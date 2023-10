Qualche giorno sono fa è trapelato un documento del Dipartimento di stato – subito ripreso da Politico, quotidiano americano che ha una sensibilità particolare per la follia acconciata con i vestiti della saggezza – nel quale si sostiene che una delle maggiori preoccupazioni Usa per l’Ucraina è la corruzione e quindi la politica americana nel Paese dev’essere concentrata sullo sradicamento di questo fenomeno dilagante. il Paese è distrutto economicamente grazie all’operato degli Usa da vent’anni a questa parte, metà della popolazione è scappata altrove ( e la maggioranza è andata in Russia ad insaputa del dipartimento si stato), centinaia di migliaia di persone sono cadute al solo scopo di ritardare il momento in cui Washington dovrà prendere atto della propria sconfitta, ma questi imbecilli avvertono “La percezione di corruzione ad alto livello minare la fiducia del pubblico ucraino e dei leader stranieri nel governo in tempo di guerra”.

Ora io capisco bene che queste sono chiacchiere che preludono probabilmente a cambiamenti a Kiev per tentare di portare avanti una situazione che si fa ogni giorno più drammatica e che proprio per questo fa temere che gli sconfitti possano tentare il tutto per tutto per di uscirne fuori. Capisco anche che dicendo queste cose si dà l’impressione che non tutto è perduto, Comprendo la violenza e la rabbia che abita in quei raffinati cervelli che pensavano di avere la clava più grossa, ma se proprio devono creare un diversivo è mai possibile che ci si aggrappi toto corde alla corruzione quando uno dei maggiori protagonisti della corruzione è proprio il presidente degli Usa e la sua famelica famiglia? Presidente eletto tra l’altro grazie a massicci brogli che nemmeno si sono voluti nascondere più di tanto per far capire alla gente chi comanda e chi può cambiare qualsiasi verdetto delle urne . Può essere credibile la tesi della corruzione quando essa viene proprio dal Paese che dice di volerla eleminare? E quando per giunta – lo si ammette dice fra le righe in moltissimi articoli che l’impreparazione bellica della Nato e armamenti obsoleti derivano dal gigantesco frusciare di mazzette all’interno del sistema industrial – militare che negli Usa ha un peso enorme?

Tutto questo è talmente elementare, talmente visibile che l’intero pianeta ride della prosopopea con cui vengono presentate tesi così idiote. Anche fosse un siluro trasversale contro una seconda presidenza Biden , non si può certo seriosamente fare un discorso sulla corruzione ucraina come se colora che l’anno creata, alimentata e usata fosse stinchi di santo che si rammaricano della situazione, Purtroppo temo che nemmeno se ne accorgano e che il governo il potere americano viva in preda ai deliri.

