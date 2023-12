Viene da ridere e da piangere vedendo tutti quelli che si sono aggrappati al sogno europeo cercando di chiudere gli occhi e di non vedere che nel frattempo era diventato un incubo nel quale alcuni lucravano e altri si trovavano sotto il ricatto di regole assurde fabbricate apposta per favorire qualcuno e buttare a mare altri. Il sogno europeo rifondato nell’euro e dunque inquinato dal veleno letale della finanza ha permesso di nascondere il fatto che il conflitto tra le aree del continente e i suoi Paesi non è mai stato tanto acuto, la lotta per l’egemonia mai così determinata. E il fatto che tutto questo non abbia comportato guerre vere e proprie è stato dovuto solo al fatto che l’Europa stessa è un costrutto creato e guidato dagli Usa che certo non avevano alcun interesse all’esplosione di conflitti interni visibili. Ma non appena Washington ha chiamato alla guerra contro la Russia ecco che gli antichi istinti sono risorti e ora l’Europa benedice proprio quelle pulizie etniche che dovrebbe rifiutare in radice.

Ma il fatto che l’Ue sia qualcosa di artificiale e di eterodiretto è arrivata con la scoperta che la Germania ha violato tutte le regole che imponeva alla Grecia e che sta cercando di imporre anche a noi, nascondendo la bellezza di 869 miliardi tenuti fiori bilancio con la tecnica dell’istituzione di “fondi speciali” (coperti solo da debiti) che non rientravano in bilancio. E c’è da credere che tali fondi possano moltiplicarsi ora che la Germania ha deciso di suicidare la propria economia: l’esecrabile governo vaccinal – bellico farà di tutto pere rimanere un sella per accontentare il padrone americano. La stessa cosa probabilmente è accaduta ad altri Paesi “virtuosi” come l’Olanda e il Belgio o la stessa Francia, tanto per dirne tre, ma questi trucchi che possono essere di vario genere, rimarranno probabilmente nascosti: quelli tedeschi sono venuti fuori quasi casualmente dopo la decisione della Corte costituzionale tedesca ha bocciato una ventina di giorni fa l’idea del governo di Berlino di riallocare 60 miliardi di euro di debito inutilizzato dell’era della pandemia al suo fondo per la transizione climatica e l’industria. Con una certa logica si è passati da una menzogna all’altra, ma intanto è venuto fuori il meccanismo dei fondi speciali che secondo l’ufficio del controllo di bilancio sono 29, alcuni con molti anni sulle spalle alcuni creati lo scoro anno come ad esempio, il fondo speciale di 100 miliardi di euro per le forze armate tedesche e il fondo di stabilizzazione economica di 200 miliardi di euro a seguito della crisi energetica. Permettetemi una notazione formale, ma abbastanza aggressiva da mordere la sostanza: parliamo di Corte costituzionale tedesca, quando notoriamente la Germania non ha una costituzione, ma solo una Grundgesetz, una legge di base che tuttavia non ha la stessa forza politica di una costituzione. Ecco qui un esempio della confusione, ma anche del non detto che regna nel continente.

Sebbene questi dati siano ufficiali non sembra che nessuno abbia voglia di costringere la Germania a introdurre nei calcoli della propria economia i quasi 900 miliardi debito occulto, tanto per ristabilire un po’ di regole. Invece si vuole costringere l’Italia a un patto di stabilità sulla base del rialzo dei tassi di interessi, il che è chiaramente una fregatura, perché se questi sono destinati a scendere nel giro di un anno, il patto è invece destinato a durare e a pesare sulla nostra economia fino a che durerà l’Ue. Questo per non parlare del Mes che servirà a salvare le banche tedesche e francesi. Ora se questo governo non dovesse richiedere di sistemare la questione debitoria reale dei vari Paesi e quello ormai ufficiale della Germania prima di firmare qualsiasi ulteriore, patto sarebbe semplicemente un tradimento e la dimostrazione che questo governo è eterodiretto dal capitale internazionale. come del resto si è già visto con la chiusura dei contatti con la Cina. Certo da una pescivendola, da un tabaccaio e da un cartone ritagliato che ogni tanto si anima peer firmare i provvedimenti padronali, cosa ci si può aspettare? Il peggio: la calata di braghe, l’unica cosa che sappiano fare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...