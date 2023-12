Gli italiani almeno hanno le palle. Certo puoi vaccinarli a morte con un siero genico sperimentale e accetteranno di buon grado, li puoi segregare e ti saranno grati per essere stati salvati dal raffreddore, offriranno i loro figli al grande esperimento degli apprendisti stregoni gli puoi persino strappare casa e lavoro con ridicole fantasie climatiche e in ogni caso non ne discuteranno per paura di esprimere idee diverse dal coro, ma guai se gli toccate il pandoro. Diventa subito scandalo. E così il Paese è stato attraversato da un’ondata di eccezionale vacuità moralistica per l’errore commesso da Chiara Ferragni, eroina della disperata lotta dei neuroni per sopravvivere nel vuoto pneumatico che coinvolge un’intera generazione , mentre pubblicizzava un pandoro. Gravissimo, altro che violazioni della Costituzione. Poi pentita per questo incidente che comunque si riferisce allo scorso Natale, è apparsa in una mise penitenziaria color Isabella, chiedendo scusa e offrendo ( a crederci ) un milione di euro a un ospedale di Torino, a cui era stato promesso un tot a pandoro venduto – secondo la campagna pubblicitario – mentre era stato solo donato un micragnoso obolo forfettario.

Non è la prima volta che accade perché questo amabile personaggio così attento alla beneficienza già in passato aveva sponsorizzato uova di Pasqua prendendo in complesso un milione di euro, mentre la donazione predisposta dal prenditore di turno era di soli 36 mila euro. A quanto parte la faccia non particolarmente interessante di questa becchina dell’intelligenza non è nemmeno servita ad aumentare le vendite, eppure continua a fare montagne di soldi grazie alla stupidità intrinseca di gran parte della popolazione che non capisce come si tratti di un personaggio costruito da i poteri che li stanno impoverendo. Ma questa volta non l’ha passata liscia, sembra che abbia perso migliaia di fan che tuttavia sono niente rispetto ai 26 milioni di follower ( ma un enormità falsi ) che l’arricchiscono mentre loro si trasformano in zombi davanti agli schermi dei cellulari. Pero si trattava di un argomento così importante – parliamo non so se mi spiego, di pandoro – che la più incallita abulia è stata scossa – che anche qualcuno in stato larvale ha avuto un sussulto di indignazione. Non per le stragi che li circondano, non per l’ aggressione alla libertà di parola, non per la morte cerebrale della democrazia, ma per un dolce industriale asente consigliato per i disturbi metabolici. Davvero è una soddisfazione vivere qui.

