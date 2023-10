Una nuova ricerca ribalta il panorama pur inquietante delle reazioni avverse fino a ora catalogate e aumenta il rischio cardiaco correlato ai sieri mRna per il covid: test radiologici rilevano danni cardiaci in tutte le persone vaccinate. In precedenza si era ipotizzato che il danno potesse verificarsi solo per singoli lotti di sieri e comunque solo in una frazione dei vaccinati che andava da 1:35 a 1:3000. Oltre a ciò, le aziende farmaceutiche e le autorità sostengono ripetutamente che il decorso è solo lieve e che la cura è priva di problemi, cosa che naturalmente è una bugia. Anzi lo è sempre di più.

In un nuovo studio le persone vaccinate con mRna sono state esaminate per vedere se presentavano cambiamenti “minori” nel muscolo cardiaco che potrebbero non essere rilevati mediante test radiologici standard: gli scienziati hanno misurato l’assorbimento del 18F-fluoro-fluorodesossiglucosio ( F -Fdg) nel muscolo cardiaco, una sostanza che ha una somiglianza molecolare con il glucosio, ma che al contrario di quest’ultimo non viene metabolizzato e può essere perciò rilevato con la Pet/Tc. La sua presenza indica un fabbisogno di glucosio anormalmente elevato da parte del muscolo cardiaco, indicando una funzione cardiaca anomala. E così si è scoperto che i pazienti asintomatici che hanno ricevuto la seconda vaccinazione da 1 a 180 giorni prima di questo tipo di esame hanno mostrato tutti un aumento dell’assorbimento di F – FDG nel miocardio.

I risultati esplosivi dello studio sono discussi in un editoriale scritto dal direttore della rivista dove è uscita la ricerca: il Dr. Bluemke, si è sentito obbligato a pubblicare una sorta si scuse all’industria del vaccini elogiandole per la rapidità con cui sono stati messi a punto come se questo fosse un merito e non invece un azzardo. Si tratta di una sorta di formula rituale che non si sa se considerare ridicola o criminale, dopo la quale segue la segnalazione di danni enormi. Il diretto perciò con tutta prudenza del caso deve ammettere “I produttori di vaccini sono consapevoli degli effetti indesiderati dei vaccini mRna. Questi effetti indesiderati portano alla riluttanza a vaccinarsi. I risultati dello studio suggeriscono che la miocardite asintomatica lieve potrebbe essere più comune di quanto si pensasse in precedenza. Ciò a sua volta supporterebbe l’ipotesi che alcuni pazienti che presentano miocardite sintomatica potrebbero avere un’infiammazione sistemica più grave associata alla vaccinazione con mRna”.

In realtà non sappiamo se le infiammazioni cardiache asintomatiche non finiscano per danneggiare il cuore in maniera permanente anche se le morti improvvise sembrerebbero dare un allarmante risposta. In ogni caso un test della funzionalità cardiaca che utilizza l’assorbimento di F-FDG, è qualcosa che scienziati attenti potrebbero fare facilmente con campioni di qualche centinaio di pazienti. Le autorità per la sicurezza dei vaccini potrebbero richiedere che tali test siano condotti per garantire la sicurezza generale. Non l’hanno fatto e i loro sponsor (Pfizer e Moderna) hanno guadagnato un sacco di soldi vendendo vaccini covid non provati e non testati, così invece di fermare la pandemia, i vaccini hanno danneggiato i muscoli cardiaci di milioni di persone.

Come vediamo spesso, le autorità stanno facendo tutto il possibile per negare qualsiasi danno causato dai preparati di mRna. Sfortunatamente, la realtà è che molto probabilmente il danno viene ignorato e i miliardari dei vaccini si stanno godendo la loro ritrovata ricchezza mentre la stampa isterica sponsorizzata dalla Pfizer ci spaventa con nuove tattiche diversive. Del resto i dati ufficiali provenienti da Inghilterra e Galles un aumento del 44% delle morti cardiache tra adolescenti e giovani adulti e non ci sarebbe da stupirsi se praticamente tutti coloro che sono stati vaccinati abbiano subito danni cardiaci permanenti più o meno gravi.

