanno premuto e brigato per

l’adozione di modelli e algoritmi ingannevoli per esagerare deliberatamente le proiezioni di vittime per COVID-19 per razionalizzare i blocchi draconiani .

l’utilizzo di test PCR fraudolenti al fine di aumentare deliberatamente il numero di casi Covid di circa il 90% .

facilitare l’adozione di nuove istruzioni per i coroner al fine di designare fraudolentemente il Covid come causa di morte ” per tutti i deceduti risultati positivi a prescindere das qualunque altra condizione.

istruzioni screditare tutti i primi trattamenti COVID-19 come l’ idrossiclorochina e molti altri rimedi che avrebbero potuto porre fine rapidamente alla pandemia e salvare centinaia di migliaia di vite.

Com’era prevedibile, durante la crisi Covid , le politiche di Fauci hanno portato gli Stati Uniti a rappresentare il 20% dei decessi mondiali per la malattia , nonostante costituissero solo il 4,2% della popolazione globale, un altro esempio del fallimento di Fauci.

