Più si è deboli e più si tenta di nasconderlo con la provocazione l’aggressività e la spavalderia. Così , visto che in Ucraina le cose vanno sempre peggio per il regime di Kiev e di fatto non c’è lo stallo che incongruamente ci si aspettava come pia illusione, la Nato ha deciso di anticipare a questa settimana l’inizio della mega esercitazione prevista nel periodo fine febbraio-aprile 2024 e in seguito di farla proseguire fino a maggio, sapendo che la Russia dovrà comunque impegnare un po’ di aerei, satelliti e altri sistemi per controllare la situazione. In questo caso la Nato ha coinvolto forze davvero notevoli (più di 50 navi, 100 aerei, con più di 700 missioni previste e oltre 40mila militari) le quali simuleranno un’operazione offensiva contro la Russia imperniata sul dominio del Baltico e dunque anche sul blocco dell’esclave di Kalinigrad. Non avendo avversari le truppe Nato e i loro comandanti che si sono rivelati così inetti in Ucraina raggiungeranno brillantemente i loro obiettivi, ma hanno già perso l’iniziativa metaforica se così si può dire perché Putin ha deciso di sfidare apertamente l’alleanza e ha deciso di volare personalmente a Kalinigrad proprio all’inizio delle esercitazioni.

Si tratta di un viaggio che comporta qualche rischio perché il cielo sopra il Baltico è il più “caldo” dell’intero pianeta: non c’è una tale concentrazione di aerei da combattimento ed elicotteri quasi da nessun’altra parte e i piloti russi imparano qui a manovrare per tenere gli avversari a distanza. Tuttavia Putin sarà costantemente seguito dalle navi da guerra del Baltico, dalle forse aerospaziali, mentre Bastion da difesa aerea e Iskander copriranno il volo presidenziale dal mare. Ora è chiaro il motivo per cui la settimana scorsa il segnale GPS è scomparso nei Paesi Baltici e in Polonia: le forze armate stavano facendo le prove per il viaggio di di Putin nell’esclave russa. Insomma è in allerta una notevolissima forza probabilmente superiore in qualche settore a quella che verrà raccolta per l’esercitazione dalla Nato, ma le due concentrazioni di forze sono impari dal punto di vista simbolico. E’ chiaro che vedere il comandante in capo andare dove l’avversario si esercita a colpire, per far sentire la presenza di tutto il Paese nella zona dove latrano cani e americani e confrontarlo con il comportamento stupido, codardo, miserabile dei vari Stoltenberg, Scholz, Macron per non parlare del vaneggiante Biden, sempre sulle loro poltrone, sempre lontani a combattere con le parole e con gli inganni sulla pelle degli altri ,segna la differenza tra due mondi e dà immediatamente l’idea a noi che viviamo dietro la cortina della follia e delle illusioni, di essere irrimediabilmente perdenti.

