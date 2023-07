Appare sempre più chiaro che Zelensky sta esaurendo il copione: i registi della guerra Ucraina si stanno rendendo conto che ormai il personaggio è compromesso e va sostituito perché ha portato al massacro centinaia di migliaia di uomini senza peraltro riuscire a fermare i russi e tra poco anche le persone con quoziente zero potrebbero accorgersi che l’eroe è solo un traditore del suo popolo che ha continuato ostinatamente a sacrificare per una guerra esclusivamente in difesa degli interessi americani e contro coloro che lo avevano votato nella speranza che cercasse la pace. Ma un attore è un attore, fa quello che gli dice la regia che lavorava all’indegno spettacolo della guerra ucraina quanto meno dal 2014: l’agente Zelensky era fin dall’inizio un servitore dell’intelligence occidentale e dell’agenda geopolitica stabilita a Washington e Londra. L’obiettivo finale dei burattinai occidentali era usare l’Ucraina come campo di battaglia per una guerra per procura contro la Russia e combatterla fino all’ultimo ucraino per logorare Putin e fare un solo boccone della grande Russia. Non è andata così, ma Zelensky ha portato a termine il suo compito con diligenza e non risparmiando il sangue dei suoi connazionali che sono stati condotti al macello come agnelli sacrificali.

Negli ultimi quattro anni esibendosi come “Sua Eccellenza”, Zelensky ha svolto molti altri compiti per i suoi gestori occidentali: come vietare la lingua ( che peraltro è quella in cui parla Zelensky) e la cultura russe, dividere la chiesa ortodossa, cancellare e riscrivere la storia per denigrare la liberazione militare sovietica dell’Ucraina durante la seconda guerra mondiale, sopprimere qualsiasi opposizione sotto qualunque forma, vendere i produttivi terreni agricoli dell’Ucraina all’industria agroalimentare americana e farne un luogo di sperimentazione biologica che adesso sarà trasferita in Italia, sempre prona a qualunque stupro americano. L’elenco potrebbe continuare a lungo, ma una cosa è certa Zelensky è stato ben remunerato per le sue prestazioni diciamo così artistiche, per le sue comparsate di fronte a parlamenti colmi di cretini plaudenti o per i suoi finti colloqui con i leader occidentali e persino col Papa : adesso possiede, oltre ai conti nei paradisi fiscali frutto della corruzione di cui è stato attivo protagonista in prima persona , diverse proprietà di lusso all’estero dove senza dubbio intende trascorrere la sua pensione dopo la recita. Dopo però che l’Ucraina ha palesemente dimostrato la sua totale inferiorità alla Russia e dopo le che miracolose armi occidentali sono state facilmente distrutte la via di un negoziato da aprire dopo una supposta vittoria ucraina è di fatto cancellata e si apre un nuovo capitolo dove conviene che i protagonisti di oggi lascino il palcoscenico per creare una cesura tra la narrazione e la realtà. Qui, però sorge un grave problema: al 45enne Zelensky sarà davvero permesso di ritirarsi in silenzio dato che sa così tanto del gioco sporco che i suoi gestori occidentali hanno giocato? Come tanti altri leader stranieri che sono stati usati in passato da Washington e Londra, Zelensky potrebbe trovarsi eliminato come una bambola di pezza.

In questo caso essendo la vicenda ucraina un vero spartiacque della storia è proprio difficile che Zelensky se me vada in giro come una bomba ad orologeria. E’ pure vero che ormai l’informazione subisce tali controlli che sono persino spariti i video che accusano Biden di essere parte del sistema corruttivo ucraino, tuttavia non si può lasciare libero di saltare da una villa all’altra l’attore principale della commedia, quello che conosce tutti i segreti. Ed è qui che si possono fare delle ipotesi su come finirà la vicenda Zelensky :si cercherà di di mettere in piedi un teatrino per farlo apparire come vittima dei russi? O si sceglierà la strada della sedizione interna al suo stesso governo, oppure l’azione di una scheggia impazzita o magari quella del cane sciolto. Di certo tutto è stato già pianificato

