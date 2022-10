Quasi mai l’ingresso in una nuova epoca ha il suo fulcro in un discorso politico, ma quando accade è giusto che quel discorso venga riportato integralmente in maniera da fissarlo dentro il flusso della dialettica storica: ecco perché mi sono preso la briga di tradurre, ovviamente con l’aiuto di diversi amici, il discorso integrale di Putin del 30 settembre che già di per sé è difficile da reperire nell’occidente della libertà perduta, delle censure, delle guerre, delle stragi, e della infame retorica intorno a una democrazia inesistente. Per la prima volta in modo chiaro e ufficiale l’Occidente viene smascherato nei suoi obiettivi, nei suoi metodi e nelle sue bugie come mai era accaduto in precedenza. Forse a qualcuno riferirsi a questo straordinario discorso da nuovo mondo che sta nascendo darà fiducia che non tutto è perduto, che non tutto è stupido e crudele come Biden e come un progetto imperiale che va marcendo nell’ignominia. Un poeta tedesco dell’Ottocento riferendosi all’invasione degli Unni e allo scontro con il generale Ezio, scrisse due versi di speranza: “Dio salvi il mondo e l’universo intero/ soldati dell’impero scendono ancora in campo”. Oggi è tutto diverso sono quei soldati di un impero degenerato a limitare le nostre possibilità di salvezza e bisogna guardare da tutt’altra parte per vedere vita, lavoro, futuro. Ed ecco il testo a cui go sottratto solo alcune ripetizioni di natura retorica ineliminabili in un discorso politico :

“Cittadini della Russia, cittadini delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, residenti delle regioni di Zaporozhye e Kherson, deputati della Duma di Stato, senatori della Federazione Russa, come sapete, si sono tenuti referendum nelle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e nelle regioni di Zaporozhye e Kherson. Le schede sono state contate e sono stati annunciati i risultati. Le persone hanno fatto la loro scelta inequivocabile. Oggi firmeremo trattati sull’adesione della Repubblica popolare di Donetsk, della Repubblica popolare di Lugansk, della regione di Zaporozhye e della regione di Kherson alla Federazione Russa. Non ho dubbi che l’Assemblea federale sosterrà le leggi costituzionali sull’adesione alla Russia e l’istituzione di quattro nuove regioni, le nostre nuove entità costitutive della Federazione Russa, perché questa è la volontà di milioni di persone.

È senza dubbio un loro diritto, un diritto intrinseco sancito dall’articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite, che sancisce direttamente il principio della parità dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli. Ripeto, è un diritto intrinseco del popolo. Si basa sulla nostra affinità storica, ed è quel diritto che ha portato alla vittoria generazioni di nostri predecessori, coloro che hanno costruito e difeso la Russia per secoli dal periodo dell’antica Rus’. Qui a Novorossiya, Pyotr Rumyantsev, Alexander Suvorov e Fyodor Ushakov combatterono le loro battaglie, e Caterina la Grande e Grigory]Potyomkin fondarono nuove città. I nostri nonni e bisnonni hanno combattuto qui ad oltranza durante la Grande Guerra Patriottica. Ricorderemo sempre gli eroi della Primavera russa, coloro che hanno rifiutato di accettare il colpo di stato neonazista in Ucraina nel 2014, tutti coloro che sono morti per il diritto di parlare la propria lingua madre, di preservare la propria cultura, tradizioni e religione e per il diritto stesso di vivere. Ricordiamo i soldati del Donbass, i martiri della “Odessa Khatyn”, vittime di attentati disumani del regime di Kiev. Commemoriamo volontari e miliziani, civili, bambini, donne, anziani, russi, ucraini, persone di varie nazionalità; il leader popolare di Donetsk Alexander Zakharchenko; i comandanti militari Arsen Pavlov e Vladimir Zhoga, Olga Kochura e Alexei Mozgovoy; il procuratore della Repubblica di Lugansk Sergei Gorenko; paracadutista Nurmagomed Gadzhimagomedov e tutti i nostri soldati e ufficiali morti da eroe durante l’operazione militare speciale. Sono eroi. Eroi della grande Russia. Per favore, unistevi a me in un minuto di silenzio per onorare la loro memoria.

