I probi virus americani

Per carità non mi piace infierire sugli ottusi in proprio come Zaia che ha precluso le scuole ai bambini cinesi i quali evidentemente vivono qui e non nell’ex celeste impero e dunque non possono essere piccoli untori e nemmeno intendo dare da maramaldo per quelli in conto terzi, ma davvero non rendersi conto che la paura cosmica del raffreddore cinese fa parte più della geopolitica che della medicina è un fatto da italioti privi di qualsiasi capacità di giudizio. Lo sforzo compiuto dalla Cina per contenere il contagio è stato peraltro straordinario e mai prima d’ora è passato così poco tempo dal riconoscimento di un focolaio infettivo alla mappatura genetica del suo agente e questo è stato unanimemente riconosciuto da tutte le istanze scientifiche. Ma per un impero in declino e un occidente malato fa comodo gettare ombre sinistre sui suoi antagonisti anche a fronte di eventi relativamente minori. Avete mai avuto sentore di un allarme per qualche morbo americano, sono stati bloccati voli da e per gli Usa, è mai diffuso un qualche apocalittico allarme? Eppure nell’ultimo mezzo secolo l’epidemia di gran lunga più diffusa ed anche tra le più pericolose riguardo alla mortalità è venuta proprio dagli Stati Uniti, anche se in n primo momento per salvare il padrone si era detto che il focolaio era in Messico .

Opportunamente essa non ha avuto un nome che ne sottolineasse la pericolosità e l’origine, è stata designata solo come H1N1 dal nome del famiglia virale da cui è stata causata, insomma un’epidemia anonima, da nascondere a tutti i costi: qui sotto potete vedere l’elenco dei morbi che ci hanno colpiti nell’ultima cinquantina di anni e potrete constatare come l’epidemia di gran lunga più diffusa, con un numero di casi 200 volte maggiore e una mortalità di 8 volte superiore a quella attuale, è stata a stelle e strisce.

Ciò che più conta è che Washington ha brillato per la sua assenza nel contenere la pandemia mentre i meccanismi informativi occidentali si sono ben guardati dal sollevare polveroni, tutto è passato praticamente sotto silenzio. Del resto per l’uomo della strada è quasi impossibile esercitare una libertà di giudizio visto che è tenuto all’oscuro dei fatti e del contesto stesso: mentre si gracida di coronavirus cinese nei soli Stati Uniti dal 1 ° ottobre 2019 e il 25 gennaio 2020 ci sono stati 19 milioni di colpiti dall’influenza causata da vari ceppi virali diciamo così “normali”, quasi 140 mila ospedalizzati e circa 10 mila morti. E gran parte di queste cifre si riferisce alle ultime tre settimane del periodo preso in considerazione: tutto questo però è normale, anzi l’inverno 2019 – 2020 è finora stato clemente questo punto di vista. E’ chiara la distorsione della realtà che viene operata all’ esclusivo scopo di demonizzare in qualche modo la Cina che è la massima dimostrazione dell’efficienza di un sistema economico misto, semplicemente facendo mancare il contesto in cui un giudizio deve essere espresso.