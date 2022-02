Non è facile scrivere qualcosa di sensato sull’Ucraina mentre sui cittadini occidentali cadono valanghe di menzogne e di fantasie tossiche come è ovvio che sia: sono le armi vincenti dell’occidente quelle usate per depistare e condizionare le proprie opinioni pubbliche e farle vivere in una totale irrealtà come per esempio quella di vittorie ucraine testimoniate da foto della Siria qualche anno fa. Del resto le persone che ora si esprimono contro l’azione militare russa in Ucraina devono rispondere a una semplice domanda: dove siete state negli ultimi otto anni mentre era in corso la carneficina a Donetsk e Lugansk, mentre le persone venivano bruciate vive a Odessa, mentre il governo ucraino organizzava operazioni terroristiche sul territorio russo e mentre l’intera popolazione ucraina è stata costretta a inchinarsi agli americani e a parlare ucraino, il più delle volte contro la sua volontà? Se la risposta è “Non lo sapevamo”, allora costoro hanno perso il diritto a un’opinione informata su ciò che sta accadendo lì ora. Per gli altri le notizie sulle quali possiamo fare affidamento si possono riassumere in pochi punti:

il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inviato all’ambasciata cinese a Kiev, nella notte dal 25 al 26 febbraio 2022, una proposta di cessate il fuoco alla Russia. Il Cremlino ha subito fatto conoscere i suoi termini: arresto di tutti i nazisti (il consigliere militare speciale Dmitro Yarosh, il reggimento Azov, ecc.), rimozione di tutti i nomi di strade e monumenti che glorificano i collaboratori nazisti durante la seconda guerra mondiale (Stepan Bandera, e via andare.), disarmo generale. Capisco che per la feccia dei giornali e delle televisioni italiane questo sia inaccettabile, ma non sembrano condizioni particolarmente severe per un regime che ha fatto 14 mila morti in Donbass e in cui gli ultimi difensori nazifascisrti reclutano a forza comuni cittadini per fare da scudi umani e cercare la strage, visto che ormai l’esercito ucraino come unità combattente è scomparso con buona pace dei nostri informatori e anche la capitale Kiev è stata occupata. Rimane Zelensky nel bunker di Leopoli, che lancia messaggi preregistrati. La soluzione degli scudi è stata peraltro suggerita dai consiglieri americani. a cui piacerebbe una sorta di resistenza ad oltranza delle truppe ucronazi della quale potrebbero vantarsi come quei suini della celebre Fattoria degli animali ai quali tanto rassomigliano. E’ evidente che le varie formazioni del Settore Destro stanno cercando in questo modo di contrattare con Mosca un salvacondotto, salvare la pelle tatuata di svastiche per poi finire a Blackwater e a servire il terrorismo made in Usa. il consiglio di sicurezza dell’Onu ha respinto una mozione presentata da Usa e Albania ( non hanno nemmeno il coraggio di andare da soli), ma è stata respinta grazie al veto della Russia e all’astensione di Cina, India ed Emirati arabi, mentre è stata approvata da Gran Bretagna, Francia Ghana, Gabon, Brasile, Irlanda, Kenya, Messico e Norvegia. Ora basta fare qualche conto per accorgersi che la mozione è stata di fatto respinta da Paesi che rappresentano oltre il 44 per cento della popolazione mondiale e il 30 per cento del pil planetario, mentre è stata presentata e approvata invece da stati che rappresentano il 10 per cento della popolazione e il 25 per cento del Pil. Sono cifre che la dicono lunga sui rapporti di forza che si vanno creando. la Nato – Ue ormai assolutamente indistinguibile si prepara a fare ciò che gli Usa volevano sin dal principio, ovvero porre delle sanzioni per dividere l’Europa dalla Russia facendo però pagare alla prima quasi tutto il prezzo. Anche l’esclusione di molte banche russe dal sistema di pagamenti internazionali Swift che è stato deciso ieri, finirà per creare più danni agli esportatori europei che non a Mosca. Ciò che sfugge completamente agli Usa i quali hanno creato questa situazione è che non si ha la maggioranza azionaria difficilmente si può comandare. Sia Cina che Russia hanno dei loro sistemi di pagamento e tutti capiranno che è meglio predisporsi ad avere più basi di pagamento. Così un’operazione come quella Ucraina in ultima analisi volta ad impedire i commerci dell’Europa e con la Russia e il pericolo che essi si svolgano in valuta differente da dollaro, potrebbe rivelarsi più dannoso proprio rispetto all’obiettivo.

Infine c’è da registrare l’imminente collasso dell’Europa con un ceto politico ormai incapace di fare qualsiasi cosa sensata per i propri cittadini e tutta tesa a soddisfare le richieste di Washington e della sua cupola oligarchica: se Draghi risulta l’unico essere umano terra che Zelensky può prendere per il culo dal bunker dopo le telefonate a vuoto fatte e rivelate dal presidente del consiglio più idiota del mondo, c’è da registrare la totale inconsistenza dell’attuale governo tedesco che sta portando la Germania alla rovina. Non c’è da stupirsi se questi sono gli stessi personaggi che fanno la guerra ai propri stessi cittadini con la pandemia e un colossale sistema di menzogne. E’ evidente che per quanto tutto questo sembri invincibile sta per crollare.

