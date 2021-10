Questo post non ha nulla a che fare direttamente con la pandemia, ma con gli uomini che ne sono stati i registi, che forse hanno creato il virus o comunque hanno posto le premesse per un criminale esperimento sanitario di dimensioni planetarie. E torniamo come accade sempre a quel sempre al compagno preferito di merende di Bill Gates, al suo personale dottor Caligari, ovvero ad Antony Fauci. Adesso grazie ad alcuni giornalisti investigativi di The Hill, si è scoperto che il National Institutes of Health diretto appunto da Fauci, non solo finanziava la manipolazione genetica dei virus dei pipistrelli, sempre a Wuhan, ma in un laboratorio diverso e più appartato rispetto a quello più noto, ma tra le mille opache attività ha anche fornito una sovvenzione di 375.800 dollari a un laboratorio tunisino per drogare cuccioli di beagle e bloccare le loro teste in gabbie a rete piene di pappataci affamati in modo che gli insetti potessero mangiarli vivi e hanno anche bloccato altri cagnetti messi in gabbie singole nel deserto durante la notte per nove notti consecutive per usarli come esca per attirare i pappataci infettivi che possono trasmettere ai cani la leishmaniosi. E per evitare i guaiti degli animali sottoposti a tortura sono state recise le corde vocali. Il tutto per studiare un nuovo farmaco contro la leishmaniosi. A cosa potessero servire queste torture non è dato di sapere, visto che non c’era affatto bisogno di questo orrore per sperimentare un nuovo farmaco contro la malattia, contro la quale peraltro ci sono già molti presidi .

Prendiamo atto però che almeno per i cani i farmaci vengono testai alcuni anni prima di metterli in commercio, mica come i vaccini sperimentali. Ma insomma questo orribile esempio testimonia del cinismo assoluto in cui sono sprofondati uomini ormai in pieno delirio di onnipotenza grazie alle risorse illimitate che vengono loro da varie fonti. E infatti la cosa più impressionante oltre all’esperimento stesso è stata la reazione di Fauci quando si è diffusa la notizia: in un’intervista egli ha affermato che chiunque attacchi la tortura dei cuccioli sta attaccando la scienza stessa. “La tortura dei cuccioli è scienza”, ha detto Fauci con rabbia e che questi esperimenti sono “super importanti” oltreché essere “vera scienza”. Già la vera scienza di cui sentiamo parlare ogni giorno dai piccoli Fauci che sono saltati sulla groppa della pandemia per rastrellare i soldi di Big Pharma e riempirsene le tasche tenendo bordone alla mistificazione. E in nome della quale dovremmo sopportare ogni menzogna, ogni assurdità, ogni follia. Insomma ecco a chi molti hanno firmato un assegno in bianco ed ecco a quali disastri si possa andare incontro continuando a concedere loro qualche credibilità.

