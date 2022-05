Oggi voglio fare spazio a un’intervento davvero importante che consente di comprendere tutta la vicenda ucraina e assieme tutta la miseria di un’Europa dove ormai lo stato di diritto è un ricordo, anche in quelle pieghe che non vengono mai citate, ma che sono il fulcro per la comprensione della tragedia che stiamo vivendo e i cui autori sono sostanzialmente gli stessi del fanatismo pandemico e vaccinale. L’intervento in questione è di una persona che conosce bene le più nascoste sfumature del problema e che mostra quale sia il livello di manipolazione a cui siamo sottoposti: si tratta di Jacques Baud, ex colonnello di stato maggiore, un ex membro del Servizio informazioni strategiche svizzere e uno specialista nei paesi dell’Est. È stato addestrato nei servizi segreti americani e britannici. Era il capo delle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. In qualità di esperto delle Nazioni Unite sullo stato di diritto e le istituzioni di sicurezza, ha progettato e guidato la prima unità multidimensionale di intelligence delle Nazioni Unite in Sudan. Ha lavorato per l’Unione Africana e ha trascorso cinque anni alla NATO con l’incarico di combattere la proliferazione delle armi leggere. Poco dopo il crollo dell’URSS, fu coinvolto in colloqui con i più alti funzionari dell’esercito e dell’intelligence russi. All’interno della NATO, ha seguito la crisi ucraina del 2014 e in seguito è stato coinvolto in programmi a sostegno dell’Ucraina. L’intervento è lungo, ma è una miniera di notizie e di considerazioni necessarie a comprendere la situazione. . Ecco l’intervento che in realtà risale a circa un mese fa ma che è stato recentemente aggiornato. Si tratta di una ampia sintesi, l’originale di trova qui

La preparazione della guerra

“Per anni, dal Mali all’Afghanistan, ho lavorato per la pace e ho rischiato la vita per essa. Non si tratta quindi di giustificare la guerra, ma di capire cosa ci ha portato ad essa.

Proviamo ad esaminare le radici del conflitto ucraino. Si comincia con quelli che da otto anni parlano di “separatisti” o “indipendentisti” del Donbass. Questo è un termine improprio. I referendum condotti dalle due sedicenti Repubbliche di Donetsk e Lugansk nel maggio 2014 non sono stati referendum di “indipendenza” (независимость), come hanno sostenuto alcuni giornalisti senza scrupoli , ma referendum di “autodeterminazione” o “autonomia” (самостоятельность ). Il termine “pro-russo” suggerisce che la Russia fosse una parte del conflitto, il che non era il caso, e il termine “di lingua russa” sarebbe stato più onesto. Inoltre, questi referendum sono stati condotti contro il parere di Vladimir Putin.

In realtà, queste Repubbliche non cercavano di separarsi dall’Ucraina, ma di avere uno status di autonomia, che garantisse loro l’uso della lingua russa come lingua ufficiale, perché il primo atto legislativo del nuovo governo risultante dal rovesciamento sponsorizzato dagli americani del presidente, democraticamente eletto Yanukovich, è stata l’abolizione, il 23 febbraio 2014, della legge Kivalov-Kolesnichenko del 2012 che ha reso il russo una lingua ufficiale in Ucraina. Questa decisione ha causato una tempesta nella popolazione di lingua russa. Il risultato è stata una feroce repressione contro le regioni di lingua russa (Odessa, Dnepropetrovsk, Kharkov, Lugansk e Donetsk) che è stata attuata a partire da febbraio 2014 e ha portato a una militarizzazione della situazione e ad alcuni orribili massacri della popolazione russa a Odessa e Mariupol i più noti.

In questa fase, lo stato maggiore ucraino, troppo rigido e assorbito da un approccio dottrinario alle operazioni, ha sottomesso gli autonomisti ma senza riuscire a prevalere effettivamente. La guerra condotta dagli autonomisti consisteva in operazioni altamente mobili condotte con mezzi leggeri. Con un approccio più flessibile e meno dottrinario, i ribelli hanno potuto sfruttare l’inerzia delle forze ucraine per “intrappolarle” ripetutamente.

