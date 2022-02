La medicina fa progressi da gigante: pensate un po’ che il quotidiano britannico Sun, di proprietà di Rupert Murdoch parla di una fantomatica ricerca della quale non viene fornito né il link, né alcuna altra indicazione, secondo la quale la stenosi aortica, condizione che può portare a gravi crisi cardiache e anche alla coagulazione sanguigna, sarebbe molto più diffusa in Gran Bretagna di quanto fino a ieri non si credesse e ne soffrirebbero circa 300 mila cittadini di sua maestà di cui almeno 200 mila asintomatici: non dovrebbe quindi sorprendere se nei prossimi cinque anni potrebbe morire il 60 per cento di loro popolando perciò le statistiche con un aumento di decessi per questo tipo di causa. Ora cerchiamo di analizzare la notizia e ciò che essa ci dice: la stenosi aortica è una malattia cardiaca grave che è stata finora sottostimata e sotto diagnosticata, anche se non si comprende né perché, né come si sia arrivati a questa conclusione: dunque sappiate che se nei prossimi anni ci sarà un aumento di decessi per problemi cardiovascolari la causa è questa e non altra. Per pura coincidenza le più note e le più numerose reazioni avverse dei vaccini anti covid ( o forse pro covid , visti i risultati) sono proprio i disturbi dell’apparato cardio circolatorio, coaguli di sangue, pericarditi e miocarditi che spesso lasciano danni irreversibili. Ed è da molto tempo che numerosi e illustri cardiologi mettono in guardia contro queste conseguenze dei vaccini.

Ora il Sun è davvero un pessimo e inaffidabile giornale, ma mostra molto bene come ormai il meccanismo mediatico si stia muovendo per nascondere le tracce della strage di massa: sia una misteriosa sindrome post covid, sia il “disturbo da stress post pandemia” sono tutte ipotesi totalmente inventate che adesso vengono proposte per creare ulteriore confusione e per impedire che i preparati sperimentali a mRna vengano ritenuti responsabili dell’aumento di mortalità, specie per problemi cardiovascolari che è avvenuto nei Paesi più vaccinati. In questo modo quando i vaccini entreranno nell’equazione dell’aumento di mortalità, ci saranno già in piedi spiegazioni alternative che puntano su altri colpevoli. Ma questa del Sun è particolarmente “scoperta” perché non tira in ballo sindromi di fantasia che possono essere facilmente credute da un pubblico che ha fatto del vaccino un oggetto di fede, ma dice che fino ad ora la scienza medica infallibile ha invece fallito non avendo scoperto o avendo sottovalutato tutte quelle condizioni preesistenti che potrebbero portare a mettere sotto accusa i vaccini. E’ evidente la fallacia di questa ipotesi: se la stenosi aortica fosse solo sottostimata, non si dovrebbe avere alcun aumento di mortalità per essa che già c’era anche se non era riconosciuta nella sua reale incidenza. Anzi proprio questo potrebbe portare a diagnosi più efficaci e a una diminuzione della mortalità. Ciò dimostra come si vada proprio a tento nel costruire un sub narrazione assurda per coprire la trasformazione della pandemia in endemia.

Per poter attuare questo passaggio bisogna però a tutti i costi salvare la buona fede di Big Pharma e della politica subalterna, perciò da adesso in poi vedremo crescere campagne di propaganda per assolvere vaccini la cui inutilità è palese, dal sospetto che possano aver messo a rischio la salute di molti. Non si tratta qui delle segnalazioni delle reazioni avverse e dei decessi post vaccino che possono essere in qualche modo controllati, anche se sono una enormità, ma delle conseguenze a lungo termine sulla salute generale. Se la gente si rendesse conto di questo pericolo finirebbe per rifiutare totalmente le vaccinazioni senza dire che potrebbe anche saltare l’impunita delle multinazionali del vaccino ottenuto con la complicità dei governi e delle burocrazie sanitarie sulla base di studi clinici manipolati come è stato inequivocabilmente stabilito. Una politica messa all’angolo alla fine cercherebbe di sopravvivere gettando ogni responsabilità sugli “esperti”.

