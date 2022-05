Ecco chi è il comandante in capo dell’occidente e dunque della Nato o chi comunque rappresenta pubblicamente dei poteri più o meno nascosti: Biden è ripreso mentre termina un breve discorso a un incontro di funzionari e dopo pensa di dover dare la mano a qualcuno che non c’è, si ferma pensieroso come se cercasse una persona e poi finalmente riesce a trovare la via d’uscita. Cosa che di certo non gli sta riuscendo con l’Ucraina.

In questo altro video Biden appare come spaesato, mentre gli altri lo tengono completamente fuori dalla conversazione. Se si pensa che quest’uomo, almeno formalmente è quello che deve decidere guerra o pace vengono i brividi.