Nel 2014, quando ero alla Nato, come responsabile della lotta contro la proliferazione delle armi leggere col mio gruppo stavamo cercando di rilevare le consegne di armi russe ai ribelli, per vedere se Mosca fosse coinvolta. Le informazioni che abbiamo ricevuto provenivano quasi interamente dai servizi di intelligence polacchi e non si “adattavano” alle informazioni provenienti dall’OSCE [Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa] e, nonostante le accuse piuttosto grossolane, non ci sono state consegne di armi e equipaggiamento militare dalla Russia. I ribelli furono armati grazie alla defezione delle unità ucraine di lingua russa passate dalla parte dei ribelli. Mentre i fallimenti ucraini continuavano, i battaglioni di carri armati, artiglieria e antiaerei ingrossarono i ranghi degli autonomisti. Questo è ciò che ha spinto gli ucraini a impegnarsi negli accordi di Minsk.

Ma subito dopo aver firmato gli Accordi di Minsk 1, il presidente ucraino Petro Poroshenko ha lanciato una massiccia “operazione antiterroristica” (ATO/Антитерористична операція) contro il Donbass. Mal consigliati dagli ufficiali della Nato, gli ucraini hanno subito una schiacciante sconfitta a Debaltsevo, che li ha costretti a impegnarsi negli accordi di Minsk 2. È essenziale qui ricordare che gli Accordi di Minsk 1 (settembre 2014) e Minsk 2 (febbraio 2015) non prevedevano la separazione o l’indipendenza delle Repubbliche, ma la loro autonomia nel quadro dell’Ucraina. Chi ha letto gli Accordi (sono davvero pochi quelli che l’hanno effettivamente letto) noterà che c’è scritto che lo status delle Repubbliche doveva essere negoziato con Kiev per una soluzione interna all’Ucraina. Ecco perché dal 2014 la Russia ha chiesto sistematicamente l’attuazione degli accordi di Minsk rifiutandosi di partecipare ai negoziati, perché si trattava di una questione interna all’Ucraina. D’altra parte, l’Occidente, guidato dalla Francia, ha sistematicamente cercato di sostituire gli accordi di Minsk con il “formato Normandia”, che metteva faccia a faccia russi e ucraini. Tuttavia, ricordiamo che non c’erano mai truppe russe nel Donbass prima del 23-24 febbraio 2022. Inoltre, gli osservatori dell’OSCE non hanno mai osservato la minima traccia di unità russe operanti nel Donbass prima di allora. Ad esempio, la mappa dell’intelligence statunitense pubblicata dal Washington Post il 3 dicembre 2021 non mostra le truppe russe nel Donbass.

L’esercito ucraino era allora in uno stato deplorevole. Nell’ottobre 2018, dopo quattro anni di guerra, il procuratore capo militare ucraino, Anatoly Matios, ha dichiarato che l’Ucraina aveva perso 2.700 uomini nel Donbass: 891 per malattie, 318 per incidenti stradali, 177 per altri incidenti, 175 per avvelenamenti (alcol, droga), 172 da incuria manipolazione delle armi, 101 da violazioni delle norme di sicurezza, 228 da omicidi e 615 da suicidi. In effetti, l’esercito ucraino era minato dalla corruzione dei suoi quadri e non godeva più del sostegno della popolazione. Secondo un rapporto del Ministero dell’Interno britannico , nel richiamo dei riservisti di marzo/aprile 2014, il 70% non si è presentato per la prima sessione, l’80% per la seconda, il 90% per la terza e il 95% per la quarta. A ottobre/novembre 2017, il 70% dei coscritti non si è presentato alla campagna di richiamo “Autunno 2017”. Questo non conta suicidi e diserzioni (spesso verso gli autonomisti), che ha raggiunto il 30 per cento della forza lavoro nell’area dell’ATO. I giovani ucraini si sono rifiutati di andare a combattere nel Donbass e hanno preferito l’emigrazione, il che spiega anche, almeno in parte, il deficit demografico del Paese.