Dietro la scelta di milioni di residenti nelle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nelle regioni di Zaporozhye e Kherson, c’è il nostro destino comune e la nostra storia millenaria. Le persone hanno trasmesso questa connessione spirituale ai loro figli e nipoti. Nonostante tutte le prove che hanno sopportato, hanno portato l’amore per la Russia nel corso degli anni. Questo è qualcosa che nessuno può distruggere. Ecco perché sia ​​le generazioni più anziane che i giovani – quelli nati dopo il tragico crollo dell’Unione Sovietica – hanno votato per la nostra unità, per il nostro futuro collettivo. Nel 1991 a Belovezhskaya Pushcha, i rappresentanti dell’élite del partito di quel tempo presero la decisione di porre fine all’Unione Sovietica, senza chiedere ai cittadini comuni cosa volessero, e le persone si trovarono improvvisamente tagliate fuori dalla loro patria. Questo ha fatto a pezzi e smembrato la nostra comunità nazionale e ha innescato una catastrofe. Proprio come il governo ha delimitato silenziosamente i confini delle repubbliche sovietiche, agendo dietro le quinte dopo la rivoluzione del 1917, gli ultimi leader dell’Unione Sovietica, contrariamente all’espressione diretta della volontà della maggioranza del popolo nel referendum del 1991, hanno distrutto il nostro grande paese, e hanno semplicemente fatto sì che il popolo delle ex repubbliche si trovassero di fronte a un fatto compiuto.

Posso ammettere che quegli ultimi leader non sapessero nemmeno cosa stavano facendo e quali conseguenze avrebbero avuto le loro azioni. Ma non importa adesso. Non c’è più l’Unione Sovietica; non possiamo tornare al passato. In realtà, la Russia oggi non ne ha più bisogno; questa non è la nostra ambizione. Ma non c’è niente di più forte della determinazione di milioni di persone che, per cultura, religione, tradizioni e lingua, si considerano parte della Russia, i cui antenati hanno vissuto per secoli in un unico paese. Non c’è niente di più forte della loro determinazione a tornare nella loro vera patria storica.

Per otto lunghi anni, le persone nel Donbass sono state sottoposte a genocidi, bombardamenti e blocchi; in Kherson e Zaporozhye, è stata perseguita una politica criminale per coltivare l’odio per la Russia, per tutto ciò che è russo. Anche ora, durante i referendum, il regime di Kiev ha minacciato di rappresaglie e di morte le insegnanti, le donne che lavoravano nelle commissioni elettorali. Kiev ha minacciato di repressione milioni di persone che sono venute ad esprimere la loro volontà. Ma la gente di Donbass, Zaporozhye e Kherson non ha avuto timore e ha detto la sua.

Voglio che le autorità di Kiev e i loro veri gestori in Occidente mi ascoltino ora, e voglio che tutti lo ricordino: le persone che vivono a Lugansk e Donetsk, a Kherson e Zaporozhye sono diventate nostri cittadini, per sempre. Chiediamo al regime di Kiev di cessare immediatamente il fuoco e tutte le ostilità; per porre fine alla guerra scatenata nel 2014 e tornare al tavolo delle trattative. Siamo pronti per questo, come abbiamo detto più di una volta. Ma la scelta delle persone a Donetsk, Lugansk, Zaporozhye e Kherson non sarà discussa. La decisione è stata presa e la Russia non la tradirà. . Le attuali autorità di Kiev dovrebbero rispettare questa libera espressione della volontà popolare; Non c’è altro modo. Questo è l’unico modo per la pace.

Difenderemo la nostra terra con tutte le forze e le risorse che abbiamo e faremo tutto il possibile per garantire la sicurezza della nostra gente. Questa è la grande missione liberatrice della nostra nazione. Ricostruiremo sicuramente le città e i paesi distrutti, gli edifici residenziali, le scuole, gli ospedali, i teatri ei musei. Ripristineremo e svilupperemo imprese industriali, fabbriche, infrastrutture, nonché i sistemi di sicurezza sociale, pensionistico, sanitario e scolastico. Lavoreremo sicuramente per migliorare il livello di sicurezza. Insieme faremo in modo che i cittadini delle nuove regioni possano sentire il sostegno di tutto il popolo della Russia, dell’intera nazione, di tutte le repubbliche, i territori e le regioni della nostra vasta Patria.

