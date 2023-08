E’ davvero incredibile, anzi in un certo senso mostruoso perché nel corso della commemorazione del 77° anniversario della bomba a fissione lanciata su Hiroshima, il segretario generale dell’Onu è stato capace di non citare nemmeno una volta, nemmeno per sbaglio chi è stato a provocare la prima strage atomica senza nessuna vera ragione militare, ma solo per imporre al mondo il proprio dominio, ovvero gli Usa. Questo Antonio Guterres si dimostra ancora una volta di più un personaggio impresentabile e talmente al servizio di Washington che ormai si dovrebbe mettere la livrea del servo. Egli ha detto : “Dobbiamo chiederci: cosa abbiamo imparato dal fungo atomico che si è sprigionato sopra questa città nel 1945″. Ma cosa si potrà mai imparare se i colpevoli continuano a distanza di tanti anni a essere oggetto dall’omertà geopolitica dei cretini e deli ignavi che Washington mette nei posti di rilievo della politica internazionale? Uno che tanto per dire ha lasciato completamente cadere ogni richiesta di approfondimento riguardo ai bio laboratori segreti in Ucraina? Tanto varrebbe che si mettesse una livrea a stelle e strisce da buffoni per non lasciare dubbi sul beneficiario del proprio sporco lavoro che peraltro sta uccidendo ciò che resta dell’Onu.

E’ chiaro a chiunque che proprio questo comportamento, questo voler coprire a tuti i costi il colpevole è in qualche modo anche un tentativo di cancellarne le origini ed è anche la migliore garanzia perché vi siano tante Hiroshima in futuro: persino in Giappone che ormai si sta mettendo nel mirino di Corea del Nord, Cina e Russia per voler fare il nano di corte a Washington e rivendica la parte russa delle Curili, dimenticando però che esse furono cedute a Mosca quando questa era alleata di Washington. Non puoi evocare il male della storia se continui ad agire testardamente in quelle logiche. In questi momenti si capisce bene perché sia stato assassinato Shinzo Abe che avrebbe avuto orrore di queste commemorazioni pelose e che avrebbe avuto un sincero moto di stomaco alla sola vista di Guterres.