Il Ministero della Difesa ucraino si è quindi rivolto alla Nato per contribuire a rendere le sue forze armate più “attraenti”. Avendo già lavorato a progetti simili nell’ambito delle Nazioni Unite, la Nato mi ha chiesto di partecipare a un programma per ripristinare l’immagine delle forze armate ucraine. Ma questo è un processo a lungo termine e gli ucraini volevano muoversi rapidamente. Così, per compensare la mancanza di soldati, il governo ucraino ha fatto ricorso alle milizie paramilitari…. Secondo Reuters , nel 2020 costituivano circa il 40% delle forze ucraine e contavano circa 102.000 uomini . Erano armati, finanziati e addestrati da Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada e Francia. C’erano più di 19 nazionalità. Queste milizie operavano nel Donbass dal 2014, con il supporto occidentale. Anche se si può discutere sul termine “nazista”, resta il fatto che queste milizie sono violente, trasmettono un’ideologia nauseante e sono virulentemente antisemite. e sono composte da individui fanatici e brutali. Il più noto di questi raggruppamenti è il reggimento Azov, il cui emblema ricorda la 2a divisione SS Das Reich Panzer, venerata in Ucraina per aver liberato Kharkov dai sovietici nel 1943, prima di compiere il massacro di Oradour-sur-Glane del 1944 in Francia.

Personaggi famosi del reggimento Azov includevano l’avversario Roman Protasevich, che è stato arrestato dalle autorità bielorusse nel 2021 in connessione con il volo RyanAir FR4978. Il 23 maggio 2021, il deliberato dirottamento di un aereo di linea da parte di un MiG – presumibilmente con il consenso di Putin – è stato citato come motivo dell’arresto di Protasevich, sebbene le informazioni disponibili all’epoca non confermassero in alcun modo questo scenario. Così l’Occidente ha sostenuto e ha continuato ad armare le milizie che dal 2014 si sono rese colpevoli di numerosi crimini contro i civili : stupri, torture e massacri. Ma mentre il governo svizzero si è affrettato a imporre sanzioni alla Russia, non ha deciso nessuna contro l’Ucraina, che massacra il suo stesso popolo dal 2014. In effetti, coloro che difendono i diritti umani in Ucraina hanno condannato a lungo le azioni di questi gruppi, ma i nostri governi non li hanno sostenuti. Perché in realtà non stiamo cercando di aiutare l’Ucraina, ma di combattere la Russia.

Nel 2022, le forze armate ucraine in lotta contro l’offensiva russa sono state organizzate, in modo molto schematico, come segue:

L’esercito, che fa capo al ministero della Difesa. È diviso in 3 corpi d’armata ed è composto da unità di manovra (carri armati, artiglieria pesante, missili, ecc.).

La Guardia Nazionale, che fa capo al Ministero dell’Interno ed è articolata in 5 Comandi territoriali.

Quindi, la Guardia Nazionale è un’unità di difesa territoriale che non fa parte dell’esercito ucraino. Comprende milizie paramilitari conosciute come “Battaglioni Volontari” (добровольчі батальйоні), conosciuti anche con il suggestivo nome di “Battaglioni Retributivi”, composti da fanteria. Addestrati principalmente per il combattimento urbano, ora difendono città come Kharkov, Mariupol, Odessa, Kiev”

La guerra

In qualità di ex capo dell’analisi delle forze del Patto di Varsavia nel servizio di intelligence strategico svizzero, osservo con tristezza, ma non con stupore, che i nostri servizi non sono più in grado di comprendere la situazione militare in Ucraina. Gli autoproclamati “esperti” che sfilano sui nostri schermi televisivi trasmettono instancabilmente le stesse informazioni modulate dall’affermazione che la Russia – e Vladimir Putin – sono irrazionali. Facciamo un passo indietro.

