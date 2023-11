E’ passato meno di un anno da quando la rivista Time una delle più oscene american thing nelle quali si possa inciampare, celebrava Zelensky come uomo dell’anno (lo aveva fatto anche con Hitler del resto). Nell’immagine di apertura è la copertina a sinistra, mentre quella a destra, appena pubblicata. fa dire al dittatore ucraino: “Nessuno crede alla vittoria come me, nessuno” un modo elegante per scaricare questo personaggio creato come un incubo dall’occidente. Infatti chi può mai credere a una vittoria di un’ Ucraina completamente dissanguata da Zelensky? Era solo un’illusione e ora mezzo milione di morti dopo si torna alla realtà

