I Russi, anzi i sovietici, avevano progettato i caccia a decollo verticale che tuttavia non vennero mai prodotti a causa della dissoluzione dell’Urss innescata da Gorbačëv. Pochi anni dopo quell’abominevole ubriacone venduto di Eltsin regalò agli americani i progetti della Yacolev da cui è sarebbe nato nato l’ F35 a decollo verticale. Chi ha visto i video della ciofeca volante sa come questo caccia sia lento e goffo nella manovra di atterraggio e decollo da fermo che oltretutto deve essere usata col contagocce a causa dei problemi del motore che tende ad usurarsi facilmente in queste condizioni. Da qualche anno i russi sono tornati in questo settore e hanno cominciato a produrre caccia di questo tipo. Ma già il Sukhoi 57 normale e dotato di un motore di ultima generazione è già su un altro pianeta. Ecco in un breve video nel quale il pilota simula un errore in atterraggio suun pittaforma marina e lo risolve facendo ciò che nessun aereo occidentale è in grado di fare.

ttps://vk.com/video_ext.php?oid=172038213&id=456239170&hash=c32c29b0d162ba45″

Qui sotto invece c’è un video degli anni 80 sul caccia sovietico Vstol i cui progetti vennero venduti agli Usa