Oggi vorrei rivolgermi ai nostri soldati e ufficiali che partecipano all’operazione militare speciale, ai combattenti del Donbass e della Novorossiya, a coloro che si sono recati agli uffici di reclutamento militare dopo aver ricevuto un foglio di convocazione ai sensi dell’ordine esecutivo di mobilitazione parziale, e coloro che lo hanno fatto volontariamente, rispondendo alla chiamata del loro cuore. Vorrei rivolgermi ai loro genitori, mogli e figli, per dire loro per cosa sta combattendo il nostro popolo, a che tipo di nemico ci troviamo di fronte e chi sta spingendo il mondo in nuove guerre e crisi e trae da questa tragedia sanguinosi benefici.

I nostri compatrioti, i nostri fratelli e sorelle in Ucraina che fanno parte del nostro popolo unito hanno visto con i propri occhi ciò che la classe dirigente del cosiddetto Occidente ha preparato per l’umanità nel suo insieme. Hanno lasciato cadere le loro maschere e hanno mostrato di cosa sono fatte veramente. Quando l’Unione Sovietica è crollata, l’Occidente ha deciso che il mondo e tutti noi avremmo acconsentito permanentemente ai suoi dettami. Nel 1991, l’Occidente pensava che la Russia non si sarebbe mai rialzata dopo tali shock e sarebbe crollata da sola. Questo è quasi successo. Ricordiamo gli orribili anni ’90, affamati, freddi e senza speranza. Ma la Russia rimase in piedi, prese vita, si rafforzò e occupò il posto che le spettava nel mondo. Nel frattempo, l’Occidente ha continuato e continua a cercare un’altra possibilità per colpirci, indebolire e disgregare la Russia, hanno sempre sognato, dividere il nostro stato e mettere i nostri popoli l’uno contro l’altro e condannarli alla povertà ed estinzione. Non possono stare tranquilli sapendo che esiste un paese così grande con questo vasto territorio nel mondo, con le sue ricchezze naturali, risorse e persone che non possono e non vogliono eseguire gli ordini di qualcun altro.

L’Occidente è pronto a varcare ogni confine per preservare il sistema neocoloniale che gli permette di vivere del mondo, di depredarlo grazie al dominio del dollaro e della tecnologia, di riscuotere un vero e proprio tributo dall’umanità, di estrarne la fonte primaria di prosperità immeritata, l’affitto pagato all’egemone. La conservazione di questa rendita è la loro motivazione principale, reale e assolutamente egoistica. Questo è il motivo per cui la desovranizzazione totale è nel loro interesse. Questo spiega la loro aggressività verso stati indipendenti, valori tradizionali e culture autentiche, i loro tentativi di minare i processi internazionali e di integrazione, nuove valute globali e centri di sviluppo tecnologico che non possono controllare. È di fondamentale importanza per loro costringere tutti i paesi a cedere la loro sovranità agli Stati Uniti. In alcuni paesi, le élite al potere accettano volontariamente di farlo, accettano volontariamente di diventare vassalli; altri vengono corrotti o intimiditi. E se questo non funziona, distruggono interi stati, lasciando dietro di sé disastri umanitari, devastazioni, rovine, milioni di vite umane distrutte e dilaniate, enclavi terroristiche, zone disastrate sociali, protettorati, colonie e semicolonie. A loro non importa. Tutto ciò a cui tengono è il proprio vantaggio. Voglio sottolineare ancora una volta che la loro insaziabilità e determinazione a preservare il loro dominio illimitato sono le vere cause della guerra ibrida che l’Occidente collettivo sta conducendo contro la Russia. Non vogliono che siamo liberi; vogliono che siamo una colonia. Non vogliono una cooperazione paritaria; vogliono saccheggiare. Non vogliono vederci una società libera, ma una massa di schiavi senz’anima.