Da novembre 2021, gli americani hanno costantemente lanciato allarmi su un’invasione russa dell’Ucraina. Tuttavia, all’inizio gli ucraini non sembravano essere d’accordo. Perchè? Dobbiamo tornare al 24 marzo 2021. quando Volodymyr Zelensky ha emesso un decreto per la riconquista della Crimea e ha iniziato a schierare le sue forze nel sud del Paese. Allo stesso tempo, sono state condotte diverse esercitazioni NATO tra il Mar Nero e il Mar Baltico, accompagnate da un aumento significativo dei voli di ricognizione lungo il confine russo. La Russia ha quindi condotto diverse esercitazioni per testare la prontezza operativa delle sue truppe e per dimostrare che stava seguendo l’evoluzione della situazione. Tuttavia, anche le autorità ucraine finite le esercitazioni hanno confutato l’idea dei preparativi russi per una guerra e Oleksiy Reznikov, ministro della Difesa ucraino, afferma che non c’erano stati cambiamenti al confine dalla primavera. Poi in violazione degli accordi di Minsk, l’Ucraina cominciò a condurre operazioni aeree nel Donbass utilizzando droni, incluso almeno un attacco contro un deposito di carburante a Donetsk nell’ottobre 2021. Lo ha notato la stampa americana, ma non quella europea; e nessuno ha condannato queste violazioni. Nel febbraio 2022, gli eventi sono arrivati ​​al culmine. Il 7 febbraio, durante la sua visita a Mosca, Emmanuel Macron ha riaffermato a Vladimir Putin il suo impegno per gli Accordi di Minsk, impegno che ha ripetuto dopo l’incontro con Volodymyr Zelensky il giorno successivo. Ma l’11 febbraio, a Berlino, dopo nove ore di lavoro, si è conclusa senza alcun risultato concreto l’incontro dei consiglieri politici dei leader occidentali: gli ucraini si sono comunque rifiutati di applicare gli Accordi di Minsk , apparentemente sotto pressione Usa. Vladimir Putin ha notato che Macron aveva fatto promesse vuote e che l’Occidente non era pronto a far rispettare gli accordi.

I preparativi ucraini nella zona di contatto sono continuati. Il parlamento russo si allarmò; e il 15 febbraio chiese a Vladimir Putin di riconoscere l’indipendenza delle Repubbliche, cosa che inizialmente si rifiutò di fare. Il 17 febbraio, il presidente Joe Biden annunciò che la Russia avrebbe attaccato l’Ucraina nei prossimi giorni. Come faceva a saperlo? È un mistero. Ma dal 16, i bombardamenti di artiglieria contro la popolazione del Donbass sono aumentati drammaticamente, come mostrano i rapporti quotidiani degli osservatori dell’OSCE. Naturalmente, né i media, né l’Unione Europea, né la NATO, né alcun governo occidentale hanno reagito o sono intervenuti. Si sarebbe detto in seguito che si trattava di disinformazione russa. Sembra infatti che l’Unione Europea e alcuni Paesi abbiano deliberatamente taciuto sul massacro della popolazione del Donbass, sapendo che ciò avrebbe procoato un intervento russo.

Il 18 gennaio, i combattenti del Donbass hanno intercettato sabotatori, che parlavano polacco e avevano equipaggiamento occidentale i quali stavano cercando di creare incidenti chimici a Gorlivka . Avrebbero potuto essere mercenari della CIA , guidati o “consigliati” da americani e composti da combattenti ucraini o europei, per compiere azioni di sabotaggio nelle Repubbliche del Donbass. Decidendo di intervenire, Putin avrebbe potuto invocare l’obbligo internazionale di “Responsibility To Protect” (R2P). Ma sapeva che qualunque fosse la sua natura o portata, l’intervento avrebbe innescato una tempesta di sanzioni. Pertanto, sia che l’intervento russo fosse limitato al Donbass o fosse andato oltre per esercitare pressioni sull’Occidente sullo status dell’Ucraina, il prezzo da pagare sarebbe lo stesso. Questo è quanto ha spiegato nel suo discorso del 21 febbraio. Quel giorno, ha accettato la richiesta della Duma e ha riconosciuto l’indipendenza delle due Repubbliche del Donbass e, allo stesso tempo, ha firmato con loro trattati di amicizia e assistenza. Il bombardamento dell’artiglieria ucraina sulla popolazione del Donbass è continuato e, il 23 febbraio, le due Repubbliche hanno chiesto assistenza militare alla Russia. Il 24 febbraio Vladimir Putin ha invocato l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che prevede l’assistenza militare reciproca nel quadro di un’alleanza difensiva.

