Questo è un post fotografico e mostra un challenger 2 britannico completamente distrutto e riconoscibile solo dal caratteristico telemetro laser nel cerchietto rosso. Londra aveva mandato tra incredibili squilli di tromba 14 di questi carri armati in Ucraina in vista della controffensiva e la stampa inglese riuscì a montare uno sgangherato coro secondo cui questi carri avrebbero cambiato il coro della guerra. Poi, quando cominciarono ad arrivare le immagini dei Leopard in fiamme, Londra impose a Kiev di non usare i Challenger per evitare che i sudditi di sua maestà vedessero i carri distrutti si facessero strane idee sulla nazione bellica che veniva imposta loro. Il fatto che adesso siano stati usati ( e non si sa quanti siano stati già distrutti), significa che Kiev sta proprio raschiando il fondo del barile e buttando nell’inutile battaglia tutto ciò che rimane, almeno fino al prossimo reclutamento di pensionati e invalidi civili da mandare al fronte

Mi piace: Mi piace Caricamento...