Vedono il nostro pensiero e la nostra filosofia come una minaccia diretta. Ecco perché prendono di mira i nostri filosofi per l’assassinio. La nostra cultura e arte rappresentano un pericolo per loro, quindi stanno cercando di vietarle. Anche il nostro sviluppo e la nostra prosperità sono una minaccia per loro perché la concorrenza è in crescita. Vorrei ricordarvi che in passato le ambizioni di dominio del mondo si sono ripetutamente infrante contro il coraggio e la resilienza del nostro popolo. La Russia sarà sempre la Russia. Continueremo a difendere i nostri valori e la nostra Patria. L’Occidente conta sull’impunità, sulla capacità di farla franca. In realtà, questo era effettivamente il caso fino a poco tempo fa. Gli accordi di sicurezza strategica sono stati cestinati; gli accordi raggiunti al più alto livello politico sono stati dichiarati favole; le ferme promesse di non espandere la NATO a est hanno lasciato il posto a sporchi inganni non appena i nostri ex leader li hanno accettati; la difesa missilistica, i trattati sui missili a medio e corto raggio sono stati smantellati unilateralmente con pretesti inverosimili. E tutto ciò che sentiamo è che l’Occidente insiste su un ordine basato su regole. Chi ha mai visto queste regole? Chi le approvate? Questo è solo un sacco di sciocchezze, un totale inganno, fatto di doppi o anche tripli standard! Devono pensare che siamo stupidi.

La Russia è una grande potenza millenaria, un’intera civiltà, e non vivrà secondo regole false e improvvisate.

È stato il cosiddetto Occidente a calpestare il principio dell’inviolabilità dei confini, e ora sta decidendo, a sua discrezione, chi ha diritto all’autodeterminazione e chi no. Non è chiaro su cosa si basino le loro decisioni o chi abbia dato loro il diritto di decidere. Ecco perché la scelta delle persone in Crimea, Sebastopoli, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye e Kherson li fa arrabbiare così tanto. L’Occidente non ha alcun diritto morale di pesare, o anche solo di pronunciare una parola sulla libertà di democrazia. Le élite occidentali non solo negano la sovranità nazionale e il diritto internazionale. La loro egemonia ha pronunciato tratti di totalitarismo, dispotismo e apartheid. Dividono sfacciatamente il mondo nei loro vassalli – i cosiddetti paesi civili – e tutto il resto, che, secondo i disegni dei razzisti occidentali di oggi, dovrebbe essere aggiunto alla lista dei barbari e dei selvaggi. False etichette come “paese canaglia” o “regime autoritario” sono già disponibili e vengono utilizzate per stigmatizzare intere nazioni e stati, il che non è una novità. Non c’è niente di nuovo in questo: in fondo, le élite occidentali sono rimaste le stesse dell’era della colonizzazione: discriminano e dividono le persone in livelli di privilegio. Non abbiamo mai acconsentito e non acconsentiremo mai a tale nazionalismo politico e razzismo. Cos’altro, se non il razzismo, sta diffondendo la russofobia nel mondo? Cos’è se non razzismo, la convinzione dogmatica dell’Occidente che la sua civiltà e la sua cultura neoliberista siano un modello indiscutibile da seguire per il mondo intero? “O sei con noi o contro di noi.”

Le élite occidentali stanno persino spostando il pentimento per i propri crimini storici su tutti gli altri, chiedendo che i cittadini dei loro paesi e altri popoli confessino cose con cui non hanno nulla a che fare, ad esempio, il periodo delle conquiste coloniali. Vale la pena ricordare all’Occidente che iniziò la sua politica coloniale nel medioevo, seguita dalla tratta mondiale degli schiavi, dal genocidio delle tribù indiane in America, dal saccheggio dell’India e dell’Africa, dalle guerre di Inghilterra e Francia contro la Cina, che fu costretta ad aprire i suoi porti al commercio dell’oppio. Quello che hanno fatto è stato accaparrarsi terre e risorse altrui. Ciò è contrario alla natura umana, alla verità, alla libertà e alla giustizia.

Mentre noi siamo orgogliosi che nel 20 ° secolo il nostro Paese abbia guidato il movimento anticoloniale, che abbia aperto opportunità a molti popoli di fare progressi, di ridurre la povertà e la disuguaglianza e sconfiggere la fame e le malattie. Per sottolineare, una delle ragioni della secolare russofobia, la palese animosità delle élite occidentali verso la Russia è proprio il fatto che non abbiamo permesso loro di derubarci durante il periodo delle conquiste coloniali e abbiamo costretto gli europei a commerciare con noi su termini reciprocamente vantaggiosi. Ciò è stato ottenuto creando un forte stato centralizzato in Russia, che è cresciuto e si è rafforzato sulla base dei grandi valori morali del cristianesimo ortodosso, dell’Islam, dell’ebraismo e del buddismo, nonché della cultura russa e della parola russa aperta a tutti.

