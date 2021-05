Mi chiedo come qualcuno possa ancora prendere seriamente la commedia pandemica di fronte a queste assurdità che ne denunciano in maniera inequivocabile la natura mistificatoria. Solo un pazzo potrebbe ancora credere alla buona fede di un simile circo e infatti la tattica dei potenti è proprio quella di istupidire la gente perché non si accorga della loro follia e di rendere folli le persone perché non si rendano conto della propria stupidità .

Mi piace: Mi piace Caricamento...