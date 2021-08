Quasi dovunque nei Paesi occidentali la mortalità nel 2021 è tendenzialmente più alta rispetto al 2020 il che naturalmente getta nel cestino della spazzatura intellettuale l’idea che i vaccini siano la salvezza da una malattia il cui agente deve ancora essere isolato come ammettono Oms e Cdc. E come se questo non bastasse tutte le statistiche mostrano che la maggior parte dei nuovi casi sono tra i vaccinati in maniera completa e talvolta anche con la terza dose, come si constata in Israele. Tuttavia il sistema per distrarre i più stupidi, i più deboli e i più influenzabili sta inventandosi un nemico, i non vaccinati e fa stampare idiozie come “pandemia dei non vaccinati”, creando così una divisione nella popolazione che è una manna per le tonnellate di menzogne che sono state dette in oltre un anno e mezzo. Se coloro che si ammalano o che sono trovati positivi al tampone sono in grande maggioranza persone con la doppia iniezione come è possibile che siano i non vaccinati ad alimentare i nuovi focolai?

Del resto i produttori dei vaccini a mRna devono allontanare l’amaro calice della verità, ovvero che i loro cosiddetti vaccini genici hanno un’efficacia enormemente più bassa rispetto a quella prospettata da studi scandalosamente costruiti per ottenere un permesso di emergenza, danno una protezione effimera che secondo studi giapponesi dura non più di due mesi, provocano un’enormità di decessi e di reazioni avverse, ma sono anche accusati poter avere un effetto disastroso per il sistema immunitario. Oltre a questo essendo stati fatti nel pieno della cosiddetta pandemia sono proprio loro ad aver provocato le varianti che comunque sono sempre meno preoccupanti e a livello di raffreddore e questo non lo dice il primo che passa, ma Robert Malone, ovvero l’inventore delle tecniche a mRna usate per questi pseudo vaccini. Se poi si volesse dare uno sguardo ai resoconti di una delle poche autopsie autorizzate dopo un decesso correlato a un vaccino, c’è da farsi venire i brividi: i ricercatori hanno scoperto che l’intero corpo del paziente era stato invaso da elevati carichi di RNA virale, noti anche come proteine ​​spike indotte dal vaccino, qualcosa segnalato da molti altri medici. E noi dovremmo credere come poveri allocchi che più dosi ci proteggono quando il vaccino è assai più preoccupante della malattia? Dunque un colpevole anzi più colpevoli ci sono e sono indicati dai dati: i produttori dei vaccini, le burocrazie sanitarie e i centri economici interessati a scuotere l’albero delle democrazie che hanno voluto a tutti i costi prima enfatizzare la gravità di una sindrome influenzale e contemporaneamente negare cure ovvie e facili per riversare qualsiasi speranza e qualsiasi fondo sui vaccini con l’obiettivo di destabilizzare le società. I frutti marci di un milieu politico subalterno e ormai chiaramente a busta paga non ci hanno messo molto a cadere ai loro piedi.

Hanno potuto farlo grazie al possesso dei media e alla crisi culturale dell’occidente e con gli stessi mezzi adesso tentano di addossare la presunta colpa delle loro malefatte proprio su chi non è cascato nel loro trabocchetto: in questo modo pensano di cogliere due piccioni con fava sola ovvero isolare le pecore nere che hanno mantenuto la capacità di ragionare e le facoltà logiche e rendere gregge quelli che si sono dimostrati disposti a farlo. La paura era lo strumento per la spinta vaccinale originale, la vergogna e il senso di colpa sono gli strumenti per la seconda spinta. Il piano è vaccinare il più possibile prima che le morti e le malattie dovute al vaccino non possano più essere ignorate e a quel punto sarà comunque troppo tardi per uscire fuori dalla tenaglia dello stato di emergenza che potrà essere usato in molti e per tutte le occasioni, in particolare quella del cosiddetto cambiamento climatico che peraltro è un fatto frequente e comune in tutti tempi storici, ma trascurando e mettendo sotto il tappeto l’inquinamento del pianeta che è la vera questione ambientale. Per questo io credo che la vergogna dovrebbe cogliere chi non è stato in grado di comprendere prima ciò che era sotto gli occhi il che comprende gran parte degli pseudo intelligenti da cui siamo circondati i quali in realtà non fanno che mettere insieme parole d’ordine e frasi fatte per fingere di comprendere. Essi esattamente come il presidente Biden, non fanno altro che leggere sul gobbo fornito loro dai media. E dunque non vedono l’evidenza, confondono la scienza con una dottrina esoterica e di certo non amano affatto l’umanità, ma solo se stessi. Se avessero un pizzico di umanità dovrebbero odiarsi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...