C’erano numerosi piani per invadere la Russia. Tali tentativi furono fatti durante il 17 ° secolo e nel periodo dopo la rivoluzione del 1917. Tutti questi tentativi hanno fallito. L’Occidente è riuscito a impadronirsi della ricchezza della Russia solo alla fine del 20 ° secolo, quando lo stato venne quasi totalmente distrutto. Ci chiamavano amici e partner, ma ci trattavano come una colonia, usando vari schemi per pompare trilioni di dollari fuori dal paese. Noi ricordiamo. Non abbiamo dimenticato nulla.

I paesi occidentali affermano da secoli che portano libertà e democrazia ad altre nazioni. Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Invece di portare la democrazia hanno oppresso e sfruttato, e invece di dare la libertà hanno reso schiavi. Il mondo unipolare è intrinsecamente antidemocratico e non libero; è falso e ipocrita in tutto e per tutto. Gli Stati Uniti sono l’unico paese al mondo che ha usato armi nucleari due volte, distruggendo le città di Hiroshima e Nagasaki in Giappone. E hanno creato un precedente. Ricordiamo che durante la seconda guerra mondiale gli Stati Uniti e la Gran Bretagna ridussero in macerie Dresda, Amburgo, Colonia e molte altre città tedesche, senza la minima necessità militare. Fu fatto ostentatamente e, ripeto, senza alcuna necessità militare. Avevano un solo obiettivo, come con il bombardamento nucleare delle città giapponesi: intimidire il nostro Paese e il resto del mondo. Gli Stati Uniti hanno lasciato una profonda cicatrice nella memoria del popolo di Corea e Vietnam con i loro bombardamenti a tappeto e l’uso del napalm e delle armi chimiche.

In realtà hli Usa continuano ad occupare Germania, Giappone, Repubblica di Corea e altri paesi, che cinicamente chiamano uguali e alleati. Guarda ora, che tipo di alleanza è quella? Il mondo intero sa che gli alti funzionari di questi paesi vengono spiati e che i loro uffici e persino le loro case sono intercettati. È una disgrazia, una disgrazia per chi fa questo e per coloro che, come schiavi, ingoiano silenziosamente e docilmente questo comportamento arrogante. Definiscono gli ordini e le minacce che fanno ai loro vassalli chiamandoli solidarietà euro-atlantica, mentre la creazione di armi biologiche e l’uso di cavie umane anche in Ucraina, viene battezzata come nobile ricerca medica. Sono le loro politiche distruttive, guerre e saccheggi che hanno scatenato la massiccia ondata di migranti di oggi. Milioni di persone subiscono difficoltà e umiliazioni o muoiono a migliaia mentre cercano di raggiungere l’Europa.

Ora stanno esportando grano dall’Ucraina. Dove lo stanno portando con il pretesto di garantire la sicurezza alimentare dei paesi più poveri? Dove sta andando? Lo stanno portando negli stessi paesi europei. Solo il cinque per cento è stato consegnato ai paesi più poveri. Ancora tradimenti e nudi inganni di nuovo. In effetti, l’élite americana sta usando la tragedia di queste persone per indebolire i suoi rivali, per distruggere gli stati nazione. Questo vale per l’Europa e per le identità di Francia, Italia, Spagna e altri paesi con storie secolari.

Washington chiede sempre più sanzioni contro la Russia e la maggioranza dei politici europei obbedientemente la asseconda. Capiscono chiaramente che spingendo l’UE a rinunciare completamente all’energia russa e ad altre risorse, gli Stati Uniti stanno praticamente spingendo l’Europa verso la deindustrializzazione nel tentativo di mettere le mani sull’intero mercato europeo. Queste élite europee capiscono tutto, ma preferiscono servire gli interessi degli altri. Questo non è più servilismo, ma tradimento diretto del proprio popolo. E ora gli anglosassoni ritengono che le sanzioni non siano più sufficienti e si sono rivolti alla sovversione. Sembra incredibile ma è un dato di fatto: provocando esplosioni sui gasdotti internazionali di Nord Stream che passano lungo il fondo del Mar Baltico, hanno di fatto avviato la distruzione dell’intera infrastruttura energetica europea. È chiaro a tutti coloro chi ci guadagna. Coloro che ne beneficiano sono responsabili, ovviamente.