Per far sembrare l’intervento russo totalmente illegale agli occhi del pubblico, le potenze occidentali hanno deliberatamente nascosto il fatto che la guerra è effettivamente iniziata il 16 febbraio. L’esercito ucraino si stava preparando ad attaccare il Donbass già nel 2021, come alcuni russi e I servizi di intelligence europei erano ben consapevoli. Nel suo discorso del 24 febbraio Vladimir Putin ha dichiarato i due obiettivi della sua operazione: “smilitarizzare” e “denazificare” l’Ucraina. Quindi, non si trattava di prendere il controllo dell’Ucraina, e nemmeno, presumibilmente, di occuparla; e non certo di distruggerlo. Da quel momento in poi, la nostra conoscenza dell’andamento dell’operazione è limitata: i russi hanno un’ottima sicurezza per le loro operazioni (OPSEC) e non si conoscono i dettagli della loro pianificazione. Ma abbastanza rapidamente, l’andamento dell’operazione ci permette di capire come gli obiettivi strategici sono stati tradotti sul piano operativo.

Disarmo e denazificazione

L’offensiva russa è stata condotta in un modo molto “classico”. Inizialmente, come avevano fatto gli israeliani nel 1967, con la distruzione a terra dell’aviazione nelle primissime ore. Poi, abbiamo assistito a una progressione simultanea lungo più assi secondo il principio dell’“acqua che scorre”: avanzare ovunque dove la resistenza fosse debole e lasciare le città (molto impegnative in termini di truppe) per dopo. Nel nord, la centrale di Chernobyl è stata immediatamente occupata per prevenire atti di sabotaggio. Le immagini dei soldati ucraini e russi che sorvegliano insieme l’impianto ovviamente non vengono mostrate. L’idea che la Russia stesse cercando di impossessarsi di Kiev, la capitale, per eliminare Zelensky, viene tipicamente dall’Occidente… ma Vladimir Putin non ha mai avuto intenzione di sparare o rovesciare Zelensky. Invece, la Russia cerca di mantenerlo al potere spingendolo a negoziare, circondando Kiev. I russi vogliono ottenere la neutralità dell’Ucraina. Molti commentatori occidentali sono rimasti sorpresi dal fatto che i russi abbiano continuato a cercare una soluzione negoziata mentre conducevano operazioni militari. La spiegazione sta nella prospettiva strategica russa fin dall’era sovietica. Per l’Occidente, la guerra inizia quando finisce la politica. Tuttavia, l’approccio russo segue un’ispirazione Clausewitziana: la guerra è la continuità della politica e ci si può muovere fluidamente dall’una all’altra, anche durante il combattimento. Questo permette di creare pressione sull’avversario e spingerlo a negoziare.

Da un punto di vista operativo, l’offensiva russa è un esempio di precedente azione e pianificazione militare: in sei giorni i russi si sono impadroniti di un territorio grande quanto il Regno Unito, con una velocità di avanzamento maggiore di quella raggiunta dalla Wehrmacht nel 1940 . Il grosso dell’esercito ucraino è stato dispiegato nel sud del paese in preparazione di una grande operazione contro il Donbass. Ecco perché le forze russe sono riuscite ad accerchiarlo dall’inizio di marzo nel “calderone” tra Slavyansk, Kramatorsk e Severodonetsk, con una spinta da est attraverso Kharkov e un’altra da sud dalla Crimea. Le truppe delle repubbliche di Donetsk (DPR) e Lugansk (LPR) stanno completando le forze russe con una spinta da est. In questa fase, le forze russe stanno lentamente stringendo il cappio, ma non sono più sotto pressione: il loro obiettivo di smilitarizzazione è quasi raggiunto e le restanti forze ucraine non hanno più una struttura di comando operativa e strategica. Il “rallentamento” che i nostri “esperti” attribuiscono alla scarsa logistica è solo la conseguenza del raggiungimento dei propri obiettivi. La Russia non vuole impegnarsi in un’occupazione dell’intero territorio ucraino. Sembra infatti che la Russia stia cercando di limitare la sua avanzata al confine linguistico del Paese.

