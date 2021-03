Il più potente idiota del mondo

Chissà se mai gli americani si renderanno di chi non hanno eletto: un cuore di cane, noto boia dell’ America Latina, ormai completamente obnubilato che riesce ad essere ridicolo anche quando da burattino incapace di intendere e di volere interpreta la sua tragica farsa da guerrafondaio e dopo aver aver dato a Putin dell’assassino in maniera totalmente gratuito quando dalle sue mani e da quelle dei suoi predecessori gronda il sangue di 35 milioni di vite stroncate dal dopoguerra ad oggi, ha persino detto che la Russia ha interferito con le elezioni del 2020, cioè quelle in cui egli ha vinto. Dunque la Russia avrebbe aiutato lui. Non basta che il Russiagte sia finito in un nulla di fatto e anzi sia risultato un trappolone messo in piedi dagli avversari di Trump: ora nella sua confusione mentale egli rispolvera la questione russa in maniera tragicomica . Forse i suoi burattinai gli vogliono fare fare sempre più gaffe in maniera da sostituirlo con Kamala, forse soffiano sui venti di guerra approfittando dello stato mentale del sub presidente così da arrivare ad uno scontro planetario per eleminare gli avversari, anche a costo di essere a propria volta eleminati. Forse i suggeritori sono semplicemente decisi ad utilizzare uno stato di conflitto permanente che si mantiene appena al di qua della guerra per attenuare attenuare la resistenza alle misure anti democratiche imposte con la narrazione pandemica.

O forse Biden nella sua totale confusione vuole suggerire che senza i massicci brogli Trump avrebbe potuto vincere grazie al fantomatico appoggio di Mosca? . Questo Biden ha davvero il nome sbagliato, la lettera finale dovrebbe essere la T.