I dettami degli USA sono sostenuti dalla legge del più forte. A volte è ben confezionata, a volte non c’è alcun involucro, ma l’essenza è la stessa: la legge del più forte Da qui il dispiegamento e il mantenimento di centinaia di basi militari in tutti gli angoli del mondo, l’espansione della NATO e i tentativi di mettere insieme nuove alleanze militari, come AUKUS e simili. Molto è stato fatto per creare una catena politico-militare Washington-Seoul-Tokyo. Tutti gli stati che possiedono o aspirano a un’autentica sovranità strategica e sono in grado di sfidare l’egemonia occidentale, vengono automaticamente dichiarati nemici. Questi sono i principi che stanno alla base delle dottrine militari USA e NATO che richiedono il dominio totale. Le élite occidentali presentano i loro piani neocoloniali con la stessa ipocrisia, rivendicando intenzioni pacifiche, parlando di una sorta di deterrenza. Questa parola evasiva migra da una strategia all’altra, ma in realtà significa solo una cosa: minare qualsiasi centro di potere sovrano. Abbiamo già sentito parlare della deterrenza di Russia, Cina e Iran. Credo che i prossimi in linea siano altri paesi dell’Asia, dell’America Latina, dell’Africa e del Medio Oriente, così come gli attuali partner e alleati degli Stati Uniti. Dopotutto, sappiamo che quando sono dispiaciuti, introducono sanzioni anche contro i loro alleati, contro questa o quella banca o azienda. Questa è la loro pratica e la amplieranno.

Allo stesso tempo, l’Occidente è chiaramente impegnato da molto tempo in un pio desiderio. Lanciando la guerra lampo delle sanzioni contro la Russia, ad esempio, ha pensato di poter schierare ancora una volta il mondo intero al proprio comando. A quanto pare, tuttavia, tale prospettiva non entusiasma tutti, a parte i masochisti politici e gli ammiratori di altre forme non convenzionali di relazioni internazionali. La maggior parte degli stati si rifiuta di obbedire e sceglie invece la strada ragionevole della cooperazione con la Russia. L’Occidente chiaramente non si aspettava una tale insubordinazione. Si è semplicemente abituato ad agire secondo un modello, ad accaparrarsi ciò che vuole , con ricatti, tangenti, intimidazioni e si è convinti che questi metodi avrebbero funzionato per sempre, Tale fiducia in se stessi è un prodotto diretto non solo del famigerato concetto di eccezionalismo – sebbene non smetta mai di stupire – ma anche della vera “fame di informazione” in Occidente. La verità è stata affogata in un oceano di miti, illusioni e falsi, usando una propaganda estremamente aggressiva, mentendo come Goebbels. Più incredibile è la bugia, più velocemente le persone ci crederanno: è così che operano, secondo questo principio.

Ma le persone non possono essere nutrite con dollari ed euro stampati. Non puoi dar loro da mangiare quei pezzi di carta e la capitalizzazione virtuale e gonfiata delle società di social media occidentali non può riscaldare le loro case: non puoi nutrire nessuno con la carta, hai bisogno di cibo; e non puoi riscaldare la casa di nessuno con queste capitalizzazioni gonfiate: hai bisogno di energia. Ecco perché i politici in Europa devono convincere i propri concittadini a mangiare di meno, a farsi la doccia meno spesso e a vestirsi più caldi a casa. mentre quelli che iniziano a fare domande giuste come “Perché è così, in effetti?” vengono subito dichiarati nemici, estremisti e radicali. Indicano la Russia e dicono: questa è la fonte di tutti i tuoi guai. Altre bugie. Voglio sottolineare in particolare il fatto che ci sono tutte le ragioni per credere che le élite occidentali non cercheranno vie d’uscita costruttive dalla crisi alimentare ed energetica globale di cui sono responsabili a causa di la loro politica a lungo termine, che risale a molto prima della nostra operazione militare speciale in Ucraina, nel Donbass. Non hanno alcuna intenzione di risolvere i problemi dell’ingiustizia e della disuguaglianza.