In città come Kharkov, Mariupol e Odessa, la difesa ucraina è fornita dalle milizie paramilitari. Sanno che l’obiettivo della “denazificazione” è rivolto principalmente a loro. Per un aggressore in un’area urbanizzata, i civili sono un problema. Per questo la Russia sta cercando di creare corridoi umanitari per svuotare le città dei civili e lasciare solo le milizie, per combatterle più facilmente. Al contrario, queste milizie cercano di impedire ai civili nelle città di evacuare per dissuadere l’esercito russo dal combattere lì. Questo è il motivo per cui sono riluttanti a implementare questi corridoi e fanno di tutto per garantire che gli sforzi russi non abbiano successo: usano la popolazione civile come “scudi umani”. I video che mostrano civili che cercano di lasciare Mariupol e picchiati dai combattenti del reggimento Azov sono ovviamente censurati con attenzione dai media occidentali. Su Facebook, il gruppo Azov era considerato nella stessa categoria dello Stato Islamico [ISIS] e soggetto alla “politica su individui e organizzazioni pericolose” della piattaforma. Era quindi vietato glorificare le sue attività e sistematicamente banditi i “posti” che le fossero favorevoli. Ma il 24 febbraio Facebook ha cambiato la sua politica e ha consentito i post favorevoli alla milizia . Con lo stesso spirito, a marzo, la piattaforma autorizzata, negli ex paesi dell’Est, chiede l’ uccisione di soldati e dirigenti russi . Questo per quanto riguarda i valori che ispirano i nostri leader.

Nella mia qualità di capo del mantenimento della pace all’ONU, ho lavorato sulla questione della protezione dei civili e so scoperto che la violenza contro i civili è avvenuta in contesti molto specifici. In particolare, quando le armi abbondano e non ci sono strutture di comando. Armando i cittadini in modo casuale, come avviene attualmente, l’UE li sta trasformando in combattenti, con l’effetto conseguente di renderli potenziali bersagli. Inoltre, senza comando, senza obiettivi operativi, la distribuzione delle armi porta inevitabilmente a regolamento di conti, banditismo e azioni più micidiali che efficaci. La guerra diventa una questione di emozioni. La forza diventa violenza. È quanto accaduto a Tawarga (Libia) dall’11 al 13 agosto 2011, dove 30mila neri africani sono stati massacrati con armi paracadutate (illegalmente) dalla Francia.

Da ex professionista dell’intelligence, la prima cosa che mi colpisce è la totale assenza dei servizi di intelligence occidentali nel rappresentare accuratamente la situazione dell’ultimo anno….In secondo luogo, sembra che in alcuni paesi europei i politici abbiano deliberatamente risposto ideologicamente alla situazione. Ecco perché questa crisi è stata irrazionale fin dall’inizio. Va notato che tutti i documenti che sono stati presentati al pubblico durante questa crisi sono stati presentati da politici sulla base di fonti commerciali. In altre parole, possiamo naturalmente deplorare e condannare l’attacco russo. Ma noi(ovvero: Stati Uniti, Francia e Unione Europea in testa) abbiamo creato le condizioni per lo scoppio di un conflitto. Mostriamo compassione per il popolo ucraino e per i due milioni di rifugiati . Questo va bene. Ma se avessimo avuto un minimo di compassione per lo stesso numero di profughi delle popolazioni ucraine del Donbass massacrate dal loro stesso governo e che hanno cercato rifugio in Russia per otto anni, probabilmente niente di tutto ciò sarebbe accaduto.

