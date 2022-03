E’ davvero sorprendente il livello di manipolazione dell’opinione pubblica e il tentativo di nascondere i dati reali sulla pandemia e sui vaccini, tanto che alle volte alcune verità scoppiano improvvise, come quella che non soltanto i vaccini non servono a evitare l’infezione, ma che addirittura la peggiorano. La bomba è deflagrata durante un’ audizione sulla vaccinazione obbligatoria al Bundestag tedesco ( qui il video) : un esperto ha spiegato a spettatori stupefatti che l’analisi dei dati delle compagnie di assicurazione sanitaria mostra che nel 2021 i congedi per malattia da Covid sono stati inferiori a quelli chiesti per gli effetti collaterali delle vaccinazioni. Nelle settimane scorse si è tentato di chiudere la bocca al funzionario dell’assicurazione Bkk che per primo aveva lanciato l’allarme su questi dati, ma alla fine non è possibile cancellare proprio tutto perché in questo caso si tratta di un passaggio di soldi e contributi che non possono essere facilmente manipolati come i numeri su un database i quali possono essere facilmente alterati con qualche vago pretesto. Ora è davvero inconcepibile che si continui ad agitare lo spettro delle vaccinazioni obbligatorie o comunque forzate di fronte a dati così inquietanti e anche agli altri che vengono dalla Germania, dall’Austria, dalla Gran Bretagna, da Israele e secondo i quali le ospedalizzazioni ormai riguardano all’80% le persone con tre dosi. Mentre Omicron per i non vaccinati, anche quelli di una certà età è un semplice raffreddore, per i vaccinati che evidentemente subiscono un danno al sistema immunitario proporzionale numero di dosi, può diventare una malattia più seria. E questo anche facendo la tara al fatto che gli ospedali in tutto l’occidente e anche altrove hanno vantaggi economici dall’ospitare pazienti Covid, che magari hanno tutt’ altro e sono soltanto positivi a un test che è già stato invalidato da un anno. Lo dico per mostrare l’enorme pasticcio nel quale ci hanno cacciato e il livello di menzogna nel quale viviamo.

Voglio sperare che questo circolo vizioso per cui più ci si vaccina più si ha bisogno di vaccini sia semplicemente un errore e non qualcosa di appositamente studiato per aumentare i profitti, ma che si cerchi di non prender atto del fallimento epocale dei preparati genici anzi di un intero modo di intendere la sanità legato esclusivamente e cinicamente al profitto, è davvero allucinante e mostra a che punto siano arrivate le società occidentali il duo ceto politici; che poi non si sospendano le vaccinazioni e tutto il combinato disposto di misure ridicole e inutili per permettere quanto meno di studiare il problema, mostra senza tema di smentita, che la salute delle persone è l’ultima preoccupazione dei governi, Se quando tutto va storto e ci sono indizi, anzi ormai prove che il rimedio sia peggiore del male l’esitazione a fermare tutta la scellerata macchina significa che essa è utile in un altro senso, è necessaria a ridurre la libertà di espressione e di vita delle persone. Adesso il compito di chi ha sempre combattuto la creazione pandemica, riconoscendola come pretesto per l’assassinio delle democrazie, deve mobilitarsi per impedire che dietro i fuochi dell’Ucraina i signori dei vaccini tentino di cancellare le tracce: lo stanno già facendo perché Il 15 marzo, il CDC americano ha cancellato dai propri dati decine di migliaia di “decessi Covid” . Di conseguenza, il numero di decessi tra i giovani di età inferiore ai 18 anni è diminuito di quasi un quarto. Il motivo addotto sarebbero errori di codifica, ma intanto è proprio grazie a questi errori che si è definito il rapporto rischio – beneficio dei vaccini. Ma se vogliamo che i futuro la sanità ritorni ad avere come oggetto la saluta bisogna impedire che la facciano franca.

