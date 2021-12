Quando si dice avere la faccia come il culo e con tante scuse allo stesso: per un anno hanno presentato il vaccino come l’unica soluzione, proibendo le cure che avrebbero salvato molte migliaia di persone, per preservare la pandemia e guadagnare cifre colossali, ma adesso che i vaccini, anzi i preparati genici spacciati per tali hanno mostrato di non funzionare affatto e di fare in compenso decine di migliaia di morti, invece di gettare la spugna raddoppiano la posta. Ora infatti prospettano vaccinazioni per sempre: è trapelato che il capo di Moderna, Stéphane Bancel sta trafficando con i governi molti dei quali sotto ricatto finanziario per negoziare un “abbonamento alla vaccinazione”. una puntura ogni nove mesi che magari includa anche il vecchio vaccino antinfluenzale che è mai servito a nulla.

In considerazione del fatto che gli intervalli di “richiamo” si stanno riducendo sempre di più, probabilmente è solo una questione di tempo che i il potere reclami ogni diritto sul corpo delle persone e imponga queste iniezioni periodiche ognuna delle quali è come una roulette russa e comunque un colpo al sistema immunitario. Tra l’altro 9 mesi sono semplicemente un compromesso finanziario perché la protezione dei vaccini se anche esiste e non pare proprio, dura comunque non più di due o tre mesi, quindi avremo al tempo stesso covid e mattanze vaccinali . La notizia è trapelata dalla Svizzera dove pare che Bancel stia già trattando col governo di Berna. Ma non sarà difficile perché tra governi che sono espressione del ricatto finanziario e altri che sono sotto quel ricatto con una infinita gamma di situazioni che si trovano fra questi due poli, sarà difficile dire di no: già ieri la commissione Ue che è una delle più repellenti cupole del potere dispotico ha fatto saperec he i certificati di vaccinazione dell’UE non sono validi senza richiamo dopo nove mesi a cominciare dal primo febbraio dell’anno prossimo. Siccome c’erano delle resistenze si è tirata fuori dal cilindro la variante omicron.

Ma proprio perché nove mesi sono un periodo troppo lungo c’è qualcuno che come la tedesca Stiko, la commissione vaccinale tedesca che vorrebbe iniezioni di rischiamo ogni tre mesi, come riporta oggi la Frankfurter Allgemeine. Dunque sembra esserci alcun rinsavimento, anzi man mano che passa il tempo ma si viaggia sempre più veloci verso latotale demienza: autorità che hanno sbagliato ogni cosa e che hanno abolito le costituzioni invece di ammettere l’errore vanno avanti moltiplicando il male che hanno già fatto. Si sono spinte troppo avanti per poter fare marcia indietro e rimanere al potere. Così vanno avanti fino all’estremo limite sperando che i passeggeri di questa nave dei folli non si ammutinino finalmente contro un equipaggio che li sta portando al disastro.

