Uno sguardo ai database sugli effetti collaterali dei vaccini Covid in Europa, Stati Uniti o Regno Unito mostra che non c’è mai stato un numero così enorme di effetti collaterali e decessi per farmaci, tanto che in sette mesi essi superano abbondantemente la somma di tutti gli anni precedenti ovvero da quando si tiene conto degli effetti avversi. Eppure le segnalazioni non sono che una minima parte della realtà perché molti medici si rifiutano di fare le segnalazioni come possiamo immaginare e come quotidianamente qualcuno testimonia sull’informazione libera. Le stesse case produttrici emettono sempre nuovi avvertimenti sulle conseguenze della vaccinazione in particolare per il dilagare delle miocarditi e pericarditi, specie tra le persone più giovani che naturalmente possono avere conseguenze a lungo termine. Ultimamente Johnson e Johnson ha redatto un avvertimento per quanto riguarda le persone con precedente sindrome da perdita capillare. Questo perché i vaccini genetici tendono a colpire i vasi sanguigni. Ma si tratta di indicazioni insufficienti che ovviamente tendono a mettere da parte tutte le possibili conseguenze. Così un gruppo di Medici per l’Etica Covid che raccoglie professionisti di oltre 30 Paesi ha preparato un documento – lettera aperta ai colleghi sui pericoli sconosciuti o meglio ancora, nascosti dei vaccini a mRna. In tale documento si prende in esame il meccanismo dei vaccini e il modo con cui essi possono danneggiare i vasi sanguigni. Sebbene questo documento presenti qualche asperità tecnica esso è chiaro nel suo concetto base: più dosi, più pericoli a fronte del fatto che il sistema immunitario della maggioranza delle persone già possiede immunità crociata verso questo coronavirus e che insomma i vaccini rappresentano un rischio a breve, medio e lungo termine a fronte di nessun vantaggio. Anzi essi possono paradossalmente rendere più arduo il raggiungimento dell’immunità di gregge sbilanciando il sistema immunitario e rendendolo meno efficace contro una serie di patogeni.

Cari colleghi: sei mesi fa abbiamo esposto le ragioni delle nostre preoccupazioni sul fatto che i vaccini basati sui geni siano potenzialmente pericolosi. Questi timori si basavano principalmente sull’aspettativa che il vaccino raggiungesse presto il flusso sanguigno attraverso il trasporto linfatico e venisse assorbito dalle cellule endoteliali presenti. Queste cellule inizierebbero quindi a produrre la proteina spike, che le indurrebbe ad essere attaccate e distrutte dai linfociti T citotossici. Le lesioni risultanti portano all’attivazione delle piastrine e alla formazione di coaguli di sangue. Da allora, i disturbi della coagulazione sono stati effettivamente al centro dell’attenzione come causa di eventi avversi dopo le vaccinazioni. È stato confermato il rapido ingresso del vaccino nel flusso sanguigno, così come la rapida comparsa della proteina spike espressa nel flusso sanguigno. L’attivazione della coagulazione del sangue è molto comune anche nelle persone senza sintomi caratteristici o persistenti, ma il numero di eventi avversi gravi causati da questo meccanismo – infarto, ictus, trombosi venosa del seno cerebrale e altri – è molto alto. Con questa lettera vorremmo attirare la vostra attenzione su una seconda via autoimmune che si innesca contemporaneamente all’attivazione dei linfociti T citotossici. Prevediamo che questa via porterà a danni e perdite dei vasi sanguigni, con conseguenze profonde e di vasta portata, specialmente con vaccinazioni ripetute. Questa seconda via autoimmune renderà particolarmente pericolose le vaccinazioni di richiamo. Il meccanismo proposto La prima iniezione induce l’espressione della proteina spike e la formazione di anticorpi specifici contro questa proteina. La rivaccinazione determina un secondo ciclo di produzione di proteine ​​spike, anche nelle cellule endoteliali. Gli anticorpi, che ora sono già presenti, si legano a questi picchi e dirigono l’attacco del complemento ( parte del sistema immunitario consistente una cascata enzimatica che partecipa al processo di difesa dalle infezioni ndr) contro queste cellule. I neutrofili sono attivati ​​anche dagli anticorpi legati alle cellule endoteliali. Il risultato sono il danno vascolare e le perdite di sangue. Prove che i picchi di SARS-CoV-2 innescano un attacco complementare ai vasi La ricerca di Jeffrey Laurence e colleghi pubblicata lo scorso anno ha scoperto che le proteine ​​spike innescano un attacco di complemento al rivestimento interno dei vasi. Gli autori hanno dimostrato che le proteine ​​spike rilasciate dai polmoni dei pazienti COVID-19 migrano attraverso il flusso sanguigno per attaccarsi al rivestimento vascolare interno in luoghi distanti, cioè alle cellule endoteliali. I leucociti e il sistema del complemento sono stati attivati ​​proprio in questi punti, il che ha portato a danni e perdite dei vasi. Perché questo è successo solo di recente è diventato chiaro attraverso diverse scoperte di cui abbiamo discusso in una precedente lettera ai medici. In particolare, il sistema immunitario di tutti è già preparato per i coronavirus, incluso SARS-CoV-2, molto probabilmente attraverso l’immunità crociata con ceppi diffusi del coronavirus respiratorio umano. Questa memoria immunologica assicura che la produzione di anticorpi inizi presto durante un’infezione da SARS-CoV-2. Pertanto, sono già presenti anticorpi che legano le proteine ​​​​spike quando sono incagliate nei rivestimenti dei vasi. Ciò innesca inevitabilmente l’attivazione della cascata del complemento. L’effetto delle vaccinazioni di richiamo Iniezioni ripetute di “vaccini” basati sui geni amplificheranno e riprodurranno inevitabilmente questo processo fondamentale ovunque appaia la proteina spike appena espressa sulla parete del vaso. L’attacco del complemento indotto dalle proteine ​​spike sui vasi ha prodotto un’abbondanza di lesioni cutanee nei pazienti COVID-19. Questi mostrano una sorprendente somiglianza con alcuni di quelli ora visti negli individui vaccinati. Le lesioni vascolari mediate dal complemento, che si verificano in più punti del corpo, hanno effetti potenzialmente devastanti non solo sulla salute della persona vaccinata, ma anche sulla gravidanza e sulla fertilità. È anche probabile che il complemento esalti ulteriormente le anomalie della coagulazione. Le molecole proteiche Spike, note per essere rilasciate nel flusso sanguigno poco dopo la vaccinazione, si legano alle piastrine. Li contrassegni come bersagli per il legame anticorpale. Si prevede che il successivo attacco da parte del complemento determini la distruzione delle piastrine, che può culminare in una porpora trombocitopenica immunitaria. Questo è stato osservato anche clinicamente dopo la vaccinazione.

Per quanto riguarda gli effetti a lungo termine della rivaccinazione, cosa succede quando i “vaccini” fuoriescono dai vasi sanguigni danneggiati e raggiungono gli organi del corpo? L’assorbimento genico e la produzione di picco segneranno quindi ogni tipo di cellula per la distruzione da parte dei linfociti killer? Stiamo solo assistendo alla nascita di un mondo completamente nuovo di malattie autoimmuni? Conclusione Non c’è dubbio che le vaccinazioni ripetute come sopra descritte comportano rischi gravi e senza precedenti. Mentre i funzionari governativi, le agenzie e i produttori di vaccini rimangono all’oscuro delle implicazioni mediche di questi risultati, qualsiasi medico con questa conoscenza non può somministrare una vaccinazione COVID-19 ripetuta al meglio delle proprie conoscenze o convinzioni. In nessun caso è accettabile per un medico danneggiare consapevolmente un paziente.