E qui è importante ricordare che l’Occidente si è salvato dalle sfide dell’inizio del XX scolo con la prima guerra mondiale. I profitti della seconda guerra mondiale hanno aiutato gli Stati Uniti a superare finalmente la Grande Depressione e a diventare la più grande economia del mondo, a imporre al pianeta il potere del dollaro come valuta di riserva globale. E dalla crisi degli anni ’80 l’Occidente è uscito illeso in gran parte appropriandosi dell’eredità e delle risorse dell’Unione Sovietica crollata e defunta. Questo è un fatto. Ora, per liberarsi dall’ultima rete di sfide, devono smantellare la Russia e gli altri Stati che scelgono un percorso di sviluppo sovrano, per poter depredare ulteriormente la ricchezza di altre nazioni e usarla per rattoppare i propri buchi. Se ciò non accade, non posso escludere che cercheranno di innescare un collasso dell’intero sistema, dando la colpa a tutto ciò, oppure, ci mancherebbe, decideranno di usare la vecchia formula della crescita economica attraverso la guerra. La Russia è consapevole della propria responsabilità nei confronti della comunità internazionale e farà ogni sforzo per garantire che prevalgano le teste più lucide.

L’attuale modello neocoloniale è in definitiva condannato; questo è ovvio. Ma ripeto che i suoi veri padroni vi si aggrapperanno fino alla fine. Semplicemente non hanno nulla da offrire al mondo se non il mantenimento dello stesso sistema di saccheggio e racket. Non gliene frega niente del diritto naturale di miliardi di persone, la maggioranza dell’umanità, alla libertà e alla giustizia, il diritto di determinare il proprio futuro. Sono già passati alla negazione radicale dei valori morali, religiosi e familiari. Rispondiamo ad alcune domande molto semplici per noi stessi. Ora vorrei tornare su quanto ho detto e rivolgermi anche a tutti i cittadini del Paese – non solo ai colleghi che sono in aula – ma a tutti i cittadini russi: vogliamo avere qui, nel nostro Paese, in Russia , “genitore numero uno, genitore numero due e genitore numero tre” (l’hanno completamente perso!) invece di madre e padre? Vogliamo che le nostre scuole impongano ai nostri figli, fin dai primi giorni di scuola, perversioni che portano al degrado e all’estinzione? Vogliamo tamburellare nelle loro teste l’idea che alcuni altri generi esistono insieme a donne e uomini e offrire loro un intervento chirurgico di riassegnazione di genere? È questo che vogliamo per il nostro Paese e per i nostri figli? Tutto questo per noi è inaccettabile. Abbiamo un futuro diverso tutto nostro. Vorrei ripetere che la dittatura delle élite occidentali prende di mira tutte le società, compresi gli stessi cittadini dei paesi occidentali. Questa è una sfida per tutti. Questa rinuncia completa a ciò che significa essere umani, il rovesciamento della fede e dei valori tradizionali e la soppressione della libertà stanno diventando una “religione al contrario”: il puro satanismo. Smascherando i falsi messia, Gesù Cristo disse nel Sermone della Montagna: “Dai loro frutti li riconoscerete”. Questi frutti velenosi sono già evidenti alle persone, e non solo nel nostro paese ma anche in tutti i paesi, comprese molte persone nell’occidente stesso.

Il mondo è entrato in un periodo di trasformazione fondamentale e rivoluzionaria. Stanno emergendo nuovi centri di potere. Rappresentano la maggioranza – la maggioranza! – della comunità internazionale. Sono pronti non solo a dichiarare i propri interessi, ma anche a proteggerli. Vedono nella multipolarità un’opportunità per rafforzare la loro sovranità, il che significa acquisire una vera libertà, prospettive storiche e il diritto a proprie forme di sviluppo indipendenti, creative e distintive, a un processo armonioso. Come ho già detto, abbiamo molte persone che la pensano allo stesso modo in Europa e negli Stati Uniti e sentiamo e vediamo il loro sostegno. Un movimento essenzialmente emancipativo e anticolonialista contro l’egemonia unipolare sta prendendo forma nei paesi e nelle società più diverse. Il suo potere aumenterà solo con il tempo. È questa forza che determinerà la nostra futura realtà geopolitica”.

